Amt, Cda pronto a depositare istanza di apertura di un processo di composizione negoziata della crisi. Sindaca Salis: “vogliamo che azienda resti pubblica: operazione verità su debiti pregressi”

«Oggi è il giorno della verità – ha detto la sindaca Salis – abbiamo i dati di una stimata azienda che ha fotografato una perdita molto rilevante, direi sorprendente, perché contrasta sensibilmente con quello che è, fino a oggi, l’unico documento ufficiale inviato al Comune dai precedenti amministratori ovvero la trimestrale al 31 marzo 2025 che parlava di un utile di 929.840 euro. I dati reali sono invece oltre 25 milioni di perdite ad agosto, che si sommano alle perdite stimate per il 2024 per un totale quindi di circa 100 milioni – continua Salis – Eravamo e siamo molto preoccupati: Amt non ha approvato il bilancio 2024, non ha inviato al Comune la semestrale 2025. È l’unica azienda partecipata dal Comune che non ha una relazione previsionale approvata dal consiglio comunale».

«Mi ha molto stupito la polemica del centrodestra in consiglio comunale sulla mancata inclusione di Amt nel bilancio consolidato del Comune – ha aggiunto Salis - Le motivazioni dell’assenza dei numeri dovremmo chiederle a chi ha sollevato la polemica. A chi diceva all’assemblea dei soci del 22 aprile 2025 che “la nuova politica tariffaria sta funzionando molto bene e non sta portando danni all’azienda”. I numeri che emergono oggi dicono un’altra cosa – ha sottolineato Salis – L’esito della due diligence raffigura un quadro fortemente deteriorato sia nel conto economico che nella patrimonializzazione dell’azienda, un quadro di gran lunga peggiore di quello che era stato prospettato dai precedenti amministratori di Amt. Si tratta della più grande perdita nella storia di Amt: un risultato negativo di enorme dimensione che l’azienda e la politica che l’ha governata hanno tentato in ogni modo di nascondere. Per accertare le responsabilità e capire come si sia arrivati a questa situazione, il 22 ottobre abbiamo un appuntamento alla Corte dei Conti».