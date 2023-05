Sport, ultima giornata del Torneo Ravano: l'assessore Bianchi presente alle premiazioni

Si è conclusa oggi la 38esima edizione del Torneo Ravano - 29esima Coppa Mantovani. Per 10 giorni il Padiglione B Jean Nouvel della Fiera di Genova si è vestito a festa per accogliere migliaia di bambini che, attraverso il gioco di squadra, hanno imparato a stare insieme e, soprattutto, a rispettare gli altri.

È stata un'edizione di grande successo di pubblico, partecipazione ed entusiasmo. Genitori, nonni, educatori, arbitri e bambini, tutti insieme appassionatamente per vivere una straordinaria esperienza di integrazione, socializzazione e amicizia.

Nell'ultima giornata del Torneo Ravano si sono disputate le finali delle competizioni delle varie discipline sportive (ciclismo, hockey, scherma, vela, atletica leggera, rugby, tennis, calcio maschile, calcio femminile, basket, volley) e la "maratona" delle relative premiazioni, a cui ha partecipato per il Comune di Genova l'assessore allo sport Alessandra Bianchi.

«È sempre bello vedere l’entusiasmo che ogni anno accompagna il torneo Ravano sia quello dei piccoli atleti sia quello delle loro famiglie, degli accompagnatori e di tutti i partecipanti - ha detto l'assessore Bianchi - Il momento delle premiazioni, a cui prendono parte premiati e non, è particolarmente emozionante poiché mette ancor più in evidenza i valori importanti dello sport come il rispetto, la lealtà, l’amicizia e la condivisione. Valori che questo torneo promuove fin dalla prima edizione. Inoltre, svolgerle nel ricordo di Luca Vialli le ha rese ancor più coinvolgenti».

Davvero straordinari i numeri del torneo di quest'anno: ai blocchi di partenza 11 discipline e 704 squadre, con il commosso ricordo di Gianluca Vialli a cui è stata dedicata una maglietta personalizzata con il numero 9, inserita nel kit day 2023.

Dietro all'organizzazione di un evento così complesso la Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani che, come mission, sviluppa, favorisce e promuove i valori dello sport con particolare riferimento a quello giovanile e non agonistico nello spirito dell’integrazione, della tolleranza e del rispetto, operando congiuntamente all’Ufficio Scolastico Regionale tramite protocollo d’intesa, con il patrocinio di Comune di Genova, Regione Liguria e Camera di Commercio.

10 giorni di festa che rappresentano il migliore viatico possibile in vista del Grand Finale di Ocean Race, la più famosa e impegnativa regata velica attorno al mondo il cui Grand Finale si svolgerà a Genova tra il 24 giugno e il 2 luglio, coinvolgendo genovesi e turisti in una indimenticabile festa di vela e di sport.