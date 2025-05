Adunata nazionale alpini: arrivederci a Genova nel 2026

Arrivederci a Genova nel 2026. Con il tradizionale “passaggio della stecca” tra il presidente della sezione Ana Biella Marco Fulcheri e il presidente Ana sezione Genova Stefano Pansini, al termine della grande sfilata per le strade di Biella, la 96esima Adunata nazionale degli Alpini si è conclusa con 100.000 “Penne nere” in corteo che si sono date appuntamento per il prossimo anno, dall’8 al 10 maggio, a Genova, scelta come città ospitante del raduno numero 97, organizzato ogni anno dall’Associazione nazionale Alpini.

Sono stati circa 400.000 i passaggi nella città piemontese da tutta Italia: migliaia di Alpini in congedo e in servizio, con fanfare, e i gonfaloni delle sezioni, tantissimi curiosi e appassionati. Presenti anche circa 300 alpini della sezione Ana di Genova che hanno sfilato questa sera con il proprio vessillo, accanto ai Gonfaloni del Comune di Genova e Regione Liguria, rappresentati rispettivamente dal facente funzioni sindaco e dal consigliere delegato allo Sviluppo economico. Alla sfilata del pomeriggio ha partecipato anche l’assessore alle Tradizioni cittadine.