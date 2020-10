A Palazzo Tursi l'Ambasciatore di Francia Christian Masset

Venerdì 16 ottobre il sindaco Marco Bucci ha ricevuto l'ambasciatore di Francia Christian Masset. Nel corso dell'incontro, avvenuto nell'ufficio del primo cittadino a Palazzo Tursi, sono stati più volte evidenziati gli ottimi rapporti tra Genova e le città francesi della Costa Azzurra e non solo.

Tra gli argomenti trattati, anche in vista dello sviluppo di nuovi progetti, la portualità e la logistica e l'importanza crescente delle sinergie tra le città liguri - Genova in primis - e le città della Francia mediterranea. Due territori, la Liguria e la Costa Azzurra - è stato ribadito durante l'incontro - che in quanto ad attrattive e bellezza, non hanno nulla da invidiare al resto del mondo.

S.E. l'ambasciatore Masset era accompagnato dal Console generale di Francia a Milano Cyrille Rougeau.