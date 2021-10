Blue economy, martedì 19 ottobre il seminario sulla Conservazione e recupero degli ecosistemi marini

“Conservazione e recupero degli ecosistemi marini per la gestione sostenibile del capitale naturale” è il seminario in programma martedì 19 ottobre, dalle 10, organizzato da Genova Blue District con i partner Università di Genova, CNR e START 4.0 nell’ambito del progetto “Hub2Work – Open Innovation City” del Comune di Genova, realizzato con il sostegno di Compagnia di San Paolo. Il seminario, che si svolgerà nella sede di via del Molo 65 AR, conclude il ciclo dei Seminari Blue che si inseriscono nell’ambito “Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile” voluto dalle Nazioni Unite, Unesco e Commissione Internazionale di Oceanografica.

«Abbiamo appena concluso la settimana del Blue economy summit con interventi molto qualificati nell’ambito di tutti gli aspetti della blue economy a riprova di quanto l’argomento, soprattutto in chiave di sostenibilità ambientale, sia al centro dell’interesse non solo degli operatori di settore, ma anche del mondo delle imprese, start up, ricerca e amministrazioni – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca – I seminari organizzati al Blue district danno un forte impulso al dibattito scientifico sui temi su cui la politica, locale e nazionale, deve confrontarsi per affrontare le sfide del futuro nell’ambito dell’economia del mare per coglierne tutte le occasioni di sviluppo sul piano occupazionale e per consegnare alle prossime generazioni un ambiente marino migliore. Ringrazio Università, Cnr, Start 4.0 e San Paolo, per il loro contributo fattivo per la buona riuscita dei seminari del Blue District, occasione interessante di approfondimento per gli studenti e non solo».

Durante il seminario, verranno affrontati i temi connessi al ripristino di sistemi naturali marini, alle problematiche connesse alla loro realizzazione e all’effetto che queste attività possono generare in termini di creazione di capitale naturale e fornitura di servizi ecosistemici. Si parlerà delle prospettive di applicare modelli esistenti a grande scala e dei modelli socio-economici associati.

La giornata vedrà l’intervento di Sergio Rossi, docente dell’Università del Salento, le cui ricerche sono focalizzate sulla valutazione degli effetti dei cambiamenti locali e globali sulle popolazioni di organismi bentonici costieri e sulla fauna marina in genere.

La sessione sarà poi completata dall’intervento di Mariachiara Chiantore e Paolo Vassallo, docenti dell’Università di Genova, che presenteranno i risultati di un’attività di ripristino ambientale effettuata lungo le coste della Liguria e i risultati di uno studio inerente la valutazione del valore dei sistemi naturali costieri e dei servizi ecosistemici da essi forniti.

La partecipazione è libera e gratuita con presentazione del green pass. Il seminario potrà essere seguito anche in streaming attraverso il canale Youtube (link: https://bit.ly/2YIgzZn) del Genova Blue District.