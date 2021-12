Allerta nivologica gialla domani dalle 10 alle 15

Il Coc (Centro Operativo Comunale) si è riunito nel pomeriggio di oggi e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta nivologica gialla dalle ore 10 alle ore 15 di mercoledì 8 dicembre sul territorio del Comune di Genova, diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza.

Per la gestione del rischio meteo nivologico, sono state adottate le seguenti misure:

Amiu è stata allertata per predisporre il passaggio di mezzi spargisale lungo la viabilità principale e nelle zone collinari, in base all’evolversi delle condizioni meteo e alla necessità.

Sono in tutto 20 i mezzi spargisale pronti ad intervenire. Amiu opera in modo preventivo assicurando percorsi secondo una diversa scala di priorità privilegiando gli assi di collegamento di livello 1 e di livello 2. In fase di precipitazione nevosa gli speciali mezzi che assicurano lo sgombero delle strade della città operano in stretto contatto con Amt.

Amt metterà in azione la procedura di gestione degli eventi nivologici che prevede l’incatenamento preventivo del 30% di mezzi, per averli pronti ad intervenire all’avvio della precipitazione nevosa; nella fase di incatenamento verrà comunque garantito nel complesso almeno il 70% del servizio sull'intera rete. In caso di nevicate abbondanti, alcune linee potrebbero subire limitazioni e, in alcuni casi, essere soppresse qualora la nevicata provochi impedimenti sulla praticabilità delle strade. In ogni caso, all’inizio della nevicata AMT farà rientrare in rimessa, laddove necessario, i bus da 18 metri, per sostituirli con veicoli di dimensioni inferiori. È prevista la continuità del servizio su metropolitana e impianti verticali. Il sito AMT www.amt.genova.it fornirà informazioni sullo stato delle linee e su eventuali limitazioni. La APP AMT continuerà a fornire informazioni sui tempi di arrivo dei mezzi alle fermate.

I volontari di Protezione civile sono stati allertati per interventi di “salatura” sui percorsi pedonali di competenza e negli spazi prospicienti edifici pubblici di competenza municipale e/o aperti al pubblico e relativi percorsi di accesso. Sono 50 i volontari che effettueranno monitoraggio sul territorio.

La Polizia Municipale ha rafforzato il servizio di pronto impiego su eventuali situazioni critiche collegate con l’allerta: quattro pattuglie aggiuntive saranno presenti in prossimità dei principali caselli autostradali. AsTer ha attivato il proprio piano interno di emergenza. Sono state contattate le associazioni del territorio che collaborano con il Comune per il piano di accoglienza delle persone senza fissa dimora.

Durante il periodo di allerta i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione in caso di allerta neve: http://www.comune.genova.it/pages/cosa-fare-caso-di-neve.

In particolare:

rimuovere neve e ghiaccio davanti al proprio portone, passo carraio, o esercizio commerciale ma non spostarla sulla strada: potrebbe costituire intralcio; • rimuovere ghiaccioli e accumuli di neve da balconi, grondaie o altre sporgenze;

spargere un adeguato quantitativo di sale sulle aree sgomberate, se sono previste condizioni di gelo;

prestare particolare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di di-sgelo, si possono staccare dai tetti;

spostarsi in auto solo se strettamente necessario e solo se dotati di pneumatici in-vernali o catene da neve, informandosi preventivamente sulle condizioni della via-bilità. Se possibile usare i mezzi di trasporto pubblici;

i ciclomotori a due ruote e i motocicli non possono circolare con fenomeni nevosi in atto o in presenza di neve e/o ghiacci;

non transitare sotto i cornicioni dei caseggiati, tetti, lampioni, alberi: potrebbero staccarsi blocchi di ghiaccio o neve.

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso:

pannelli luminosi stradali disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt;

sito del Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria ( https://allertaliguria.regione.liguria.it

sito del Comune di Genova ( http://www.comune.genova.it/servizi/protezionecivile

È anche possibile avere informazioni e avvisi tramite i canali Telegram agli indirizzi "ProtezioneCivileComuneGenova_bot" e "@GenovaAlert"

Per tutta la durata dell’allerta sarà attiva la sala di emergenza della Protezione Civile del Comune di Genova.