Al via la dodicesima edizione del torneo di beach volley di Mime sport friendly sulla spiaggia di Voltri

A Voltri, all’inizio della passeggiata Roberto Bruzzone, dietro il palazzo del Municipio, dal 3 all’8 luglio si terrà la 12esima edizione del torneo di beach volley, organizzato dall’Associazione MiMe Sport Friendly: 80 le squadre pronte ad affrontarsi sui tre campi allestiti per l’occasione sulla spiaggia di Voltri dai volontari, per un totale di 421 giocatori in gara. Il torneo si gioca tutte le sere a partire dalle 19 e il sabato a partire dalle 10 di mattina: cocktail bar, stand gastronomici e dj set animeranno tutte le serate in calendario. Attese sul palco anche sei band che si alterneranno giovedì 6 con Manuel Cossu Project, La trappola di Dalian, Mondocane! e Meganoidi e venerdì 7, con 95% Nero e The Linetti’s. Nato nel 2010, come torneo amatoriale in ricordo di Michele Meardi, ragazzo sportivo e solare, scomparso in un incidente stradale sulla statale del Turchino nell’ottobre del 2009, oggi il torneo dell’Associazione MiMe Sport Friendly è uno dei più grandi della Liguria, gestito e organizzato da una squadra di oltre 50 volontari. Tutto il ricavato delle dodici edizioni del torneo è stato devoluto in beneficenza, a sostegno di oltre trenta progetti, per un totale di più di 220 mila euro donati.

«Il torneo Mime è ormai diventato un appuntamento fisso dell’estate genovese e la partecipazione sempre più ampia, quest’anno con ben 80 squadre pronte a sfidarsi sulla spiaggia di Voltri, è la diretta conferma del grande impegno condotto dall’associazione Mime Sport Friendly per ricordare Michele, grande sportivo, con un’iniziativa in grado di abbinare sport, divertimento, musica e solidarietà - dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi - Il torneo Mime incoraggia tutti a mettersi in gioco e, allo stesso tempo, vuole essere una festa per i partecipanti e una grande opportunità di aggregazione. Siamo sempre molto felici di supportare questo torneo che mira anche a raccogliere fondi per la ricerca e che rappresenta uno degli appuntamenti di maggior richiamo della spiaggia di Voltri».

«L’Associazione Mime Sport Friendly – racconta il presidente Danilo Meardi – nasce con lo scopo di dare un senso al dolore della perdita, riunendo insieme amici e famigliari di Michele per organizzare eventi e raccogliere fondi a sostegno del nostro territorio, il Ponente genovese. La nostra filosofia è sempre stata quella di non devolvere denaro contante, ma di donare strumenti e materiali alle strutture con le quali siamo entrati in contatto negli anni, creando legami duraturi di stima e fiducia reciproche». Il torneo Mime è un appuntamento sportivo non agonistico per incoraggiare tutti a mettersi in gioco e a divertirsi – premiati negli anni anche i travestimenti a tema – e vuole essere una festa per tutta la delegazione.