Consiglio comunale, conclusa la votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti

Si è conclusa alle 21,15 la votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, propedeutica per l’approvazione definitiva del Bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Genova, prevista per domani mattina, venerdì 19 dicembre, a partire dalle 9,30

Gli ordini del giorno presentati correttamente e nei tempi sono stati in totale 887, di cui 65 del Partito Democratico, 22 della Lista Salis, 18 del Movimento 5 Stelle, 16 di AVS, 4 di Riformiamo Genova, 108 di Vince Genova, 329 di Fratelli d’Italia, 83 di Noi Moderati, 171 della Lega, 14 di Forza Italia e 47 del Gruppo misto.

In totale il Consiglio comunale ha approvato 677 ordini del giorno. Per l’opposizione ne passano 81 di Vince Genova (uno presentato con tutta la maggioranza), 278 di Fratelli d’Italia (di cui 4 presentati con la Lega), 148 della Lega (di cui 4 condivisi con Fdi), 34 del Gruppo Misto e 11 di Forza Italia.

Si è quindi proceduto alla votazione dei 52 emendamenti. Ne sono stati accolti 21 e respinti 31.

IL Consiglio si è chiuso alle 21,15.

Domani, a partire dalle 9,30, il Consiglio comunale si riunirà per la discussione generale e l’approvazione finale del bilancio di previsione 2026-2028.

Dopo la votazione del bilancio, nella stessa seduta, verranno discusse sette delibere di Giunta:

“Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a, d.lgs. 267/2000, in esecuzione di decreto ingiuntivo”

“Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a, d.lgs. 267/2000, in esecuzione delle sentenze emesse dalla corte di giustizia tributaria di i grado di Genova e dalla corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria nei ricorsi contro il comune di Genova”

“Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a, d. lgs. 267/2000, in esecuzione di provvedimenti giudiziari”

“Approvazione del bilancio di previsione 2026 2028 dell’istituzione musei del mare e delle migrazioni”

“Modifica dell'allegato a del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione commerciale su suolo pubblico, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 29/04/2021 e s.m.i”

“Situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31/12/2024. relazione ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022”;

“revisione annuale delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 - ricognizione delle partecipazioni detenute dall’ente al 31 dicembre 2024”.