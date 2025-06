Ambiente e rifiuti: in via Vezzani apre il primo Ecopunto della Valpolcevera

Uno spazio chiuso da anni e inutilizzato, diventa finalmente utile. In via Vezzani 30r, a Rivarolo, ha aperto il primo Ecopunto AMIU nel Municipio V Valpolcevera: un punto di raccolta ordinato, pulito e accessibile che sostituisce 15 cassonetti stradali e segna un cambio di passo concreto nel quartiere.

Il progetto nasce da una stretta collaborazione tra AMIU Genova e Municipio V Valpolcevera, con l’obiettivo di migliorare la qualità urbana, restituire decoro e dare strumenti pratici ai cittadini per differenziare meglio i propri rifiuti. Meno postazioni in strada significa più parcheggi, meno degrado e più rispetto per il territorio.

«Da presidente del Municipio V Valpolcevera, avevo immaginato di trasformare un’area dismessa e abbandonata di proprietà Anas in una risorsa per il quartiere – afferma Federico Romeo, consigliere Regione Liguria - Oggi, grazie alla collaborazione con AMIU Genova, questo progetto è diventato realtà: è stato realizzato un Ecopunto che consentirà l’eliminazione dei contenitori fino all’incrocio con via Pierino Negrotto Cambiaso. Vederlo concretizzato rappresenta per me una grande soddisfazione, non solo personale ma collettiva perché permette all’attuale presidente Michele Versace, di avviare finalmente l’intervento di riqualificazione del primo lotto di via Vezzani, utilizzando le risorse che avevamo già accantonato. È la dimostrazione che la buona politica – quella che nasce dai bisogni reali delle persone – può lasciare segni concreti e duraturi sul territorio».

«Questo Ecopunto rappresenta un cambiamento tangibile per la prima parte di via Vezzani: più ordine, più decoro e un passo concreto verso una maggiore sostenibilità ambientale – precisa Michele Versace, presidente Municipio V Valpolcevera – Ringrazio AMIU Genova per aver condiviso, già durante il precedente mandato con il mio predecessore Federico Romeo, una visione comune e un impegno concreto. È la dimostrazione che, attraverso la collaborazione tra istituzioni e partecipate, è possibile rigenerare spazi urbani e migliorare la qualità della vita dei cittadini».

Continua Versace: «Ora, insieme ad Aster, siamo pronti ad avviare i lavori di riqualificazione del primo lotto di via Vezzani. L’intervento prevede la realizzazione di nuovi marciapiedi, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e la sistemazione degli spazi adiacenti alle alberature, in sinergia con gli amministratori di condominio per le aree pedonali di pertinenza. Questo progetto si inserisce all’interno di un più ampio percorso di rigenerazione urbana che coinvolge anche Villa Pallavicini e segue l’intervento già completato in piazza Pallavicini. È la testimonianza concreta di come un’azione amministrativa coerente, continuativa e condivisa possa produrre risultati visibili e duraturi per il territorio».

La preparazione è stata capillare: AMIU ha censito le utenze domestiche e commerciali, consegnando i badge per l’accesso all’Ecopunto direttamente casa per casa, negozio per negozio. Il 93% delle famiglie coinvolte ha già ricevuto il proprio badge. Ogni consegna è stata anche un’occasione per spiegare, ascoltare, chiarire dubbi. Per chi abita e lavora in zona, non è solo un cambiamento tecnico: è un nuovo modo di vivere il quartiere.

«L’Ecopunto di via Vezzani è il risultato di un lavoro concreto, costruito con metodo e attenzione ai dettagli – dichiara Roberto Spera, direttore generale AMIU Genova - Non è solo una semplice infrastruttura, ma un presidio di prossimità che migliora la qualità del servizio e rafforza il rapporto tra AMIU e il territorio. La raccolta differenziata è più efficace quando è semplice, chiara e vicina alle persone. Questo progetto va esattamente in quella direzione».

Presente, inoltre, Giovanna Damonte, del Consiglio di Amministrazione di AMIU Genova.

Nei giorni precedenti all’apertura, le informatrici ambientali AMIU hanno affiancato i cittadini presso i vecchi contenitori, che saranno eliminati nella giornata odierna, spiegando il nuovo metodo di conferimento e promuovendo le buone pratiche per differenziare i rifiuti. Le informatrici continueranno a fornire indicazioni anche dopo l’apertura dell’Ecopunto, perché ogni cambiamento ha bisogno di tempo e di fiducia.

Lo spazio è stato completamente rinnovato: pavimentazione colorata, pareti riverniciate, nuova illuminazione, protezione dai volatili e una comunicazione chiara per orientare l’utenza. Dentro l’Ecopunto si trovano tutte le informazioni necessarie per usare correttamente i contenitori, prenotare il ritiro gratuito degli ingombranti e sapere a chi rivolgersi in caso di bisogno.

«Saluto con piacere l’apertura di questo primo Ecopunto AMIU nel Municipio Valpolcevera, un importante passo avanti per la qualità urbana e la gestione del ciclo dei rifiuti urbani – commenta l’assessora all’Ambiente del Comune di Genova, Silvia Pericu – La collaborazione tra AMIU e il Municipio è stata fondamentale per raggiungere questo obiettivo, che mi auguro diventi un modello per altre iniziative simili nella nostra città, e che contribuisca a creare una cultura più attenta all'ambiente e alla sostenibilità».