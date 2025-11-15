Allerta ARANCIONE dalle 12.00 alle 23.59 di domenica 16 novembre: le disposizioni del COC

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) si è riunito nel pomeriggio di sabato 15 novembre e, sulla base della dichiarazione di stato di ALLERTA ARANCIONE sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica ARANCIONE per temporali e piogge diffuse, dalle ore 12.00 alle ore 23.59 di domenica 16 novembre, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutto il territorio comunale – dove prosegue la fase operativa di preallarme – e, GIÀ DA OGGI, A LIMITARE GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE DI REALE ED EFFETTIVA NECESSITÀ.

Già da sabato 15 novembre e fino al termine dell'allerta, che da arancione diventerà GIALLA alle 23.59 di domenica 16 novembre fino alle 7.59 di lunedì 17 novembre , si raccomanda di:

tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

I possessori di tagliandi Blu Area A (Foce), B (Foce), C (Bassa Val Bisagno), R (San Fruttuoso) e T (Marassi) che abbiano opzionato le suddette zone come prima scelta, e i possessori dei tagliandi Blu Area FB e FC, in concomitanza dello stato di allerta arancione possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. La disposizione è valida anche per i residenti di via Fereggiano e corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area (che dovranno esporre la carta di circolazione, in originale o in copia).

Già da sabato 15 novembre , e in particolare durante l'allerta ARANCIONE, si raccomanda di:

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

limitare gli spostamenti, fermarsi in un luogo sicuro evitando le zone della città maggiormente soggette ad allagamenti: sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle e in generale tutte le zone più basse della città

non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore.

Per tutta la durata dell’allerta arancione prosegue il monitoraggio dei principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di Protezione Civile e della Polizia Locale.

DIVIETO DI TRANSITO SULLA SOPRAELEVATA AD ALCUNE CATEGORIE DI VEICOLI

Già da sabato sera viene introdotto il divieto di transito a motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”.

CHIUSURA DI PARCHI, GIARDINI E CIMITERI

Da domenica mattina, e già in allerta gialla, per motivi precauzionali è disposta la chiusura di parchi, giardini e cimiteri su tutto il territorio comunale.

Chiusi tutto il giorno Castello d'Albertis, Museo di Archeologia Ligure, Villa Luxoro e Museo Chiossone oltre al MUCE-Museo Certosa di Genova.

Rinviati gli eventi previsti nel quadro della manifestazione "Maledetti Architetti".

PEGLI, LA SITUAZIONE IN VIA NICOLOSO DA RECCO E VIA BEATO MARTINO

In via Nicoloso da Recco, a Pegli, nell’area interessata dal crollo di un muraglione, è presente sul posto anche Ireti insieme a Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Aster e Protezione Civile. Permangono le criticità legate allo smottamento, numerosi i nuclei familiari della zona privi del servizio di distribuzione gas: attivata la Protezione Civile comunale per l’eventuale fornitura di cibo ed acqua.

Sempre a Pegli, per motivi di sicurezza, chiusura temporanea di via Beato Martino da Pegli a causa del distacco dei tiranti dei lampioni dell’illuminazione pubblica. AGGIORNAMENTO : la strada è stata riaperta nel tardo pomeriggio.

CHIUSURA SOTTOPASSI PEDONALI E CARRABILI

Fino al termine dell’allerta meteo restano chiusi i sottopassi pedonali e il sottopasso di Brin.

Divieto di sosta:

su entrambi i lati di via Pontetti, fino all’intersezione con il civico 14C di via Isonzo. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

via Percy Bysshe Shelley, tratto compreso tra il civ. 161 e l’intersezione con via Monaco Simone e lungo l’asse principale nel tratto compreso fra i civici 15 e 79. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

Vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

COME INFORMARSI E RESTARE AGGIORNATI IN TEMPO REALE

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso:

pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt

sito https://allertaliguria.regione.liguria.it

https://allertaliguria.regione.liguria.it sito https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile

https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile numero verde 800 177797 attivo per tutta la durata dell’allerta

Si consiglia l’iscrizione al canale Telegram @GenovaAlert per il servizio gratuito di informazioni sull’allerta meteo.