25 aprile: il programma aggiornato delle celebrazioni del Comune di Genova in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione

Venerdì 25 aprile, tenuto conto di sopravvenute esigenze, il Comune di Genova e il Comitato permanente della Resistenza hanno stabilito una programmazione aggiornata delle celebrazioni dell’80° Anniversario della Liberazione.

Il corteo si terrà nel pomeriggio: alle 15 è previsto il raduno in piazza della Vittoria (lato via Cadorna), da dove, alle 15.30, un corteo accompagnato da esecuzioni della Filarmonica Sestrese partirà per raggiungere, alle 16, il ponte Monumentale dove verranno deposte corone al sacrario dei Caduti Partigiani e si terrà la lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Città di Genova e dell’Atto di Resa delle truppe tedesche.

Il corteo arriverà poi in largo Pertini per la deposizione delle corone la deposizione delle corone alla targa di Luciano Bolis e alla targa di Sandro Pertini, infine raggiungerà piazza Matteotti dove, alle 16.45, il facente funzioni sindaco di Genova e il presidente della Regione Liguria porteranno i saluti istituzionali.

L’orazione commemorativa sarà tenuta da Paolo Corsini, presidente dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri. Alle 7.30, è confermata nel cimitero monumentale di Staglieno, la formazione di un corteo e la deposizione di corone al campo israelitico, ai monumenti dedicati agli internati e ai deportati nei lager nazisti, al sacrario Trento e Trieste.