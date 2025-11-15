Allerta meteo, a Ponente livello dei torrenti sotto le soglie idrometriche di guardia

Dall’inizio dell’allerta meteo idrogeologica gialla per temporali, scattata alle ore 24.00, la Sala Emergenze della Protezione Civile del Comune di Genova, con il supporto dei volontari e degli agenti di Polizia Locale, è impegnata nell’attività di monitoraggio dello stato di innalzamento dei torrenti su tutto il territorio comunale.

Al momento, malgrado le forti cumulate di precipitazioni registrate nelle scorse ore sul ponente comunale, il livello dei principali corsi d’acqua (Leira, Cerusa, Varenna, Branega, San Pietro) rimane al di sotto delle soglie idrometriche di guardia.

Chiusi i sottopassi di Brin e via Degola dove sono presenti presìdi della Polizia Locale e delle squadre di Protezione Civile, impegnati anche nel monitoraggio dinamico del territorio. La frana di via Rubens, verificatasi all’altezza della galleria Pizzo, non ha interessato il territorio comunale.

La sindaca Silvia Salis è in contatto costante con la Sala Emergenze della Protezione Civile dove è presente l’assessore Massimo Ferrante.

Si raccomanda di limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità, anche alla luce del traffico bloccato sull’A10 in direzione Genova, all’altezza del km 11, per un incidente, e di tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione attraverso i siti Allerta Liguria e Comune di Genova - Protezione Civile.

Si consiglia l’iscrizione al canale Telegram @GenovaAlert per il servizio gratuito di informazioni sull’allerta meteo.