Ambiente: il Comune di Genova agli Stati Generali sulla Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Territori. Dal Risanamento alla Rigenerazione. Il futuro del Pianeta Terra nella transizione ecologica

l Comune di Genova, rappresentato dall’assessore all’Ambiente e alla Transizione eco-logica, parteciperà all’evento internazionale di Ferrara che dal 21 al 23 settembre porta in città i temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori “RemTech Expo” (remtechexpo.com).

«Sono onorato – dice l’assessore all’Ambiente e alla Transizione ecologica – di essere stato invitato in un consesso dove prenderanno parte ospiti di rilievo nazionale e interna-zionale assoluto. Prendere parte agli Stati Generali sulla Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Territori è un’occasione di confronto unica tra diverse realtà, un’occasione durante la quale apprendere, ma anche durante la quale portare la nostra esperienza e il nostro modello è le nostre buone pratiche su un palcoscenico nazionale. Un’occasione di incontro e di confronto, insomma, che aiuterà Genova a proiettarsi ancora di più in un futuro sempre più sostenibile». TAVOLA ROTONDA

Coordinamento interventi: Carlo Percopo Segreteria Tecnica del Ministro Cingolani,

Igor Villani Regione Emilia-Romagna

Laura D'Aprile Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi del Ministero della Transizione Ecologica

Maria Siclari Direttore Generale Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA

Gen. B. Giuseppe Vadalà Commissario Unico per la Bonifica delle discariche abusive

Gianni Lampis Assessore alla Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna e Conferenza Stato Regioni

Filomena Maggino Coordinatore del Dipartimento per il Benessere Integrale, Pontificia Accademia Mariana Internationalis

Silvio Brusaferro Presidente Istituto Superiore

Gaetano Manfredi Sindaco della Città Metropolitana di Napoli

Mauro Armelao Sindaco di Chioggia, Venezia

Paolo De Meis Sindaco di Filettino, Frosinone

Matteo Campora Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia

Che cos’è RemTech? RemTech non è solo un momento di rappresentazione dello stato attuale e di condivisio-ne delle prospettive future, è soprattutto un network di esperti, nazionali ed internazionali, ed un vero e proprio hub tecnologico ambientale che opera in forma permanente ed in cui il comparto pubblico ed il settore privato hanno modo di confrontarsi e dialogare in maniera costruttiva ed efficace. Aprirà la RemTech Week, il 21 settembre in presenza presso la fiera d Ferrara, l’evento Stati Generali sulla Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Territori. Dal Risanamento alla Rigenerazione. Il futuro del Pianeta Terra nella transizio-ne ecologica, un’occasione di confronto dedicata al risanamento ed alla riqualificazione dei territori ed in cui i principali interlocutori, pubblici e privati, potranno condividere im-pulsi ed ispirazioni ed annunciare strategie e programmi da attivare nel prossimo futuro.

Gli Stati generali sono stati organizzati da Anci, Commissario unico discariche abusive, Consiglio nazionale ricerche e RemTechExpo con il patrocinio del ministero della Tran-sizione ecologica, Ispra e Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente.