Aps Amici della Lanterna donano alla città la progettazione della passeggiata ciclabile e delle opere di valorizzazione del complesso monumentale

Nel contesto delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, si è svolto questa mattina, nell’Open Air Museum nel parco del Complesso Monumentale della Lanterna di Genova, un incontro di aggiornamento sulle attività di valorizzazione del complesso Monumentale, che ha visto coinvolte le Istituzioni e i partner che sostengono i progetti.

Valorizzazione e accessibilità sono temi sempre al centro delle attività del monumento simbolo di Genova, che anche quest’anno vuole porre all’attenzione le tante iniziative in corso e i progetti che si stanno sviluppando, nell’ottica di rendere il museo un luogo inclusivo, di partecipazione e di crescita culturale e sociale.

Francesco Maresca, assessore allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico, è intervenuto in rappresentanza del Comune di Genova: “La Lanterna è il simbolo di Genova e i suoi quasi 900 anni di storia sono strettamente legati allo sviluppo della città e del suo porto: un patrimonio da conservare, valorizzare e promuovere. Facciamo in questa occasione il punto sui tanti progetti e sugli importanti risultati raggiunti quest’anno in ottica di una sempre maggiore accessibilità e fruibilità: accogliamo oggi il progetto di valorizzazione donato alla città dall’APS Amici della Lanterna ringraziando tutti coloro che con il loro impegno, contributo e professionalità sostengono il monumento”. Il monumento simbolo della città è sempre più strategico all’interno dell’offerta culturale e turistica genovese. “La Lanterna è simbolo di Genova ed il monumento che da secoli accoglie chi raggiunge la nostra terra e saluta chi la lascia - ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo Economico Turistico e Marketing Territoriale del Comune di Genova Laura Gaggero - La sua importanza è assoluta e negli ultimi anni l’opera di valorizzazione sta proseguendo sotto tutti gli aspetti. Ora più che mai la Lanterna è uno dei punti fermi del nostro programma di rilancio del turismo, per questo l’abbiamo inserita nelle nostre mappe metrominuto e nei nostri itinerari”.

L’incontro è stato introdotto da Nicoletta Viziano, presidente Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni di cui il complesso monumentale della Lanterna è parte. Presenti per l’occasione l’ammiraglio di Squadra Giorgio Lazio, Comandante del Comando Marittimo Nord della Marina Militare, con giurisdizione su Nord Italia e Sardegna, e l'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo.

Donazione alla città della progettazione della piasta ciclabile e delle opere di valorizzazione

La progettazione, realizzata dagli Architetti Andrea Marenco, Marina Bonacasa, Diego Zoppi grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è stata donata alla città da APS Amici della Lanterna, che continua a promuovere e sostenere iniziative e progetti per la valorizzazione del complesso monumentale della Lanterna di Genova e il contesto in cui è storicamente inserito. La progettazione comprende più temi e aree del complesso Monumentale in particolare:

Passeggiata ciclabile: progetto preliminare e definitivo. Adeguamento Passeggiata della Lanterna come percorso ciclabile-pedonale, tramite innalzamento del parapetto della Passeggiata con inserimento tubolare aggiuntivo per aumentare l’altezza dei parapetti, con disegno coerente al linguaggio architettonico dei parapetti esistenti che verranno mantenuti e solo localmente manutenzionati laddove necessario. Localizzazione di punti con rastrelliere per ricarica elettrica per bici e skates elettrici.

Biglietteria ad inizio Passeggiata: progetto preliminare. Creazione di una biglietteria stabile presso lo slargo presente presso il cancello di ingresso della Passeggiata della Lanterna, anche in questo caso da realizzarsi con forme e materiali coerenti con i materiali già utilizzati per realizzare la passeggiata della Lanterna e al contempo consentano trasparenza verso il muro e protezione contro gli agenti atmosferici.

Punto Ristoro e Bookshop: progetto preliminare creazione di ‘punto ristoro e bookshop’ presso l’attuale biglietteria da realizzarsi con forme e materiali che si armonizzino con lo sperone roccioso su cui insisterà il nuovo manufatto, siano coerenti con i materiali già utilizzati per realizzare la passeggiata della Lanterna ed il Parco Urbano, e al contempo consentano trasparenza verso il muro con feritoie esistente, nell’ottica di fornire un servizio indispensabile alla fruizione del manufatto.

L’assessore Maresca ha aggiornato sulle attività in corso, con riferimento alla variante per la passeggiata di avvicinamento al Complesso Monumentale per il superamento delle barriere architettoniche, del nodo di San Benigno e di altre attività di manutenzione e adeguamento. Grazie all’interessamento del Comune di Genova e in prima persona del Sindaco Marco Bucci, tramite il Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, il Complesso Monumentale della Lanterna è ora più facilmente raggiungibile con un nuovo percorso di segnaletica di avvicinamento, realizzato con il supporto dei Rotary Genovesi che, insieme al Dipartimento Architettura e Design dell'Università di Genova, si sono affiancati all’APS Amici della Lanterna, che sostiene la valorizzazione del faro simbolo della città, e allo studio Arteprima di Luigi Berio, che cura il brand Lanterna, per sviluppare questo progetto. Dopo una attenta fase progettuale e la verifica con gli interlocutori competenti, sono stati posizionati i pannelli, che partono dal Galata Museo del Mare per arrivare fino all’altezza del Terminal Traghetti, raggiungendo la segnaletica già esistente per la passeggiata che conduce alla Lanterna.