Presentata l'apertura a Genova del primo sportello dell'Ente Nazionale per il Mediocredito

Oggi, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, è stata presentata l’apertura del primo sportello in Liguria dell’Ente Nazionale per il Microcredito (www.microcredito.gov.it) che sarà ubicato nell’Agenzia per il Lavoro Conform srl di via Cantore 16/18 rossi.

All’evento sono intervenuti l’assessore al Lavoro e Sviluppo Economico Mario Mascia, il responsabile Area Sportelli e Territorio di Microcredito Roberto Marta e il presidente di Conform Marco Gaione.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le potenzialità dello strumento del microcredito, nato per contrastare il fenomeno dell’usura, che unico nel suo genere “finanzia” lo start-up di impresa sulla base della valutazione della bontà del business plan. Obiettivo del Microcredito è supportare tutti coloro che sono normalmente considerati “soggetti non bancabili”, quindi senza coperture patrimoniali, facendosi garante nei confronti della banca che concederà il prestito restituibile in 7 anni. Il finanziamento ha un massimale di 50.000 euro ed è cumulabile con ogni altra forma di finanziamento regionale e nazionale.

«Per Genova l’apertura dello sportello dell’Ente Nazionale per il Microcredito rappresenta una grande opportunità di sviluppo: lo sportello sarà un punto di riferimento serio ed affidabile per la creazione di start-up innovative soprattutto da parte di chi non può offrire garanzie patrimoniali e così potrà contare sul supporto concreto di un tutor certificato per la formazione del business plan – dichiara Mario Mascia, assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico del Comune di Genova -. L'attenzione per Genova dell'Ente Nazionale per il Microcredito, che fa diretto riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, conferma che siamo sulla strada giusta per traguardare gli obiettivi di crescita economica ed occupazionale che il Sindaco Bucci ha tracciato nelle linee programmatiche di recente approvate dal Consiglio comunale».