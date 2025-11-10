Consiglio comunale del 10 novembre

Dopo la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata, alle 15 con 36 presenti, è iniziato il Consiglio comunale monotematico sulla sicurezza.

Prima dell’inizio dei lavori, il Consiglio comunale, su proposta del presidente Claudio Villa, ha voluto ricordare con un minuto di silenzio la recente scomparsa di Linda Alfano, vicepresidente di So.Crem, da poco nel consiglio direttivo della Fondazione Palazzo Ducale, psicoterapeuta e psichiatra forense.

Si è poi proceduto ad illustrare il documento sulla sicurezza, presentato dai gruppi di opposizione, con cui si impegna sindaca e Giunta a “Convocare un Consiglio Comunale monotematico sulla sicurezza, per analizzare la situazione attuale a Genova; elaborare un piano d’azione che preveda misure sia immediate che a lungo termine per migliorare la sicurezza in città, con particolare attenzione alle aree più vulnerabili e istituire una cabina di regia con il comune di Genova rappresentato da consiglieri di maggioranza e minoranza, quale capofila unitamente ad associazioni, comitati del territorio per dialogare con gli enti e le diverse istituzioni competenti”.

Sull’argomento in oggetto sono stati presentati 43 ordini del giorno, discussi nel corso del dibattito. Nello specifico sono stati presentati: 4 odg del Gruppo Misto, 8 odg di Fratelli d’Italia; 16 odg del gruppo Vince Genova, 8 odg della Lega, 1 odg presentato dal Pd e sottoscritto anche da tutti i gruppi di minoranza, 6 odg del gruppo Noi Moderati.

Sono stati presentati anche due emendamenti all’ordine del giorno del Pd, il primo da Fratelli d’Italia (sottoscritto da tutta la minoranza) e il secondo dalla Lega (sottoscritto da tutta la minoranza). La maggioranza non ha accolto gli emendamenti.

Dopo la discussione, a nome della Giunta comunale, l’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi ha voluto ringraziare la Polizia Locale e il comandante Fabio Manzo, per aver portato a termine l’operazione “Call and Drugs” grazie alla quale sono state eseguite 20 misure di custodia cautelare, a seguito di una complessa indagine iniziata nel 2021.

L’assessora Viscogliosi ha poi espresso il parere della Giunta agli ordini del giorno, respingendone 29 (i numeri 1-3-31-42-5-7-8-9-10-11-12-13-15-20-21-22-23-24-29-31-36-38-40-41-43-4-18-26-35) e approvandone 14, anche a seguito di modifiche (i numeri 2-6-14-16-17-32-19-25-27-28-30-33-34-37).

I capigruppo hanno deciso di votare gli ordini del giorno singolarmente, nonostante la proposta della presidenza del Consiglio di accorpare le votazioni degli odg con parere negativo e quelli con parere positivo. Alla fine delle votazioni sono stati respinti 29 odg (con i voti contrari della maggioranza) e sono stati approvati 14 odg all’unanimità.

Infine, è stato messo in votazione il documento dei gruppi di opposizione all’ordine del giorno della seduta, ovvero la proposta alla Giunta comunale riguardante la sicurezza. L’atto è stato respinto con 20 voti contrari della maggioranza e 10 voti favorevoli dell’opposizione.

Il Consiglio si è chiuso alle 21,22