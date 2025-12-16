Consiglio comuanle del 16 dicembre: Bilancio di previsione

Dopo la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata, alle 10 è iniziato il Consiglio comunale con 36 presenti.

Prima dell’inizio dei lavori, il consigliere di Vince Genova Pietro Piciocchi ha chiesto una sospensiva e l’intervento della Segreteria generale per rendere edotta l’aula sugli esiti dell’incontro avvenuto ieri a Roma tra il vicesindaco Alessandro Terrile e il ministro dell’Interno, in merito alla tassa sugli imbarchi.

Il segretario generale Pasquale Criscuolo ha risposto che “Il Collegio dei Revisori dei Conti ha prodotto un parere favorevole al bilancio 2026-2028” ritenendo quindi che “allo stato attuale, tenuto conto dell’interlocuzioni con il ministero, non sussistono ragioni per rivedere i contenuti degli esiti del parere già rilasciato”. La richiesta di sospensiva è stata messa ai voti e respinta con 23 voti contrari della maggioranza e 14 voti favorevoli dell’opposizione.

Il primo punto da discutere all’Ordine del giorno è la delibera di Giunta 2025/42 ad oggetto “Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'Irpef” proposta dell’assessore al Bilancio Alessandro Terrile. Con questa delibera si propone al Consiglio di “Approvare le modifiche al Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche”. In merito a questo atto sono stati presentati tre ordini del giorno e due emendamenti.

Il primo odg del consigliere di Vince Genova Pietro Piciocchi impegna il sindaco e la giunta a “Mettere a disposizione di tutti i consiglieri comunali, con modalità idonee e in tempi congrui, l’intera documentazione e la corrispondenza intercorsa tra il Comune di Genova e le Amministrazioni statali competenti in relazione alla richiesta di rimodulazione dell’Accordo di cui all’art. 43 del D.L. n. 50/2022, ivi comprese note, comunicazioni, verbali di riunione e atti istruttori del Tavolo tecnico; a riferire formalmente al Consiglio comunale, entro il 31 gennaio, mediante apposita relazione, in ordine: allo stato dell’istruttoria del Tavolo tecnico ministeriale; all’eventuale approvazione o meno dell’incremento dell’addizionale comunale all’Irpef nell’ambito della rimodulazione dell’Accordo; alle conseguenze finanziarie e regolamentari che deriverebbero dall’eventuale mancata approvazione della suddetta misura; a trasmettere la relazione di cui al punto 2 a tutti i consiglieri comunali con congruo anticipo rispetto alla seduta consiliare nella quale verrà illustrata”. Il vicesindaco Alessandro Terrile ha espresso a nome della Giunta parere negativo all’ordine del giorno, che è stato posto in votazione e respinto con 23 voti contrari della maggioranza e 12 voti favorevoli dell’opposizione.

Il secondo odg, presentato dalla consigliera della Lega Paola Bordilli, impegna sindaca e Giunta a “Valutare, compatibilmente con le risorse a bilancio, di riportare, nel corso del 2026, l’Irpef secondo appositi scaglioni”. Il vicesindaco Alessandro Terrile ha espresso a nome della Giunta parere negativo all’ordine del giorno che è stato posto in votazione e respinto con 24 voti contrari della maggioranza e 14 favorevoli dell’opposizione.

Il terzo ordine del giorno sempre presentato dal consigliere di Vince Genova Pietro Piciocchi impegna sindaca e Giunta, a “Prevedere, con decorrenza dall’anno d’imposta 2027, il ripristino delle aliquote dell’addizionale comunale dell’Irpef nella misura vigente prima dell’aumento da ultimo deliberato, garantendo un alleggerimento del carico fiscale sui contribuenti”. Il vicesindaco Alessandro Terrile a nome della Giunta ha espresso parere favorevole, con una modifica all’impegnativa, che è stata accettata dal proponente. L’odg è stato quindi posto in votazione e approvato all’unanimità.

È stato quindi illustrato l’emendamento numero 1 presentato dal consigliere di Vince Genova Pietro Piciocchi, per introdurre “Modifiche alla delibera incremento Irpef per riportare le aliquote alle attuali, demandando la Giunta a rapportarsi al governo e a riproporre una deliberazione di incremento delle addizionali”. Il vicesindaco Alessandro Terrile a nome della Giunta ha espresso parere contrario all’emendamento che è stato posto in votazione e respinto con 24 voti contrari della maggioranza e 13 favorevoli dell’opposizione. Il presidente del Consiglio Claudio Villa ha quindi posto in votazione la delibera di Giunta 2025/42 ad oggetto “Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'Irpef” che è stata approvata con 24 voti a favore della maggioranza e 14 voti contrari dell’opposizione.

Alle ore 13.16 la seduta viene sospesa.

Alle 14,15 sono ripresi i lavori del Consiglio comunale e si è proceduto a discutere il secondo punto all’Ordine del giorno, la delibera di Giunta al Consiglio proposta dall’assessore al Bilancio Alessandro Terrile ad oggetto “Aliquote Imu 2026”. Con questo atto si propone al Consiglio di “Approvare per l’anno 2026 le aliquote IMU di cui all’allegato Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, prodotto utilizzando l’applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’apposita sezione “Portale del federalismo fiscale”. In merito a questo atto è stato presentato un emendamento dal Consigliere di Vince Genova Pietro Piciocchi, che propone un correttivo alla misura per le fasce deboli, uno svincolo alla clausola, per dare risposta ad alcune situazioni critiche”. La Segreteria generale ha espresso parere tecnico contrario all’emendamento. Il vicesindaco Alessandro Terrile ha espresso parere negativo a nome della Giunta, ricordando che “L’esenzione per l’immobile di prima casa è già inserita nel bilancio, mentre estendere l’area di esenzione creerebbe, in questa fase, un ammanco considerevole al gettito Imu previsto”. L’emendamento è stato posto in votazione e respinto con 25 voti contrari della maggioranza e 13 favorevoli dell’opposizione. È stata quindi posta in votazione la delibera ad oggetto “Aliquote Imu 2026” che è stata approvata all’unanimità.

È stata poi discussa la delibera di Giunta “Istituzione dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale – regolamento” con cui si propone di “Istituire l’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale ai sensi dell’art. 1, comma 572, lettera a) della Legge 30 dicembre 2021 e di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale”, e demandare alla Giunta Comunale l’approvazione con successivo provvedimento di apposita convenzione di servizio, da sottoscrivere con il soggetto che sarà incaricato della riscossione dell’addizionale”. In merito a questo atto il consigliere di Vince Genova Pietro Piciocchi ha presentata una istanza di sospensione per chiedere “Un più ponderato esame della delibera, adottata in assenza di un confronto con gli operatori di settore”. La proposta di sospensiva è stata posta in votazione e respinta dalla maggioranza. Si è quindi proceduto a discutere la delibera di Giunta, sulla quale sono stati presentati due ordini del giorno, uno della consigliera della Lega Paola Bordilli l’altro del consigliere di Vince Genova Pietro Piciocchi entrambi considerati non accoglibili dal vicesindaco Terrile e quindi respinti dalla maggioranza. Il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa ha quindi posto in votazione la delibera ad oggetto “Istituzione dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale – regolamento”, che è stata approvata con 25 voti favorevoli della maggioranza e 14 contrari dell’opposizione.

Alle 18 il Consiglio comunale è stato sospeso per permettere la riunione dei capigruppo, durante la quale decidere come proseguire i lavori del Consiglio in merito alla discussione sul bilancio di previsione e alla votazione degli ordini del giorno, oltre 900, presentati da maggioranza e opposizione.

Alle 20 si sono riaperti i lavori del Consiglio e subito richiusi con appuntamento a domani mattina alle 9 per iniziare a discutere gli ordini del giorno presentati sul bilancio di previsione.