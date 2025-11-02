2 novembre, a Staglieno la cerimonia di commemorazione dei Caduti di tutte le guerre

Questa mattina, al Cimitero Monumentale di Staglieno, si è svolta la tradizionale cerimonia di commemorazione dei Caduti di tutte le guerre. Presenti la sindaca di Genova Silvia Salis e le massime Autorità militari, civili ed ecclesiastiche.

«Rendere omaggio ai Caduti di tutte le guerre è un momento di raccoglimento per onorare chi ha perso la vita nei conflitti del passato, per la nostra libertà, per resistere – dichiara la sindaca Salis – Ma è anche l’occasione per rivolgere un pensiero a tutte le vittime delle guerre di oggi, che continuano a presentare un conto straziante in termini di vite umane. Genova vuole essere città di pace, di dialogo, rifiuta la violenza e sceglie la via della convivenza e della solidarietà. In una giornata come questa, il ricordo va anche ai nostri cari: familiari, amici, conoscenti che non ci sono più, ma che continuano a vivere nella nostra memoria e nei nostri gesti quotidiani. Oggi i nostri pensieri sono per tutti loro».

Oltre alla sindaca Salis hanno partecipato alla cerimonia il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il prefetto della Provincia di Genova Cinzia Torraco, il consigliere delegato della Città Metropolitana di Genova Filippo Bruzzone, il direttore marittimo della Liguria ammiraglio ispettore Antonio Ranieri, il presidente regionale delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma Lorenzo Campani, il rappresentante di ANPI-Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Giacomo Cotugno.

Presenti, tra gli altri, anche il questore di Genova Silvia Burdese e il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno Lorenzo Passadore.

Le celebrazioni si sono aperte al Sacrario “Trento e Trieste” con la deposizione delle corone da parte delle Autorità civili e militari e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Quindi il trasferimento nel Pantheon per la Santa Messa officiata dall’Arcivescovo di Genova Marco Tasca, durante la quale sono stati resi gli Onori ai Caduti.

La cerimonia si è conclusa con la deposizione delle corone presso i Campi Partigiani, Caduti francesi e Caduti inglesi.