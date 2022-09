Celebrata a Staglieno la Giornata della memoria dei caduti della Polizia Locale

Celebrata a Genova questa mattina, all’interno del cimitero di Staglieno, la Giornata della memoria dei caduti della Polizia Locale 12 settembre 1943-12 settembre 2022. Organizzata dal Sindacato unitario lavoratori Polizia Locale, la giornata è dedicata al ricordo degli agenti caduti in guerra e in tempo di pace e ha visto la partecipazione, tra le autorità, del sindaco di Genova, dell’assessore comunale alla Sicurezza e del vicepresidente del consiglio regionale della Liguria, del comandante della Polizia Locale di Genova Gianluca Giurato.

La Giornata della memoria, che ha l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica, viene celebrata ogni anno e per il 2022 Genova è stata scelta come sede delle celebrazioni, richiamando una rappresentanza di agenti di Polizia Locale, con i gonfaloni, dall’Emilia Romagna, Piemonte e Toscana oltre che gonfaloni e rappresentanti di varie città italiane. Dopo la celebrazione religiosa all’interno del Pantheon di Staglieno, è stata deposta una corona al monumento ai caduti della Polizia Locale.

Il 12 settembre ricorda la data in cui si consumò l’eccidio perpetrato dai tedeschi a Barletta, il 12 settembre appunto del 1943, quando alcuni agenti della Polizia Locale furono barbaramente uccisi “opponevansi invasori” come ha scritto in una nota il tenente colonello Luigi Geronazzo della Legione territoriale dei Carabinieri Reali di Bari.