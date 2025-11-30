AIF liguria celebra 50 anni di formazione a palazzo Tursi

Venerdì 5 dicembre, dalle 9 alle 13, il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi ospiterà l’evento regionale “Il futuro della formazione e la formazione del futuro. 50 Anni di AIF: tradizione e innovazione possono coesistere”, organizzato dalla Scuola di Amministrazione del Comune di Genova in collaborazione con la Delegazione Liguria dell’Associazione Italiana Formatori (AIF). L’iniziativa è patrocinata da Comune di Genova, Università degli Studi di Genova e AIDP Liguria (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) ed è aperta al pubblico offrendo un’occasione di confronto sulle trasformazioni che stanno ridefinendo il mondo della formazione, con particolare attenzione al rapporto tra dimensione umana e intelligenza artificiale.

L’apertura dei lavori sarà affidata ai saluti istituzionali dell’assessora comunale alla Formazione e Personale Rita Bruzzone, dell’assessora regionale alla Formazione e Lavoro Simona Ferro, della presidente nazionale AIF Beatrice Lomaglio e della presidente AIF Liguria Priscilla Dusi.

A sottolineare il valore dell’iniziativa, l’assessora comunale a Personale e Formazione Rita Bruzzone: «La formazione rappresenta uno strumento essenziale per sostenere la crescita della pubblica amministrazione e rispondere alle sfide che la trasformazione digitale ci pone ogni giorno. La Scuola di Amministrazione del Comune di Genova sta svolgendo un ruolo decisivo nel promuovere competenze aggiornate e nel favorire una cultura dell’innovazione. Questo evento, realizzato insieme ad AIF, conferma la volontà dell’Ente di investire con continuità nel capitale umano e nel miglioramento dei servizi offerti ai cittadini».

Momento centrale sarà la presentazione curata da Matteo Costa e Maurizio Rocca, “Il Futuro della Formazione” che illustrerà gli esiti della ricerca condotta dal gruppo di lavoro AIF nazionale. A seguire, due sessioni tematiche approfondiranno questioni chiave per il settore: le potenzialità e le criticità dell’intelligenza artificiale applicata ai processi formativi e le opportunità offerte dai finanziamenti europei e interprofessionali.

La giornata si chiuderà con una tavola rotonda che coinvolgerà esperti e rappresentanti di istituzioni e associazioni: tra loro Nicola Iacobone, responsabile della Scuola di Amministrazione del Comune di Genova, Fabrizio Bracco per l’Università di Genova, Gianluca Caffaratti per AIDP Liguria, Paolo Macrì per Confindustria Genova e Andrea Pasotti di Liguria Digitale.

L’evento è gratuito, aperto a tutti gli interessati in presenza o via Zoom (Link: https://us02web.zoom.us/j/82604503269?pwd=9vUTNkOIEcyXnjC6jagh5wPTLGL6IF...), e rilascia 4 crediti validi per l’aggiornamento professionale annuale dei Formatori AIF.

Iscrizione obbligatoria: è possibile registrarsi tramite il link dedicato (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfZmVPkIPGfvqjxLeMHAKJjvUkv-xk...) o tramite QR Code riportato nella locandina dell’iniziativa.