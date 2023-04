Sull’onda del successo ottenuto dalle precedenti edizioni, con circa 400 partecipanti, il CAI Sampierdarena, AGTL-Associazione guide turistiche Liguria e CSI, con il patrocinio del Comune di Genova, offrono anche nel 2023 un’altra serie di cammini in primavera e nell’autunno. I nuovi appuntamenti del progetto CamminUrbano 2023, tra natura e storia fuori le mura, porteranno i partecipanti fuori dalla “cinta muraria” per svariare dall’estremo ponente all’estremo levante, senza dimenticare le due valli, offrendo la possibilità di osservare e riflettere sulle trasformazioni avvenute nel tempo.

“Il CamminUrbano – spiega Diego Leofante presidente Sezione CAI di Sampierdarena ambisce ad accendere nei partecipanti la curiosità, spesso assopita dal vivere quotidiano, di soffermarsi a guardare e non solo a vedere in maniera diversa la città, perché bisogna riscoprire lo straordinario nell’ordinario”. Domani, domenica 23 aprile: Storia e Natura tra Vernazzola, Boccadasse e Albaro Orario e Punto di incontro: 08.45 - Piazza Sturla. Tempo max h 4.00/5.00 A Levante: dai borghi costieri, al contado e alle ville dell’aristocrazia. Vernazzola e Boccadasse sono unite fra loro da pittoresche creuse, ripide e strette e conservano l’aspetto dei villaggi rivieraschi, con case torri colorate che affacciano direttamente sulla spiaggia. Immersi in un paesaggio aspro, i due borghi hanno visto la costruzione di eleganti ville borghesi in stile neo medievale o eclettico a partire dalla fine dell’Ottocento. Ne è un esempio la Villa Türke che domina il Capo di Santa Chiara. Un tratto di passeggiata pianeggiante lungo il novecentesco Corso Italia ci porterà a San Francesco d’Albaro, antica località di villeggiatura, annessa a Genova solo nel 1873, dove si trovano la parrocchiale e la bella piccola chiesa medievale di Santa Maria del Prato. Qui la presenza della natura era in passato fondamentale, con coltivi curati da manenti e gli splendidi giardini delle residenze suburbane delle più importanti famiglie dell’aristocrazia genovese: dai Giustiniani, ai Saluzzo, ai Brignole Sale. E qui tutto parla di storia: non solo quella dei trattenimenti in villa, negli anni d’oro della Repubblica di Genova, ma anche quella degli scrittori inglesi che hanno visitato Albaro e l’hanno resa famosa: Lord Byron, Mary Shelley e Charles Dickens. Il percorso si conclude sugli spalti di scalinata Borghese con una bella vista della città. Modalità di partecipazione: per motivi organizzativi la partecipazione ai singoli cammini è riservata a 3 gruppi di massimo 25 persone e al raggiungimento del numero le iscrizioni verranno chiuse. È indispensabile la prenotazione da effettuarsi tramite il modulo disponibile online. Per i non soci CAI/CSI è necessario attivare l'assicurazione al costo di 2 euro da versare direttamente prima della partenza. Si consiglia di portare al seguito borraccia con acqua.

In allegato il programma completo dei prossimi appuntamenti.