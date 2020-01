14° Trofeo G.S. Aragno di nuoto

Il prossimo weekend a Genova torna il grande nuoto nazionale con la quattordicesima edizione del Trofeo Nazionale di Nuoto G.S. Aragno che ritrova la sua sede storica della piscina Aquacenter I Delfini di Pra’.

Oltre 1700 gli atleti in rappresentanza di quaranta società (trentacinque delle quali provenienti da fuori Liguria) per un totale di 6000 presenze gara testimoniano l’attenzione e la qualità di un meeting ad ingresso gratuito irrinunciabile per tutti gli appassionati. Anche quest’anno sarà presente la meglio gioventù del nuoto italiano, promesse e conferme, atleti della Nazionale come i toscani Restivo, Megli, Zazzeri oppure i liguri Razzetti e Nardini, i podi Assoluti, tutti al femminile, di Menicucci, Musso e Tarzia.

Numerosi sono stati gli ospiti intervenuti a Palazzo Tursi in occasione della presentazione ufficiale dell'evento illustrato dall'organizzatore Marco Ghiglione, tra questi il presidente del Municipio Ponente Claudio Chiarotti e il consigliere comunale Davide Rossi.Con loro il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo e Gianfranco De Ferrari consigliere della Federazione Italiana Nuoto.

«Ringrazio gli organizzatori per l’ammirevole impegno profuso nel rendere speciale anche questa edizione del trofeo Aragno, ritornato nella sua casa di Pra’. La nostra Amministrazione - dichiara il consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone – accoglie e supporta sempre con grande piacere iniziative che promuovono gli alti valori dello sport con passione e competenza. Da sempre questa manifestazione coinvolge moltissimi atleti di livello tecnico assoluto provenienti da tutta Italia e contribuisce significativamente a dare lustro al nuoto e alla nostra città esaltando il connubio tra sport e turismo».

Le prove generali si sono svolte domenica scorsa con la 9° edizione Trofeo G.S. Aragno riservato alla categoria Esordienti. Venti le società partecipanti provenienti dal centro Italia a salire: Toscana, Piemonte, Lombardia. Ha vinto la squadra svizzera A-Club Swimming Team Savosa, sul podio anche gli organizzatori dell’Aragno-Rivarolesi, soddisfazione fuori e dentro l’acqua.

«Festeggiamo il ritorno a casa insieme a tanti amici. Il 10 novembre abbiamo aperto le iscrizioni, siamo stati presi alla sprovvista, in pochi giorni polverizzate, sold out già due settimane dopo», sottolinea il direttore della piscina praese Marco Ghiglione che può contare su un collaudato gruppo di collaboratori.

Anche quest’anno la capacità organizzativa e logistica dello staff del Gruppo Sportivo Aragno non ha lasciato nulla al caso compresa la diretta streaming al link https://livestream.com/livezerocold/14trofeoaragno e sulla pagina Facebook “Piscine di Pra' - Gruppo Sportivo Aragno”, flashmob, giochi di luce e coinvolgenti coreografie. Le emozioni saranno esaltate anche dalla consegna di targhe in memoria di Alessio Stefanelli, alla migliore prestazione nei 200 dorso assoluti maschili, e di Mattia Medici alla migliore prestazione nei 200 stile assoluti maschili.

Come sempre il Trofeo Aragno si impegna anche a fare del bene. Quest’anno sposando il progetto sulla ricerca contro l'Atassia di Friedreich portato avanti dall'associazione Il Sorriso di Ilaria, la ragazza-coraggio di Montebruno, attraverso la vendita di una t-shirt con la Lanterna de Zena sotto una pioggia di stelle e il logo della società del presidente Stefano Pitale.

LINK PER STREAMING

Esordienti: https://livestream.com/livezerocold/9esordientiaragno

Conferenza Stampa: https://livestream.com/livezerocold/14conferenzastampaaragno

Trofeo Aragno: https://livestream.com/livezerocold/14trofeoaragno

link generale del Trofeo: https://trofeo.gsaragno.net/

PROGRAMMA DELLE GARE:

Venerdì 17 gennaio

ore 15: eliminatorie dei 50, pausa con 2 batterie assolute; 800 e 2 batterie assolute 1500 a seguire finali dei 50 nelle categorie Ragazzi (unica ) Juniores (unica ) Assoluti (cadetti seniores)



Sabato 18 gennaio

ore 08.45: 400 stile (primi 16 tempo assoluti M e F) 200 rana 100 farfalla 200 dorso

ore 15.15: 100 stile 200 farfalla 100 dorso 400 misti (primi 16 tempo assoluto M e F)



Domenica 19 gennaio

ore 08.45: 200 stile 100 rana 200 misti

ore 15.30: finali 100 metri nelle categorie. RAG maschili 1° anno, RAG maschili e femminili unica JUNIOR maschili e femminili unica assoluti

ATLETI PIÙ RAPPRESENTATIVI:

LIGURIA: Genova Nuoto My Sport: Alberto Razzetti (nazionale maggiore), Davide Nardini (nazionale maggiore) e Claudia Tarzia (podio assoluti). Savonese di nascita (ma ora a Torino): Erika Musso (podio assoluti).

TOSCANA: Rari Nantes Florentia: Zazzeri Lorenzo (nazionale maggiore), Megli Filippo (nazionale maggiore), Restivo Matteo (nazionale maggiore).

PIEMONTE: Sisport Fiat: Emma Virginia Menicucci (podio assoluti).





Per G.S. Aragno

Giovanna Rosi

Ufficio Stampa 14° Trofeo di Nuoto G.S.Aragno

Tel. Mob. 3351002077