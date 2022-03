Wall of dolls Liguria: inaugurata la nuova sede nel borgo di Boccadasse

La Festa internazionale della donna è alle porte e oggi Wall of dolls Liguria ha dedicato un intenso programma di iniziative rivolte alla sensibilizzazione sulla violenza contro le donne. Nel pomeriggio l’assessore alle Pari opportunità Giorgio Viale, insieme al presidente del Municipio Medio Levante Francesco Vesco e all’assossore regionale Pari opportunità Simona Ferro, ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede, nel borgo di Boccadasse, dell’associazione Wall of dolls Liguria. All’inaugurazione e apertura al pubblico hanno partecipato Jo Squillo, Francesca Carollo e Giusy Versace. A seguire, si è svolta la seconda edizione del flash mob in piazza De Ferrari sotto il Muro delle bambole e un saluto delle autorità ai partecipanti dell’intensa giornata.

“La sensibilizzazione soprattutto dei giovani è la strada da percorrere a tutti i livelli e in ogni occasione per dire, concretamente e nei fatti, no alla violenza contro le donne – spiega l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Genova Giorgio Viale sul palco insieme all’assessore al Centro Storico Paola Bordilli – in questi giorni ci troviamo a vivere una guerra che sta dividendo famiglie, con donne e bambini in fuga. Come Comune ci siamo attivati per poter offrire un supporto concreto a tutte quelle donne che arriveranno qui perché, in attesa di un ritorno nella loro patria, non cadano nella spirale del degrado sociale che molto spesso genera violenza, di cui le donne sono le principali vittime”.

In occasione della giornata, la fontana di De Ferrari è stata illuminata di rosa.