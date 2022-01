Tutte le novità di Orientamenti 2022

Partirà per la prima volta in concomitanza con il Festival di Sanremo e con una formula che durerà tutto l'anno l'edizione 2022 del salone nazionale sull'orientamento, la formazione e il lavoro 'OrientaMenti', in vista dell'appuntamento clou previsto dal 15 al 17 novembre ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova. La nuova edizione è stata presentata in Regione dal presidente Giovanni Toti, gli assessori regionali alla Formazione e al Lavoro, Ilaria Cavo e Gianni Berrino, l'assessore alla Scuola del Comune di Genova Barbara Grosso e i rappresentanti di Università, Ufficio Scolastico Regionale, Camere di Commercio, Enti di Formazione e Its. Ad aprire la rassegna 'Orienta Tour' che prenderà il via il 31 gennaio a Sanremo, con seminari e webinar rivolti a studenti di tutti gli ordini e gradi e alle loro famiglie e con Safer Internet Day, l'8 febbraio, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e con Liguria Digitale, per un uso sicuro della rete. 'Orienta Tour' proseguirà poi nel resto della Liguria e in tutta Italia con tappe previste a Torino, Firenze, Roma, Bari. Dal React, reagire, a Care for your skills, prendersi cura delle proprie competenze, sarà questo lo slogan dell'edizione 2022 di 'OrientaMenti'. Numerose le opportunità rivolte a studenti e famiglie di tutta la Liguria che da subito potranno utilizzare il nuovo portale 'Orientamenti School' ( www.orientamenti.regione.liguria.it ) con informazioni sull'offerta formativa post medie di tutta la regione. Orientamenti School organizzerà test di orientamento negli istituti scolastici con specialisti del settore e psicologici che hanno già ricevuto oltre 700 prenotazioni dalle scuole liguri. Saranno cinque i testimonial di 'OrientaMenti Care' che diffonderanno il nuovo messaggio 'Care for your skills - abbi cura delle tue competenze' visitando le scuole della Liguria: Ivan Ayon - Rivas, tenore peruviano di 30 anni residente a Rapallo che ha debuttato recentemente alla Scala di Milano; Pamela Di Carlo, ventenne di Savona, nominata nel 2021 alfiere della Repubblica; Enzo Paci, 49enne, attore genovese, recentemente in prima serata su Rai 1 con la serie tv 'Blanca'; Luca Ragosa 15 anni, nominato alfiere della Repubblica per avere, senza esitazione, tratto in salvo un amico a scuola; infine Mattia Villardita, trentenne savonese, detto 'Spiderman', nominato cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica per l'altruismo e le fantasiose iniziative a favore dei piccoli pazienti ospedalizzati. "La pandemia non ci ha fermato. Oltre alla tutela fondamentale della salute abbiamo lavorato e ci siamo impegnati a fondo per garantire ai nostri ragazzi da un lato la scuola in presenza, dall'altro un sistema formativo capace di offrire una risposta articolata sul territorio", ha detto Toti. "La risposta che abbiamo ricevuto nel 2021 dal mondo scolastico, sia in presenza, sia online con 230mila contatti in tutta l'edizione - sottolinea l'assessore Cavo - ha rafforzato la nostra convinzione di continuare a offrire un orientamento tutto l'anno in grado di intercettare e rispondere ai molteplici bisogni". “Il Salone Orientamenti è diventato ormai un appuntamento imprescindibile per ragazzi e famiglie – dichiara l’assessore alla Scuola del Comune di Genova, Barbara Grosso – In un mondo in continuo cambiamento le scelte di studio e di lavoro sono diventate – non sono io a scoprirlo – sempre più difficoltose e serve una bussola che, appunto, concorra ad “orientare”, a navigare in mare aperto. Il Salone ha questa funzione e, nonostante l’emergenza sanitaria, non si si è mai fermato, grazie ad una formula che ha fatto perno su digitalizzazione e nuove tecnologie. L’edizione 2022 – che si svolgerà come sempre in novembre e avrà come filo conduttore il tema “Care-Prendersi cura” – fa un ulteriore passo in avanti. Con Orientamenti Tour, il Salone inizia infatti già a febbraio in giro per la Liguria per promuovere l'orientamento degli studenti. Nello scorso anno ben 140 sono stati gli espositori, tra scuole, aziende e istituzioni con un programma ricco di momenti stimolanti ed utili. Prestigiose le partecipazioni: dal ministro dell'Istruzione Bianchi a quello per le pari opportunità e la famiglia Bonetti, fino al Commissario per l'emergenza Covid-19, generale Figliuolo. Segno che Orientamenti è ormai diventato un appuntamento di livello nazionale. Un vero e proprio “marchio”, dunque, che cresce anno dopo anno, grazie alla collaborazione di tutti, istituzioni, realtà educative, ricercatori, studiosi e soggetti del mondo del lavoro. Il Comune di Genova è in prima linea come partner istituzionale. Non soltanto come soggetto che fornisce idee, stimoli e suggerimenti, ma anche come presenza “fissa”: nel 2021 abbiamo allestito un nostro stand dove gli uffici InformaFamiglia e InformaGiovani hanno dato informazioni sui propri servizi. Per il prossimo “Orientamenti” l’impegno del Comune sarà senz’altro confermato. L’augurio è che Orientamenti – grazie al contributo di tutti – cresca ancora di più confermandosi un solido punto di riferimento per ragazzi e famiglie”.