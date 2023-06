Concorso "Crea il tuo abito", premiazione e sfilata al Salone di Rappresentanza e nell'atrio di Palazzo Tursi

Chiusura in bellezza oggi a Palazzo Tursi per l’ottava edizione della competizione “Crea il tuo abito”, il concorso di fashion design dell’Istituto Duchessa di Galliera (Fulgis) per la valorizzazione del lavoro sartoriale artigianale tipico del Made in Italy attraverso il coinvolgimento di giovani stilisti in erba.

Questo pomeriggio il Salone di Rappresentanza e l’atrio della sede del Comune di Genova si sono vestiti a festa per la premiazione e la contestuale sfilata degli abiti che hanno partecipato al concorso, pensato e progettato per mettere in contatto scuole di diverso ordine e grado come il Duchessa di Galliera e la scuola media dell’Istituto Comprensivo Rapallo, che ha partecipato a tutte le sue edizioni.

Una rete di contatti ampliata dalla collaborazione degli alunni dell’ITTL Nautico San Giorgio, dell’Accademia Navale e dell’IIS Vittorio Emanuele, coinvolti in un’edizione speciale del contest che quest’anno si intitolava “Spegni il cellulare e accendi la fantasia”. Il titolo è stato scelto dagli organizzatori per spingere gli adolescenti a vivere di più le proprie relazioni nel presente, senza estraniarsi sui social alla ricerca costante dell’approvazione del gruppo.

«Grazie a questo bellissimo e ormai storico concorso, le ragazze del Duchessa di Galliera e dell’IC Rapallo mettono in pratica quanto imparato a scuola, esprimendo da subito una professionalità che sapranno mettere a frutto nel proseguimento del loro percorso scolastico e/o lavorativo – dichiara l’assessore comunale alle politiche dell’istruzione Marta Brusoni – Sono rimasta davvero colpita dalla ricercatezza e dalla foggia degli abiti indossati dalle studentesse, segno del grande lavoro che le loro professoresse, coordinate dalla direttrice didattica della scuola, hanno saputo fare con loro, stimolando la loro capacità creativa e dimostrando così che i giovani d’oggi, al di là di alcuni sterili e banali luoghi comuni che lasciano il tempo che trovano, se adeguatamente valorizzati e formati hanno tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo molto importante nel mondo delle professioni».

Grandi animatrici della competizione le insegnanti del laboratorio di moda dell’Istituto Duchessa di Galliera di Genova, Gloria Lerso e Tiziana Tassara, che partendo dal dato secondo cui l’82% dei giovani italiani è a rischio dipendenza da smartphone, hanno voluto stimolare la creatività e la fantasia degli adolescenti dimostrando che “spegnere il cellulare e accendere la fantasia” si può.

Come? Attraverso un lungo e ambizioso processo creativo che, partendo dall’ideazione dei bozzetti e passando per la realizzazione dei vestiti nel laboratorio di corso Mentana, si è concluso oggi con la sfilata nella quale giovani modelli e modelle hanno dato vita ad abiti di elegantissima fattura, ispirati alle principesse Disney e ripensati in un look contemporaneo.

Quattro i vestiti vincitori del concorso: due ideati dall’Istituto Comprensivo Rapallo e due dall’Istituto Duchessa di Galliera, a cui si aggiungono due abiti secondi classificati, anch’essi disegnati dagli studenti del Galliera.

Grande entusiasmo e soddisfazione da parte di studenti e professori, nel quadro di un percorso formativo che, come spiegato dalla coordinatrice didattica dell’Istituto Duchessa di Galliera, Orietta Perasso, è nato otto anni fa per andare incontro alle esigenze dei ragazzi dell’ultimo anno di scuola media chiamati a scegliere la scuola superiore.

Un percorso che si è affinato via via negli anni, coinvolgendo e stimolando centinaia di ragazzi e ragazze che attraverso un mix di studio, passione, didattica, fantasia, mestiere e creatività, hanno imparato a valorizzare le proprie capacità per tramutarle in qualcosa di concreto e palpabile, maturando un’importante lezione da portarsi dietro per tutta la vita, a scuola come nel lavoro.

Il concorso “Crea il tuo abito”, per il suo alto valore didattico, ha ottenuto come ogni anno il patrocinio dei Comuni di Genova e Rapallo.