Ciclismo, sabato 22 marzo la Milano-Sanremo uomini e donne: le modifiche alla viabilità

In occasione delle gare ciclistiche Milano-Sanremo per professionisti e Milano-Sanremo Women di ciclismo, in programma domani, sabato 22 marzo, saranno adottate su parte del territorio comunale le seguenti modifiche alla viabilità.

MILANO-SANREMO PER PROFESSIONISTI

Saranno previsti:

La sospensione temporanea della circolazione a partire da almeno 30 minuti prima del passaggio e della gara, considerando la media più veloce riportata sulla cronotabella (link https://www.milanosanremo.it/percorso/, media più veloce h 13.45) e fino al passaggio del veicolo “FINE GARA CICLISTICA” nelle seguenti vie:

- Via Ovada dal confine con il Comune di Mele

- Via Lemerle

- sull'Aurelia SS1 in direzione Ponente dall’intersezione di via Lemerle con via Don Giovanni Verità fino a via Rubens (confine con Arenzano)

Il divieto di sosta e fermata con applicazione della sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli inadempienti dalle ore 7 alle ore 17 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze, in entrambi i sensi di marcia lungo tutto il tragitto interessato dalla corsa e quindi:

- Via Ovada

- Via Lemerle (tratto a senso unico compreso tra il crocevia con via Buffa e il crocevia con via Don Giovanni Verità/ ponte sul fiume Leira)

- Via Don Giovanni Verità lato mare nel tratto compreso tra l'ingresso pedonale stazione FS ed uscita piazzale Rosa Parks

- Via Don Giovanni Verità ambo i lati nel tratto compreso tra l'ingresso a piazzare Rosa Parks e piazza Lerda

- Via Don Giovanni Verità lato monte nel tratto compreso tra via Simone da Carnoli Fra' e via Lemerle

- Via Camozzini ambo i lati nel tratto compreso tra via Luigi Maria d'Albertis e via Romana di Voltri

- Via Rubens lato mare - stalli di sosta davanti al civico 22

- Via Rubens lato mare nel tratto compreso tra Paguro Beach e Chiringuito Ippocampo

MILANO-SANREMO WOMEN

Municipio VIII Medio Levante

Fino alle ore 15 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze vengono istituiti il divieto di sosta e il divieto di transito a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi adibiti al montaggio e smontaggio e dell'attrezzatura e struttura necessaria per lo svolgimento della gara, in piazza della Vittoria nel vialetto adiacente ai Vulcani.

Dalle ore 24 alle ore 15 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze, viene istituito il divieto di transito a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi adibiti al montaggio e smontaggio dell'attrezzatura e struttura necessarie per lo svolgimento della gara, in piazza della Vittoria con contestuale:

- istituzione del senso unico alternato negli stacchi di collegamento tra via Brigata Liguria e piazza della Vittoria per consentire l'accesso e il deflusso su viale Brigata Liguria dei veicoli in sosta nei predetti stacchi con l'obbligo di arresto allo stop e di svolta a destra all'intersezione tra lo stesso stacco e viale Brigata Liguria.

- inversione del senso di marcia da Ponente a Levante anziché da Levante a Ponente nello stacco di collegamento tra viale Brigata Bisagno e piazza della Vittoria lato mare/Levante per consentire l'eventuale deflusso dei veicoli in caso di esaurimento di posti auto nel park interrato UPCOA con obbligo di arresto allo stop e di svolta a destra all'intersezione tra lo stesso stacco e viale Brigata Bisagno.

- istituzione del senso unico alternato nello stacco di collegamento tra viale Brigata Bisagno e piazza della Vittoria lato monte/Levante per consentire l'accesso e il deflusso dei veicoli negli stalli ivi collocati con obbligo di arresto allo stop e di svolta a destra all'intersezione tra lo stesso stacco e viale Brigata Bisagno.

Dalle ore 24 alle ore 15 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessata esigenze è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi adibiti al montaggio e allo smontaggio delle attrezzature e strutture necessarie per lo svolgimento della gara, in piazza della Vittoria e in via Brigata Liguria.

Dalle ore 6 alle ore 12 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito in via Cadorna, viale Brigata Bisagno direzione mare e viale Brigate Partigiane direzione mare per il transito dei ciclisti in gara.

Strada sopraelevata Aldo Moro

Dalle ore 10 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito sulla carreggiata direzione Ponente su entrambe le carreggiate della sopraelevata, in base a quanto richiesto dall'organizzazione della manifestazione, ad eccezione dei veicoli di supporto alla gara.

Municipio II Centro Ovest

Dalle ore 10 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito ad eccezione dei veicoli di supporto alla gara nelle seguenti vie:

- Via di Francia - semi carreggiata lato monte direzione Ponente, nel tratto compreso tra via Fiamme Gialle e lo svincolo della strada Aldo Moro che adduce a via di Francia asse 2

- Via Fiamme Gialle

- Lungomare Canepa direzione Ponente, nel tratto compreso tra la confluenza con via Fiamme Gialle e l'innesto con la strada Guido Rossa

- Strada Guido Rossa carreggiata a monte direzione Ponente

Municipio VI Medio Ponente

Dalle ore 10 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito nelle seguenti vie:

- Strada Guido Rossa limitatamente alla direzione Ponente

- Via Siffredi fino alla rotatoria Siffredi/Albareto in entrambe le direzioni

- Via Albareto

- Via Puccini

- Via Soliman

- Via Merano

Dalle ore 10 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito dalla rampa ascendente dalla rotatoria d'Acri direzione Ponente con le seguenti intersezioni:

- Via Cornigliano

- Via Casanova

- Rampa discendente dal casello autostradale di Genova Aeroporto in rotatoria Siffredi/Albareto

- Via Siffredi tratto di Ponente

- Via Buccari

- Stacco laterale da hotel CHC Airport

- Via Hermada

- Vico Schiaffino

- Via Caterina Rossi

- Via Donizetti

- Via Biancheri

- Via Ferro

- Via Mascagni

- Via Capponi

- Via Leoncavallo

- Stacco laterale ingresso Fincantieri

- Via Bottino

- Via del Costo

- Via Menotti

- Piazza Poch

- Via Capitani del Popolo

- Piazza Balestrino

- Via Corsi

- Via Monfalcone

- Via Bressanone

- Stacco laterale Centro Ansaldo

- Stacco laterale uscita officina Bonsi

- Uscita distributore Q8

- Via Insurrezione

- Uscita supermercato Coop

Dalle ore 7 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di sosta con emozione forzata per gli inadempienti nelle seguenti vie:

- Via Puccini lato monte direzione Ponente tra l'intersezione con via Hermada e l'intersezione con vico Schiaffino

- Via Soliman su entrambi i lati

- Via Merano lato monte tra l'intersezione con piazza Poch e l'intersezione con via Siracusa

- Via Merano tra l'intersezione con via Corsi e l'intersezione con via Ala

- Via Merano tra l'intersezione con via Sant'Alberto e l'uscita dello stacco laterale dell'ufficio dell'officina Bonzi

- Via Puccini (stalli di sosta lato mare)

- Via Merano tra l'intersezione con via Corsi e l'ingresso al supermercato Coop

Municipio VII Ponente

Dalle ore 7 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di sosta con emozione forzata per gli inadempienti nelle seguenti vie:

- Via Merano entrambe le direzioni

- Via Multedo di Pegli nel tratto compreso tra viale Villa Chiesa e via Pacoret de Saint Bon

- Via Multedo di Pegli nel tratto compreso tra i civici 103 rosso e 121

- Via Rostan lato monte nel tratto antistante la sede della A.S. Multedo 1930

- Via Lungomare di Pegli nel tratto compreso tra via Mulinetti di Pegli e via de Nicolay

- Lungomare di Pegli ambo i lati nel tratto compreso tra il civico 223 rosso e via Teodoro di Monferrato

- Via Pegli nel tratto compreso tra viale Modugno e salita Rapalli

- Via Pegli entrambe le direzioni nel tratto compreso tra piazza Lido e via Ungaretti

- Via Pra’ carreggiata lato monte nel tratto compreso tra Rotonda Pontile e via Roana

- Via Pra’ carreggiata lato monte nel tratto compreso tra via SS. Trinità e via alle Sorgenti Sulfuree

- Via Pra' lato mare nel tratto compreso tra i civici 70 e 248 rosso (Eurocolors)

- Via Voltri entrambe le direzioni nel tratto compreso tra via alla Stazione di Voltri e inizio via Don Giovanni Verità

- Via Don Giovanni Verità entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra ingresso piazzale Rosa Parks e piazza Lerda

- Via Don Giovanni Verità lato monte nel tratto compreso tra via Simone da Carnoli Fra' e via Lemerle

- Via Rubens lato mare - stalli di sosta altezza civico 22

- Via Rubens lato mare nel tratto compreso tra Paguro Beach e Chiringuito Ippocampo



Dalle ore 10 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia sulla Aurelia da via Merano fino a via Rubens - confine con Arenzano.