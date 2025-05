Alpini: domenica il passaggio della stecca tra Biella e Genova in vista della 97esima adunata 2026

Domenica 11 maggio, a Biella, si terrà il tradizionale “passaggio della stecca” tra il Comune di Biella, che da oggi ospita la 96 esima adunata nazionale degli Alpini, e il Comune di Genova, scelto dal Consiglio direttivo nazionale dell’Ana-Associazione nazionale alpini, per l’edizione 2026. Attese circa 400.000 persone da tutta Italia. Dalla sezione Ana di Genova, che conta circa 3.000 iscritti, suddivisi in 57 gruppi attivi sul territorio cittadino, alcune centinaia di Penne nere sono già partite e partiranno nelle prossime ore per partecipare all’Adunata nella città piemontese. Domenica si terrà la tradizionale sfilata, a cui parteciperà l’assessore alle Tradizioni del Comune di Genova, e in serata, si svolgerà il passaggio di consegne tra il sindaco di Biella e il facente funzioni sindaco di Genova, con il Gonfalone del Comune di Genova e della Regione Liguria, rappresentata dal consigliere delegato allo Sviluppo economico, e il vessillo della sezione Ana di Genova.

La sezione dell’Associazione nazionale alpini di Genova, a Biella, ha allestito uno stand con materiale promozionale della città e alcuni prodotti locali come il pandolce. «Domenica saremo molto numerosi – dichiara il presidente della sezione di Genova Stefano Pansini - L'Adunata è sicuramente un momento di allegria e di festa, non solo per gli alpini ma anche per tutta la città che li ospita. Sarà certamente così anche a Genova 2026, ma non dimentichiamo il senso profondo delle nostre adunate: il dovere della memoria, in particolare di tutti i nostri caduti. E dalla memoria si passa all'impegno ben noto degli alpini in protezione civile e mille altre forme di volontariato». Il prossimo anno, Genova ospiterà l’Adunata nazionale Alpini dall’8 al 10 maggio, per la sesta volta, la più recente nel 2001 (dopo quelle del 1931, 1952, 1963, 1980).