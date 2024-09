Caruggiadi, nel weekend lo sport protagonista nel centro storico di Genova

Questo weekend torna l’appuntamento con le Caruggiadi, evento sportivo da vivere, organizzato dal Comune di Genova grazie al contributo della Fondazione Carige in occasione di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport e che trasformerà 12 spazi urbani dei sestieri del Molo, Maddalena e Prè in campi da gioco a disposizione della cittadinanza. Tutto a titolo gratuito.

SABATO 21 SETTEMBRE

Piazza Cernaia PALLAVOLO (orario 10.00 – 17.15) età 6 – 14 anni

Giardini Rotondi SCACCHI (orario 10.00 – 14.15) aperto a tutte le età

Giardini Rotondi BREAK DANCE (orario 14.30 – 18.15) età 6 – 14 anni

Piazza delle Lavandaie RUGBY (orario 10.00 – 18.15) età 6 – 14 anni

Piazza delle Scuole Pie KARATE (orario 10.00 – 14.15) età 6 – 14 anni

Piazza delle Scuole Pie CAPOEIRA (orario 14.30 – 18.15) età 6 – 14 anni

Piazza don Gallo CALCIO FREESTYLE (orario 10.00 – 18.15) età 6 – 14 anni

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Piazza dell’Amor perfetto ROCK’N’ROLL ACROBATICO (orario 14.30 – 18.15) over 14 anni

Piazza Cernaia PALLAVOLO (orario 10.00 – 18.15) età 6 – 14 anni

Giardini Rotondi SCACCHI (orario 10.00 – 14.15) aperto a tutte le età

Giardini Rotondi BREAK DANCE (orario 14.30 – 18.15) età 6 – 14 anni

Piazza delle Lavandaie BASKET (orario 10.00 – 18.15) età 6 – 14 anni

Piazza delle Scuole Pie KARATE (orario 10.00 – 14.15) età 6 – 14 anni

Piazza delle Scuole Pie CAPOEIRA (orario 14.30 – 18.15) età 6 – 14 anni

Piazza don Gallo CALCIO FREESTYLE (orario 10.00 – 18.15) età 6 – 14 anni

INFO POINT E COME ISCRIVERSI

Le prenotazioni on line (nella sezione dedicata sul sito web ufficiale) per il weekend del 21/22 settembre si chiudono venerdì 20 alle ore 18.00; dopo tale termine è possibile recarsi direttamente all’info point dell’evento allestito in piazza Caricamento per verificare le disponibilità residue e prenotarsi per le discipline sportive protagoniste nelle diverse piazze coinvolte.

TURNI DI GIOCO

Ogni disciplina sportiva è proposta alla cittadinanza a titolo gratuito con prenotazione obbligatoria che garantisce la possibilità di scegliere la fascia oraria per il proprio turno di gioco dedicato di 45 minuti. Questo il dettaglio dei turni disponibili:

TURNO 1 – 10.00 / 10.45

TURNO 2 – 11.00 / 11.45

TURNO 3 – 12.00 / 12.45

TURNO 4 – 13.30 / 14.15

TURNO 5 – 14.30 / 15.15

TURNO 6 – 15.30 / 16.15

TURNO 7 – 16.30 / 17.15

TURNO 8 – 17.30 / 18.15

EVENTI SPECIALI

L’info point in piazza Caricamento mette a disposizione un’area gioco creata in collaborazione con LND Commissione Esport e il centro tecnologico a indirizzo gaming eSplace dove vengono coniugate insieme tradizione e innovazione con giochi per ragazzi e ragazze: sono infatti presenti due calcio-balilla dedicati a chi si vuole sfidare a “biliardino”, iconico gioco per tutte le generazioni, mentre nello spazio attiguo sono allestite delle postazioni dedicate alla PlayStation per sfidarsi con joypad in mano come veri gamer. Nello spazio dedicato alla PlayStation sono in programma queste iniziative:

Sabato 21 ore 10.30 UEFA REGION’S CUP (2° triangolare CROAZIA / ITALIA / ROMANIA)

Sabato 21 ore 15.00 SHOW MATCH PLAYER COMITATO REGIONALE LIGURIA

Domenica 22 ore 10.30 UEFA REGION’S CUP (3° triangolare CROAZIA / ITALIA / ROMANIA)

Domenica 22 ore 15.00 SHOW MATCH PLAYER NAZIONALI 2vs2

Domenica 22 ore 17.00 Premiazione competizione Uefa Regions’ Cup

Sabato 21 alle ore 18.15, all’info point di piazza Caricamento, il Calcio Freestyle coinvolge i ragazzi e le ragazze più intraprendenti che hanno preso parte ai turni di gioco della giornata con una speciale “Challenge Caruggiadi”: una gara di palleggi con grado di difficoltà crescente tra palloni di diverse forme e dimensioni, con premi dedicati per il podio di questa particolare sfida.

GLI ATTORI DEL PROGETTO

La realizzazione del progetto che può contare sul patrocinio di CONI, CIP e SPORT E SALUTE è resa possibile dal supporto di numerosi attori, a partire da chi vive ed opera quotidianamente nel Centro Storico, in particolare con il sostegno di tutte le associazioni aderenti al Progetto di Comunità (Sestieri Prè, Molo e Maddalena), quest’ultimo sviluppato in sinergia con la civica amministrazione.

Tutte le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva sono protagoniste attraverso i comitati provinciali o le proprie società aderenti che mettono a disposizione i loro tecnici e allenatori per la gestione degli spazi di gioco. In particolare, nel weekend del 21/22 settembre sono coinvolte:

BASKET ---- ASD LA SALLE

BREAK DANCE / CAPOEIRA / KARATE / SCACCHI ---- ASD JAKUKAI

CALCIO FREESTYLE ---- ASD LIVE FREESTYLE

PALLAVOLO ---- COMITATO LIGURIA CENTRO

ROCK’N’ROLL ACROBATICO ----- MASH UP ASD

RUGBY ---- PROVINCE DELL’OVEST SSD

Le “Caruggiadi” sono una manifestazione organizzata dal Comune di Genova - Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione che segue il coordinamento del Piano Integrato Caruggi per la valorizzazione e la rigenerazione urbana del Centro Storico genovese.

Un’occasione unica di promozione dello sport e dei suoi valori in spazi inusuali con numerose discipline sportive che hanno accettato la sfida di adattare la propria attività a questo contesto per coinvolgere non solo bambini e ragazzi, ma anche gli adulti.