26esima Genoa Cup Marathon dell'Appennino MTB

Se il Campionato Italiano Marathon Mtb 2022 ha avuto una concentrazione di campioni e l’attenzione dell’Italia intera, quella che ci sarà la prossima Domenica 28 maggio sarà un attenzione di portata Europea. La manifestazione organizzata dalla Genoa Bike ASD, e promossa dalla Regione Liguria, dai Comuni di Genova e Casella, dalla Città Metropolitana, dal Parco Antola e dalla Camera di Commercio di Genova, sarà di portata internazionale. Infatti questa manifestazione entrata da quest’anno nel Calendario Internazionale dell’UCI sarà il primo appuntamento che in tre anni porterà Casella e l’Alta Valle Scrivia ad essere il centro d’Europa per quello che riguarda la specialità Marathon della Mountain Bike, preparando per il 2025 il Campionato Europeo assegnato dall’UEC quest’inverno alla società genovese. Questa manifestazione, assieme alla prova di Finale Ligure, è considerata una prova indicativa per l’allestimento della Nazionale Azzurra che a Giugno disputerà il Campionato Europeo in Francia Oltre l’aspetto agonistico questa manifestazione vuole contribuire alla promozione dell’Outdoor nelle Aree interne del territorio appenninico genovese compreso tra l’Alta Valle Scrivia, l’Alta Val Polcevera e la Val Lemme.

«Oggi- ha detto l'assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi- presentiamo un ulteriore evento che ci permette di valorizzare il nostro territorio e che da evidenza al percorso dell’Alta Via dei monti liguri e di tutto quel patrimonio che fa parte della nostra identità. Questo evento sportivo permette la promozione di uno sport, il ciclismo, sostenibile e capace di sensibilizzare ad una mobilità smart, in cui il Comune di Genova sta investendo tanto, perché destinato a coinvolgere piccoli, grande e silver. Questo evento, infine, per noi è un altro tassello importante che ci proietta verso Genova Capitale Europea dello Sport 2024, che è motivo di grande orgoglio perché saremo al centro dello sport europeo, con centinaia iniziative rivolte ad atleti e cittadini genovesi di ogni età».

La prova di quest’anno vedrà al via oltre ai bikers italiani più forti, anche atleti stranieri alla ricerca di punti che permettano posizioni di partenza avanzate nelle gare che contano quali prove di Coppa del Mondo, Europei e Mondiali. Inoltre la Marathon dell’Appennino anticiperà di una settimana la prova di Coppa del Mondo di Finale Ligure e molti atleti stranieri potrebbero approfittarne di questa ghiotta occasione per preparare al meglio questi due appuntamenti. Inoltre la 26a Genoa Cup-Marathon dell’Appennino rappresenterà la seconda tappa del Marathon Tour 2023, Circuito Nazionale FCI di 5 tappe che da maggio a settembre toccherà località prestigiose come Capoliveri all’Isola d’Elba, Casella nell’Appennino ligure, Sestriere sulle Alpi Piemontesi, la valdostana La Salle e Fiera di Primiero nelle Dolomiti Trentine, quest’ultima sede dei prossimi Mondiali del 2026. Il percorso di gara della Marathon dell’Appennino è stato in parte ridisegnato per l’occasione; I concorrenti affronteranno 80 km per 2.650 metri di dislivello, un tracciato che si preannuncia molto selettivo complice le continue asperità e le discese guidate che non permettono velocità elevate. Partendo da Casella in questa ottantina di chilometri gli atleti toccheranno ben sette comuni dell’Appennino Ligure Piemontese quali Serra Riccò, Savignone, Mignanego, Busalla, Fraconalto, Voltaggio, Campomorone. Dopo un breve tratto in salita gli atleti arriveranno a Crocetta d’Orero, dove inizia il primo tratto di Alta Via dei Monti Liguri; da qui attraversando il territorio di Savignone si arriva in Valle Calda dove una salita in asfalto ci porterà nel comune di Mignanego in località Vittoria, dove sorge un Santuario eretto nel 1625 per ricordare la vittoria dei Genovesi contro l’esercito Franco Savoiardo; di qui si raggiunge il Monte Cappellino e si scende nel comune di Busalla dove attraverso la SS dei Giovi si riprende l’Alta Via dei Monti Liguri, toccando la frazione di Fumeri ci si innalza a Pian di Reste dove inizia il Sentiero Internazionale E1 che porta i bikers a Fraconalto. A seguire transitando per la frazione di Castagnola si raggiunge il Comune di Voltaggio attraverso la Val Carbonasca. Da qui risalendo attraverso la salita sterrata all’interno del Parco delle Capanne di Marcarolo in prossimità della Pineta del Monte Leco e ci si porta al Passo della Bocchetta dove inizia il ritorno verso Casella transitando nuovamente sui territori di Mignanego, Busalla e nuovamente sull’Alta Via dei Monti Liguri sul sentiero dei Fontanini. Da qui inizia la discesa verso il traguardo di Casella dove all’interno dell’area Verde Comunale gli appassionati accoglieranno il vincitore e la vincitrice che scriveranno i loro nomi dopo i tricolori Fabien Rabensteiner e Claudia Peretti. Insieme al tracciato Marathon è previsto anche il percorso della Gran Fondo, che ha una lunghezza ridotta di 39 Km per un dislivello di 1.250 metri. Gli orari sono i seguenti: alle 9:30 partirà la gara Marathon con Open Maschili, Open Femminili e le Categorie Amatoriali. Alle 9:45 gli iscritti al Percorso Corto della Gran Fondo. Epicentro per tutti i servizi pre e post gara sarà la Tensostruttura della Zona Feste dell’Area Verde, dove verranno effettuate le premiazioni a partire dalle ore 16:00. Casella è pronta per un’autentica invasione di biker, per una gara dai pronostici pressoché impossibili.

“La mountain bike è una delle discipline sportive che consente di valorizzare maggiormente il nostro magnifico territorio” commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro- La 26a Genoa Cup-Marathon dell’Appennino, grazie alla sua caratura internazionale, permetterà di far scoprire le bellezze paesaggistiche dell’entroterra ligure a centinaia di bikers e appassionati provenienti da tutto il mondo. Auspico che questa competizione possa porre le basi anche per una maggiore fruizione sportiva dell’area da parte di tutti i cittadini liguri che resteranno affascinati dal percorso e dalle forti emozioni che solo le attività outdoor sanno trasmettere”.

Il Presidente Regionale Ligure della Federazione Ciclistica Italiana Sandro Tuvo ha commentato : “Questo è l’inizio di un triennio che porterà in Liguria e nell’entroterra genovese manifestazioni prestigiose quali il Campionato Italiano Strada Juniores nel 2024 con Genova Capitale Europea dello Sport ed il Campionato Europeo Marathon Mountain Bike nel 2025 con la Liguria Regione Europea dello Sport”

Per informazioni: www.genoabike.com info@genoabike.com