Al Salone Orientamenti gli stand del Comune di Genova

Alla 27esima edizione del Salone Orientamenti, inaugurata questa mattina ai Magazzini del Cotone dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dal sindaco di Genova Marco Bucci, presenti anche gli stand del Comune di Genova, che fa parte del comitato promotore. Fino a giovedì, gli studenti e gli insegnanti potranno conoscere le attività e i servizi di Informagiovani, che coordina una serie di attività del Comune di Genova finalizzate alla partecipazione attiva dei giovani, a partire dalla Consulta dei giovani cittadini e cittadine.

«La vetrina del Salone Orientamenti – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Corso che questa mattina ha visitato lo stand di Informagiovani – è il contesto ideale per raggiungere tantissimi ragazzi e far loro conoscere non solo i servizi del Comune di Genova, ma anche le opportunità per diventare cittadini attivi e consapevoli nel presente e nel proprio futuro lavorativo e di impegno sociale. Ringrazio i componenti della Consulta Giovanile che saranno presenti all’interno dello stand per fare conoscere le attività e i servizi rivolti ai giovani genovesi per vivere a pieno la nostra città, conoscere le opportunità per l’inclusione lavorativa e il matching tra formazione e offerte professionale». All’interno dello stand di Informagiovani, sarà possibile anche conoscere le attività dell’Agenzia per la Famiglia, con un servizio sperimentale per i giovani adulti. Inoltre, i giovani visitatori potranno avere informazioni, tra le altre, sui volontari di protezione civile, sulle attività del Centro Educazione Ambientale, sul sistema bibliotecario e sui musei civici.

«Il Comune di Genova – spiega l’assessore alle Politiche scolastiche e Servizi civici Marta Brusoni intervenuta questa mattina all’inaugurazione – ha una vasta offerta di servizi e opportunità rivolte ai giovani e ai giovanissimi, che vogliamo promuovere con forza e il Salone Orientamenti, visti i numeri davvero importanti che riesce a raggiungere a ogni edizione, è il palcoscenico ideale. Come assessore alle Politiche dell’istruzione vorrei sottolineare anche il grande lavoro che stiamo facendo per mettere in campo azioni contro la dispersione scolastica. Il diritto allo studio è fondamentale per creare una società giusta che assicuri pari opportunità a tutte le fasce della popolazione». Oltre allo stand di Informagiovani, presenti anche gli stand delle scuole comunali Duchessa di Galliera e Grazia Deledda.