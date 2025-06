Spettacoli, Al Porto antico musica e teatro tra mare e stelle

EstateSpettacolo 2025 arriva al Porto antico per il 26°anno consecutivo, con una proposta artistica trasversale che porta nella nostra città nomi di primo piano della scena nazionale e internazionale.

Organizzata da Porto Antico di Genova Spa - con il patrocinio di Comune, Regione e Rai Liguria - e realizzata in collaborazione con i più importanti organizzatori di Festival musicali, eventi e spettacoli, EstateSpettacolo registra quest’anno un balzo in avanti, in termini numerici totali, con un totale di 77 appuntamenti, di cui 32 all’Axpo Arena del Mare, 30 in Piazza delle Feste e 14 all’Isola delle Chiatte.

Ad arricchire la programmazione, che come di consueto riunisce le proposte artistiche dei più importanti festival musicali del territorio e non solo, si segnala il debutto dei nuovi Altraonda Festival e Santissima Festival, accanto ai consolidati Live in Genova Festival, Balena Festival, Gezmataz, Ridere d’agosto… ma anche prima, Mojotic Festival, Palco sul Mare Festival, Porto Live Tribute Fest, Porto Antico Prog Fest e Sea Stories Festival.

«Lo sguardo a tutte le generazioni di questo programma importante è il segno di una progettazione inclusiva e capace di coinvolgere tutti. Credo che la qualità degli appuntamenti in cartellone – commenta l'assessore alla Cultura Giacomo Montanari – sarà l’elemento capace di mettere a sistema il valore straordinario dei luoghi, come il nostro Porto Antico, con la valenza artistica della musica e degli spettacoli. Voglio anche sottolineare l’importante studio condotto sulle valutazioni di impatto di queste attività: credo sia fondamentale, oggi, interrogarci con attenzione su come ciò che proponiamo a livello culturale lasci un segno sui territori interessati. Sapere che la ricaduta economica si accompagna alla dimensione di valore culturale delle attività conferma che questo tipo di attività svolgono per la comunità dei cittadini un duplice e irrinunciabile scopo: sostengono le attività e sviluppano positivamente intrattenimento e valore artistico».

Tutte le info: www.portoantico.it

Sponsor: Axpo Italia

Media partner: Secolo XIX, Primocanale