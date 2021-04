25 aprile: la cerimonia al Ponte Monumentale e al Carlo Felice

Alla presenza della ministra della Giustizia Marta Cartabia, si sono svolte oggi a Genova le celebrazioni per il 76esimo anniversario della Liberazione. Anche quest’anno, a causa della pandemia, gli eventi si sono svolti senza la tradizionale partecipazione popolare.

Dopo la deposizione delle corone al cimitero monumentale di Staglieno al Campo Israelitico, al Sacrario Trento e Trieste e al Campo Caduti Partigiani, è stata una piazza virtuale ad accogliere la ministra della Giustizia che ha deposto una corona davanti alla lapide sotto il ponte monumentale dove è iscritto l’atto di resa ai partigiani firmato a villa Migone dal generale Mehinold. Con la ministra Cartabia erano presenti il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il prefetto di Genova Carmen Perrotta, il direttore marittimo della Liguria ammiraglio Nicola Carlone, il presidente provinciale dell’Anpi Massimo Brisca e il presidente dell’Istituto ligure per la storia della resistenza e dell’età contemporanea “Raimondo Ricci” Mino Ronzitti.

Posizionati sotto il ponte Monumentale i gonfaloni della città di Genova, decorato di medaglia d’oro a valor militare, della Città metropolitana, decorato di medaglia d’oro al merito civile, di Regione Liguria e il medagliere dell’Anpi, il Nastro Azzurro e i libari delle associazioni combattentistiche e d’Arma e delle associazioni partigiane.

"Chi è caduto per la libertà va ricordato sempre perché nelle sfide del futuro bisogna sempre ricordarsi della memoria e di quello che è successo", ha detto il sindaco di Genova e della Città Metropolitana Marco Bucci . "Noi ricordiamo – ha aggiunto il sindaco Bucci -quelli che hanno combattuto, quelli che hanno perso la vita, che hanno fatto del loro meglio per il bene primario, per la libertà, la giustizia e la possibilità di lavorare al progresso della nostra società civile e sono contento come sindaco e personalmente del fatto che il ministro Marta Cartabia sia venuta qui oggi. IIl 25 aprile è un momento importantissimo della storia di Genova e di noi italiani. La libertà è una delle cose principali che abbiamo, finisce solo dove comincia quella degli altri". Alla fine della cerimonia, terminata sulle note dell’Inno di Mameli, le autorità cittadine insieme alla ministra Cartabia hanno sostato sotto i portici dell’Accademia Ligustica dove hanno posto una corona alla targa di Luciano Bolis del Movimento federalista europeo Genova e alla targa di Sandro Pertini. Poi l’arrivo al teatro Carlo Felice le autorità sono state accolte dagli ottoni dell’orchestra che intonato una suggestiva versione di Bella Ciao nel porticato. Alla ministra Cartabia l’onore di tenere l’orazione ufficiale, nella quale ha collegato il passato all'"assedio della pandemia": "La liberazione, prima, e la ricostruzione, poi, furono possibili grazie allo spirito di unità nazionale in vista del bene comune che animò tutte le componenti della Resistenza; uno spirito necessario, allora come oggi, per far fronte a evenienze eccezionali, come quella che stiamo attraversando da più di un anno. Siamo di nuovo a un crocevia della storia in cui "di nuovo, imperioso si affaccia il bisogno di liberazione e di ricostruzione". Lo stesso concetto ripreso dal presidente della Regione Toti che ha sottolineato l’importanza della libertà e le sfide che ci attendono: “Credo che mai come oggi si possa comprendere fino in fondo il significato di libertà che è intrinseco a questo giorno. La libertà delle piccole cose che quando c'è viene data per scontata e quando non c'è più diventa un bene prezioso. La faccia di un amico, il potersi spostare, la libertà economica. Oggi come allora siamo alla vigilia di un momento importante di riacquisizione della nostra libertà. Oggi come allora siamo alla vigilia di sfide altrettanto importanti, quella della ripresa e quella del benessere, perché la libertà non è solamente le libertà individuali ma la possibilità di poter fare il proprio lavoro e vivere di esso".