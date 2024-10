Bibliofolies: dal 16 al 18 ottobre la quinta edizione "Versi diversi e non versi"

Nell'anno di Genova nel Medioevo, la quinta edizione di Bibliofolies – prevista dal 16 al 18 ottobre - organizza un contest letterario a tema medievale.

Per partecipare alla challenge POESIE DI DORSO, occorre realizzare una brevissima e fulminante frase poetica sul Medioevo, utilizzando i titoli del dorso di libri a scelta, impilati uno sull'altro. La frase dovrà poi essere fotografata e inviata (unitamente alle generalità del proprietario dello scatto) alla mail sistemabibliotecariourbano@comune.genova.it entro e non oltre lunedì 14 ottobre.

Tutte le poesie verranno pubblicate online e proiettate durante la giornata conclusiva di Bibliofolies 2024, che si terrà venerdì 18 ottobre alle 17 nella Sala dei Chierici della Berio. Tutti i partecipanti riceveranno un premio.

Bibliofolies è un evento ibrido, online e live, che promuove le biblioteche come luogo di aggregazione e patrimonio essenziale della vita culturale cittadina. Una manifestazione unica nel suo genere, che sta diventando un punto di riferimento per le strutture bibliotecarie di altre regioni italiane.

Versi diversi e non versi è il titolo di questa edizione, che prevede incontri con scrittrici e scrittori, reading, presentazioni di novità del mondo editoriale e di libri pregiati, esposizioni bibliografiche. Saranno coinvolte le biblioteche Berio, Benzi, Brocchi, Cervetto Lercari, Gallino, Guerrazzi, Saffi e la Biblioteca di Storia dell’Arte (presso il Centro DocSAI)

PROGRAMMA

ONLINE

Da mercoledì 16 a venerdì 18 ottobre

H 10 Bibliotecando: pubblicazione di alcuni filmati dedicati alle biblioteche civiche, sulla pagina facebook bi.G.met

BIBLIOTECA BERIO

Mercoledì 16 ottobre h 17 – Museo della Stampa

Visita all'Archivio Museo della Stampa – “Raccolta Gutemberghiana” dedicata a 25 partecipanti al contest letterario “Poesie dorsali”.

Eventuali altri partecipanti (oltre i 25) potranno partecipare alla visita in esterna “Caruggi Medievali” di martedì 22 ottobre alle 15, organizzata dal sistema bibliotecario urbano con ingresso al Museo di Sant’Agostino.

Venerdì 18 ottobre - evento conclusivo di Bibliofolies

Dalle 17 – Biblioteca Berio, Sala Chierici:

Le "Poesie di dorso" ideate dai lettori verranno proiettate e premiate.

Luigi Maio, il Musicattore, straordinario interprete e vincitore del Premio Dante Alighieri 2021, ci condurrà tra i versi del XXI Canto dell'Inferno con la sua affascinante performance. Sarà presente Francesco De Nicola, presidente della società Dante Alighieri di Genova.

Poesia e musica si fonderanno poi in un reading poetico con autori del calibro di Francesco Macciò, Laura Capra, Valentina Repetto, Alberto Nocerino e Maurizio Gregorini, accompagnati da suggestive divagazioni musicali.

E per gli amanti di Dante, saranno esposti alcuni preziosi esemplari della Divina Commedia dalla raccolta Dantesca della Berio.

Al termine, un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti

Prenotazione obbligatoria qui

BIBLIOTECA EDMONDO DE AMICIS

Dal 16 al 22 ottobre all’ingresso della biblioteca

L’attimo in cui comincia il viaggio. Il primo passo nella selva oscura

Esposizione bibliografica di letteratura per bambini e ragazzi dedicata a Dante Alighieri, per conoscere più da vicino la vita e l'opera di questo straordinario autore e il periodo storico in cui è vissuto. Nelle stesse giornate, alcuni dei titoli in bibliografia verranno presentati dalle pagine Facebook e Instagram della DeA. Tutti i libri indicati saranno disponibili al prestito in biblioteca.

BIBLIOTECA BENZI

Dal 16 al 31 ottobre durante gli orari di apertura della biblioteca

Bibliofolies – Poesie dalla biblioteca sul mare

La Biblioteca Rosanna Benzi partecipa a Bibliofolies, quest’anno dedicata ai poeti liguri, seguendo un filone che le è particolarmente congeniale per via del suo affaccio sulla spiaggia di Voltri: il rapporto fra i poeti e il mare, fil rouge che compare nella produzione di molti autori, come Camillo Sbarbaro, Edoardo Firpo, Eugenio Montale.

BIBLIOTECA BROCCHI

Dal 16 al 31 ottobre durante gli orari di apertura della biblioteca

Poetando

In occasione dell’iniziativa che promuove i poeti liguri, la Biblioteca Brocchi ha pensato di dare rilievo anche a poeti meno noti che hanno composto poesie in genovese originali, ironiche o commoventi. Su questa traccia i bibliotecari suggeriscono la lettura di una “Mini Antologia di Poeti Genovesi”, “Zimme do chȇu” di Rinaldo Abvegno, “Nàvego incontro a-o sô” di Giovanni Ghiglione e di altri testi sempre in genovese.

Mercoledì 16 ottobre h 17.30-18.30, letture di poesie in genovese a cura di Mariangela Colla, Antonella Risso, Pier Luigi Gardella, Vincenzo Enzo Rebolino

BIBLIOTECA CERVETTO

Dal 16 al 31 ottobre durante gli orari di apertura della biblioteca

Liguria terra di Poeti

Nel 2018, l’associazione culturale Dante Alighieri ha pubblicato, col contributo di poeti liguri e non solo, l’antologia “43 poesie per Genova”. Un omaggio per esprimere la vicinanza alla città dopo la tragedia del ponte Morandi, ma anche per conoscerla meglio in angoli e scampoli di vita vissuta non sempre noti. Le poesie permettono di ripercorrere la città da levante a ponente, dalle colline al mare in un itinerario che si avvia con due testi ambientati proprio nella nostra Valpolcevera. Prendendo spunto dagli autori contenuti nell’antologia, la Biblioteca Cervetto contribuisce all’edizione di Bibliofolies, con una selezione di raccolte di poesia

BIBLIOTECA GALLINO

Dal 16 al 31 ottobre durante gli orari di apertura della biblioteca

Ceccardo Roccatagliata Ceccardi: poeta tormentato e solitario

Esposizione delle opere del poeta genovese Ceccardo Roccatagliata Ceccardi e opere critiche di autori vari. Roccatagliata Ceccardi è stato un precursore della poesia ligure del Novecento che va da Camillo Sbarbaro a Eugenio Montale, ma nella sua formazione s’incrociano anche residui carducciani e inquietudini decadenti che rinviano a Pascoli, a D’Annunzio e ai simbolisti francesi.

BIBLIOTECA GUERRAZZI

Dal 16 al 31 ottobre durante gli orari di apertura della biblioteca

Ispirazione Liguria

In Biblioteca Guerrazzi sono esposti alcuni libri contenenti poesie composte da autori Liguri: i libri verranno abbinati a fotografie di località richiamate nei testi, nel mentre viene lanciata una piccola challenge: a chi si fermerà a guardare l’esposizione, verrà chiesto di scrivere un pensiero e/o slogan a tema Liguria da lasciare in biblioteca.

BIBLIOTECA LERCARI

Dal 16 al 31 ottobre durante gli orari di apertura della biblioteca

Genova e i suoi quartieri di-versi. Le poesie di Edoardo Firpo

Esposizione bibliografica dal titolo Genova e i suoi quartieri di versi. Le poesie di Edoardo Firpo. In sala Camino ed in Sala Cambiaso è visitabile una esposizione bibliografica che, attraverso le poesie dell’autore, ci condurrà alla scoperta della nostra città, quartiere per quartiere, partendo proprio dalla nostra San Fruttuoso.

BIBLIOTECA SAFFI

Dal 16 al 31 ottobre durante gli orari di apertura della biblioteca

Camillo Sbarbaro: l’estroso fanciullo

Esposizione bibliografica dell’opera di Camillo Sbarbaro, poeta ligure tra i più noti del Novecento, nato nel 1888 a Santa Margherita Ligure, ma per diversi anni residente in Val Bisagno a pochi passi da Staglieno. Estroso fanciullo è come affettuosamente lo aveva definito Eugenio Montale nelle prime pagine della raccolta “Ossi di Seppia”.

BIBLIOTECA DI STORIA DELL’ARTE – Centro DocSAI

Dal 18 al 31 ottobre - martedì, mercoledì, giovedì h 9/16

Eugenio Montale: Il Poeta del Mare

Eugenio Montale, la voce poetica che ha saputo trasformare il dolore e la bellezza della vita in versi immortali, vi aspetta in Biblioteca di Storia dell’Arte per ammirarlo attraverso i volumi a catalogo, affiancati da alcune fotografie dell’Archivio Fotografico del DocSAI che mostrano una Monterosso del passato, località delle Cinque Terre frequentata dal poeta genovese e protagonista della raccolta “Ossi di Seppia”.