Capodanno 2026, Genova accende piazza della Vittoria con i Pinguini Tattici Nucleari

Il Comune di Genova si prepara a salutare l’arrivo del nuovo anno con un grande evento gratuito e aperto a tutti, che trasformerà piazza della Vittoria nel cuore pulsante dei festeggiamenti che porteranno genovesi e visitatori nel 2026.

Grande protagonista della serata sarano i Pinguini Tattici Nucleari, band fenomeno del pop italiano che ha conquistato il cuore del pubblico raccogliendo vari record. Il gruppo porterà nel capoluogo ligure il concerto conclusivo del loro tour sold out negli stadi, rendendo il Capodanno genovese ancora più speciale. Sarà un’occasione davvero imperdibile per vederli dal vivo, soprattutto considerando che al momento non sono previste date nel corso del prossimo anno. Un evento unico, e a ingresso libero, costruito per far divertire, accompagnare e unire generazioni diverse.

La serata del 31 dicembre, presentato da Serena Garitta e Samu Mara, prenderà il via alle 21.30 con un warm up dj-set, ideato per accogliere il pubblico creando l’atmosfera ideale alla festa. Alle 22 salirà sul palco Chiamamifaro, progetto della ventiquattrenne bergamasca Angelica Gori pronta a dare ulteriore slancio all’attesa che precederà l’ingresso dei protagonisti della serata. Dalle 22.30, infatti, inizierà l’atteso live dei Pinguini Tattici Nucleari che accompagneranno la piazza sino al countdown ufficiale verso il nuovo anno, seguito dal brindisi collettivo che accenderà la festa di mezzanotte.

Subito dopo, dalle 00.10 alle 2.30, sarà il turno del Genova 2026 Party con DJ RST/FIRST, curato dai Fel (duo formato da Giovanni Galvani e Alessio Lerma) insieme a Luke: una lunga sessione, modellata su sonorità techno ed elettroniche ricche di contaminazioni, pensata per mantenere vivo il ritmo della piazza fino a notte fonda.

«Con Capodanno a Genova riparte la stagione dei grandi concerti di portata nazionale e internazionale. Sarà una festa collettiva, una notte di musica da vivere insieme con l’energia dei Pinguini Tattici Nucleari per salutare l’anno che finisce e accogliere quello nuovo - dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis - ospitiamo in piazza della Vittoria un gruppo che ha riempito gli stadi, che ha superato il miliardo di stream sulle piattaforme digitali, che muove centinaia di migliaia di fan da tutta Italia e non solo. Un appuntamento che rispecchia la nostra idea di Capodanno: non un evento fine a sé stesso, ma un’occasione per aprire Genova ai turisti, a chi vuole vivere la città anche prima e dopo la notte del 31. L’arte, la cultura e la musica sono un incredibile veicolo di turismo, un’occasione per promuovere la nostra città, le sue bellezze e la sua capacità di organizzare eventi di grande richiamo. Siamo pronti per un grande concerto di Capodanno che ha le carte in regola per essere il più bello d’Italia, anche grazie al contributo degli sponsor che ci hanno sostenuto e che voglio ringraziare. Se state ancora scegliendo cosa fare la notte del 31 dicembre, ora avete la risposta. Genova vi aspetta».

«Questo appuntamento conferma la capacità del gruppo organizzatore di dar vita a un’iniziativa capace di mettere insieme realtà diverse, perfettamente in linea con la visione della nostra Amministrazione – ha dichiarato Tiziana Beghin, assessora a Commercio, Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Genova –. Desidero ringraziare chi ha lavorato alla realizzazione della serata, la Camera di Commercio, presente con Genova Gourmet e i suoi bartender, e gli sponsor che hanno reso possibile un momento di qualità per la città e per chi la visita. Come ha ricordato la sindaca Silvia Salis, vogliamo che il Capodanno apra una nuova fase ricca di proposte capaci di attrarre pubblico e interesse. Seguendo anche il settore turistico, posso confermare che stiamo registrando segnali molto positivi: cresce la curiosità verso Genova e si avverte un’energia nuova. Il nostro approccio è chiaro: migliorare la vita quotidiana di chi abita la città, così da offrire un’esperienza accogliente anche a chi arriva da fuori. Eventi come questo invitano i visitatori a trattenersi qualche giorno in più, trasformando una serata speciale in un’opportunità per generare quell’indotto di cui Genova ha bisogno».

«Il programma del Capodanno 2026 – spiega Lorenzo Garzarelli, consigliere delegato ai Grandi Eventi del Comune di Genova – dimostra con chiarezza che sarà Genova la città del Capodanno d’Italia. La scelta di unire generi musicali differenti nasce dal desiderio di offrire una notte pensata per essere vissuta da tutte e tutti. Sarà una serata che rimetterà Genova al centro del panorama musicale italiano, inaugurando al contempo un percorso che, attraverso i grandi eventi, favorisca la crescita di tutte le realtà presenti sul territorio. Perché un grande evento, per essere davvero tale, deve produrre ricadute concrete sul commercio, sugli operatori del settore e sul turismo di qualità generando un lascito per la cittadinanza e contribuire a costruire un percorso duraturo, capace di generare benefici diffusi e condivisi. Il palinsesto del Capodanno 2026 vuole raccontare al meglio lo spirito con cui Genova guarda al nuovo anno: una città che desidera ritrovarsi e tornare protagonista».

Il partner istituzionale del Capodanno 2026 è Camera di Commercio di Genova, presente all’evento con i marchi di eccellenza di Genova Gourmet.

«Anche quest'anno la Camera di Commercio ha voluto dare il suo contributo al Capodanno in piazza valorizzando le filiere locali certificate che appartengono al sistema "Genova Liguria Gourmet" - aggiunge Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova -. In particolare, saremo presenti in piazza della Vittoria con una squadra di bartender, figura oggi molto popolare nei locali di tutto il mondo ma che - è bene ricordare - è nata a Genova a bordo dei transatlantici».

Il Capodanno 2026 a Genova è realizzato in collaborazione con il main sponsor Pulsee Luce e Gas, gli sponsor Mog, Timossi, Fe Design e Grondona.

Alicia Lubrani ceo di Pulsee Luce e Gas: «Confermiamo oggi il ruolo centrale che Genova ha nella storia di Axpo, nata qui 25 anni fa, e per Pulsee Luce e Gas, che concentra il 90% delle sue risorse in città: qui batte il cuore delle nostre operations, con customer care, pricing e tutto il presidio strategico che ci rende competitivi nel mercato dell’energia domestica. In un mondo di persone strette, come cantano i Pinguini Tattici Nucleari, ‘noi ci faremo spazio’: lo faremo con questo evento di Capodanno che non è solo musica, ma simbolo dell’identità genovese, città aperta, giovane, creativa, capace di unire tradizione e futuro in un abbraccio collettivo. I Pinguini, proprio come Pulsee, mettono insieme tutte le generazioni e le famiglie, celebrando l’energia della condivisione e dell’ottimismo che vogliamo trasmettere a ogni genovese».

Simone Demarchi, amministratore delegato di Axpo Italia: «Il 31 dicembre segnerà l’ultimo giorno del 25esimo anno di Axpo in Italia e a Genova, la città dove tutto è iniziato. Con il concerto di Capodanno dei Pinguini Tattici Nucleari, di cui Pulsee Luce e Gas è main sponsor, celebriamo questa tappa storica chiudendo un ciclo di crescita e innovazione, per aprirne uno nuovo ricco di energia, prossimità al territorio e impegno per il futuro della nostra comunità genovese».

