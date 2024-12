Consiglio comunale, al via la maratona del Bilancio

Alle 9.30 si è aperto il primo dei tre Consigli comunali dedicati al bilancio e ai documenti previsionali programmatici 2025/2027. Con 36 presenti, la seduta è valida. 860 gli ordini del giorno presentati dai gruppi consiliari di maggioranza e minoranza.

Prima di cominciare i lavori il presidente del Consiglio comunale ha dato il benvenuto ai nuovi assessori Costa e De Fornari, ha poi illustrato l’ordine dei lavori come segue: nella seduta di oggi i consiglieri hanno illustrato i documenti, nella giornata di domani ci saranno i pareri della Giunta, mentre giovedì si voteranno documenti e delibere.

Sono stati, poi, dichiarati gli ordini del giorno divisi per gruppo ed è stato dato il tempo di illustrazione degli stessi, così come segue: Pd 187 ordini del giorno e otto ore per l’illustrazione, 275 M5S e due ore a disposizione, 146 ordini del giorno per il Gruppo Misto e tre ore per illustrarli, Lista Rosso Verde 138 ordini del giorno in due ore, Uniti per la Costituzione un ordine del giorno per dieci minuti, la Lega 31 ordini del giorno in trentacinque minuti, FdI 21 ordini del giorno in venticinque minuti, Forza Italia 15 ordini del giorno in venti minuti, Liguria al Centro 25 ordini del giorno in 30 minuti, Genova Domani 2 ordini del giorno in cinque minuti, Vince Genova 5 ordini del giorno in dieci minuti. Infine, 15 ordini del giorno a firma di tutti i gruppi.

Alle 11.19 il presidente del Consiglio comunale ha interrotto i lavori per indire una conferenza capigruppo, al fine di rivedere con i consiglieri proponenti, alcuni documenti giudicati inammissibili dalla segreteria generale. Alle 11.58 sono stati riaperti i lavori, gli ordini del giorno definitivamente giudicati non attinenti sono in totale 14: sei del consigliere pentastellato Ceraudo, due del consigliere della lista Rosso Verde Bruzzone e quattro della collega Ghio, due della consigliera dem Canessa Cerchi.

Successivamente i consiglieri hanno affrontato la discussione della prima delibera: “Delibera di Giunta al Consiglio 2024/42: “Imm. Eseg. documenti previsionali programmatici 2025/2027”. Sulla stessa il consigliere dem Davide Patrone ha richiesto una sospensiva a nome del Pd, della lista Rosso Verde, del M5S e della consigliera Lodi del Gruppo Misto, che è stata respinta con 19 voti contrari della maggioranza e 15 voti a favore dell’opposizione.

Il primo consigliere ad illustrare gli ordini del giorno è stato il consigliere pentastellato Ceraudo. Tra gli argomenti dei suoi documenti: Villa Giuseppina, il cimitero della Castagna, il recupero delle Torri del Municipio centro ovest, le batterie storiche di Granarolo, il collegamento di Forte Tenaglia, gli arredi di Villa Lercari Sauli, l’Ostello della Gioventù e gli impianti idraulici nelle scuole del Municipio settimo ponente.

Alle 13 la seduta è stata sospesa per un’ora. Alle 14 il consigliere Ceraudo ha ripreso a illustrare i suoi documenti. Tra i temi: mobilità sostenibile, nuove aree sgambatura cani, osservatorio ambiente-salute, banchine elettriche, valorizzazione Parco delle Mura, personale ispettivo Amiu, piccolo commercio zone collinari, ponte sul torrente Varenna, corsi musicali nelle scuole comunali, attività economiche quartieri popolari, canoni e spazi associativi, pronto intervento notturno IReti, rette casa-famiglia e comunità.

Al termine ha illustrato i documenti il consigliere Barbieri di Genova Domani: Sestri ponente al centro delle sue richieste, mentre il consigliere Falcone di FdI ha presentato, tra gli altri, un ordine del giorno per il ripristino dell’Arco della Vittoria dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale.

Successivamente ha preso la parola la consigliera Gaggero: comunità energetica, cyber security, accessibilità cittadina e consegna gratuita dei farmaci al centro di alcuni degli ordini del giorno presentati.

Ha poi preso la parola il consigliere Gandolfo di Liguria al Centro: nei suoi ordini del giorno redatti con la consigliera Federica Cavalleri: fondi destinati alle manutenzioni, cimiteri, protezioni a mare sul litorale genovese e sentieri ginnici che collegano monti e mare, implementazione soste gratuite aree blu durante la settimana della black week.

Il collega Lo Grasso ha illustrato i suoi documenti, tra cui alcuni sulle infrastrutture strategiche e su alcuni interventi a Certosa Rivarolo e Val Polcevera. Al termine ha preso la parola il consigliere Pilloni di Vince Genova tra i suoi ordini del giorno: l’intervento di ristrutturazione degli storici portici via Biancheri e all’Osservatorio Astronomico, seguito da De Benedictis di FdI. Il consigliere ha parlato di sperimentazione per strisce pedonali maggiormente visibili, illuminazione strade più efficace e truffe agli anziani.

Il gruppo della Lega ha presentato i suoi ordini del giorno a partire dal consigliere Ariotti che ha affrontato diversi temi tra cui: il ponticello via Giovanni Mauro, l’apertura di una farmacia comunale a Sestri Ponente, l’installazione di telecamere contro il degrado in alcune zone di Bolzaneto, Molassana e Begato.

Successivamente ha preso la parola il consigliere Bevilacqua tra i suoi ordini del giorno: estensione dell’orario apertura del punto anagrafe Bolzaneto da due a tre giorni a settimana, la video sorveglianza dell’area parcheggio via Monterosa e del quartiere di San Quirico, interventi di ripristino nei i cimiteri di San Desiderio, Cesino, Pino Soprano, e l’anticipo al 2025 della fine dei lavori della nuova sede del Municipio 1 Centro-Est.

Il consigliere Pasi di Genova Domani ha toccato il tema degli orari delle biblioteche comunali, mentre il consigliere Vacalebre ha portato all’attenzione dell’aula il ripristino della scalinata di Corso Podestà, la sicurezza e gli attraversamenti pedonali sui quali richiede un monitoraggio costante e l’implementazione e riqualificazione delle aree sportive cittadine che ne necessitano.

Ha ripreso successivamente l’esposizione dei documenti il consigliere pentastellato Ceraudo: acquedotto storico, distretto di polizia locale di Cornigliano, servizio Navebus, diritto alla casa, rifiuti ingombranti, rischio idrogeologico, centro civico Buranello, sale funerarie, servizio h24 aiuto indigenti, sicurezza piste ciclabili, sicurezza Sampierdarena, sostegno al mondo del volontariato, sostegno allo sviluppo economico tra i temi illustrati di questa nuova tornata.

La consigliera Lodi del Gruppo Misto ha esposto i suoi ordini del giorno: emergenza abitativa, Rio Maltempo, Agenzia sociale per la casa, bonifica ambientale nel 2025 della nuova rimessa delle Gavette, attività di sensibilizzazione nei municipi a favore dei centri anti violenza, centri diurni per anziani, finanziamento messa in esecuzione del gattile comunale, investimenti terza età, indagini epidemiologiche per i cittadini nelle zone dove sono state rimosse barriere fonoassorbenti e dove sono presenti fumi delle navi, personale Aster, Consiglio comunale dei ragazzi, tutela dei diritti e sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ripristino rete sentieristica, scolmatore, lista d’attesa delle scuole d’infanzia, cremagliera, Tari, tra gli argomenti presentati.

Il consigliere di Uniti per la Costituzione Mattia Crucioli propone, attraverso il suo unico ordine del giorno, un osservatorio epidemiologico cittadino per analizzare la situazione delle diverse patologie su territorio genovese.

Successivamente ha ripreso la parola la consigliera Lodi, al centro di questa nuova tornata di ordini del giorno i lavori di ripristino dal 2026 al 2025 per alcune scuole e asili nido, a seguire il consigliere di FdI De Benedictis ha illustrato il suo ordine del giorno sul potenziamento servizio pubblico di trasporto urbano e il collega Falcone ha parlato della realizzazione di un gattile comunale.

La consigliera Lodi ha poi continuato l’esposizione portando all’attenzione dell’aula, tra gli altri, l’ordine del giorno firmato con il consigliere Costa sul piano del verde.

La parola è passata al consigliere di Forza Italia Aimè: riqualificazione salita alla Chiesa di Staglieno, intervento di manutenzione al cimitero di San Siro, allagamenti in via Luigi Canepa, frana di via Trensasco, di via Struppa, istallazione ascensore piazza Manin - via Durazzo, situazione allagamenti in alcune vie della città, area cani giardini Taravacci, svincolo via Spalato, restauro e messa in sicurezza della porta di Via San Bernardino, tra i suoi ordini del giorno.

Ha preso la parola la consigliera dem Alfonso: modulazione delle tariffe cimiteriali delle in base a tre scaglioni di reddito per evitare l’abbandono dei cimiteri, restauro del campo dei partigiani del Cimitero Monumentale di Staglieno, lavori di riqualificazione per le lapidi e sacrari dei partigiani, ridotta illuminazione stradale negli attraversamenti pedonali in alcune vie della città, ex cinema teatro Fossatello, sponsorizzazioni del verde pubblico e rendicontazioni, statua di Guido Rossa, riassetto e pedonalizzazione di Spianata Castelletto, Palazzina Labò, ex Ospedale psichiatrico di Quarto, solitudine e adozione di animali da accompagnamento, personale delle biblioteche, dono di una copia della Costituzione Italiana ai ragazzi che compiono 18 anni, completamento del Museo di Sant’Agostino e rilancio come museo della città, tra i temi trattati.

Ha continuato l’esposizione degli ordini del giorno la consigliera dem Bonicioli, che ha posto l’attenzione, tra gli altri, sui seguenti temi: introduzione del bilancio ambientale e intergenerazionale, piano regolatore sociale, aiuti alle persone senza fissa dimora, Case di Quartiere, privazione della libertà personale, emergenza abitativa cohousing e housing sociale, manutenzioni stradali, servizio psicologo territoriale, stadio Carlini Bollesan, servizi funerari per persone indigenti.

Al termine dell’illustrazione, in accordo con i capigruppo di maggioranza e minoranza, il presidente del Consiglio comunale, alle 20.10, ha dichiarato chiusa la seduta, dando appuntamento a domani mattina, mercoledì 18 dicembre, alle 9.