Consiglio comunale del 20 aprile

Alle ore 14 il consiglio comunale di martedì 20 aprile si apre con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata:

Guido Grillo (FI), alla vigilia della partenza della stagione estiva, chiede notizie circa la pulizia, i servizi docce e igienici delle spiagge libere della città. Inoltre, come l’Amministrazione sta pensando di organizzare la sorveglianza in relazione alle norme anti contagio Covid 19.

Risponde l’assessore Matteo Campora: “Si confermano due bagni chimici alla spiaggia di villa azzurra a Vesima, quattro sulla passeggiata di Voltri e si confermano i bagni chimici e le docce gestiti da Bagni Marina Genovese, sia a levante sia a ponente. Nelle spiagge libere cittadine ci saranno sia le docce sia i servizi igienici.

Inoltre a levante sono presenti parecchie associazioni metteranno a disposizione i loro servizi igienici e le docce.

Sono previste le postazioni di salvamento sulle spiagge libere: Voltri, Multedo, Pegli, Boccadasse, Quinto, Vernazzola e Bagnaia. Le spiagge di Voltri, cosiddetta “dei bambini” e di Vernazzola saranno attrezzate anche per la balneazione dei disabili. Ricordo che la pulizia delle spiagge libere è affidata ad Amiu.

Vigilanza: è previsto un incontro nei prossimi giorni tra il consigliere Gambino, l’assessore Viale e il comandante della Polizia Locale per organizzare la sorveglianza delle spiagge, chiaramente alla luce dei decreti del governo che saranno varati, per il rispetto delle normative anti covid”

I quotidiani locali hanno riportato la notizia che verranno restituiti i punti sulla patente da sanzioni T-Red. Claudio Villa (Pd) domanda come mai non verranno restituite anche le somme delle contravvenzioni già pagate

Risponde l’assessore Giorgio Viale: “Questa tipologia di sanzione è scorporabile in due parti: una sanzione principale, che è la multa pagata dal cittadino e una accessoria, cioè i punti sulla patente. Abbiamo potuto solo restituire i punti prelevati, parte accessoria, in quanto per la restituzione delle somme già introitate, anche se come amministrazione saremmo stati d’accordo, vi è una ragione ostativa che discende dalla consolidata giurisprudenza in materia, la cosiddetta acquiescenza. Questa fattispecie è stata invocata più volte dalla Cassazione, indicando con essa l’impossibilità della restituzione delle somme pagate per le multe, in quanto vengono spesso saldate in forma ridotta. La volontà dell’amministrazione è dare seguito a questa restituzione e, a questo proposito, l’Avvocatura ha fatto una richiesta alla Corte dei Conti per capire se possiamo fare anche questo passo verso i cittadini”.

Il Comune di Genova ha stanziato dei fondi per limitare il diffondere dell’allergia da parietaria, in fioritura in questo periodo, Da Alberto Campanella (Fratelli d’Italia) la richiesta su quali progetti

Risponde l’assessore Massimo Nicolò: “Il Comune di Genova ha stanziato, come gli altri anni, 241.000 euro per combattere l’infestazione in città della parietaria.

Poiché non si possono usare i diserbanti chimici abbiamo pensato che, una volta fatti gli sfalci, procederemo a sigillare gli interstizi dei marciapiedi, gli spigoli dei muri da dove inizia a proliferare questa erba infestante e così fortemente allergizzante”

Fabio Ceraudo (M5S) chiede chiarimenti sui tempi per la messa in opera del “pennello” alla foce del torrente Leira a Voltri, in quanto il cronoprogramma dei lavori è in evidente contrasto con l’arrivo della stagione balneare

Risponde l’assessore Campora: “Sono lavori necessari per la sicurezza e questi fanno capo all’Autorità portuale. E’ stata individuata la Ditta e i lavori inizieranno nella seconda settimana di maggio in quanto c’è una prescrizione della Regione che ne impone l’esecuzione da aprile a ottobre per motivi legati alla sicurezza idrogeologica del luogo.

I lavori dureranno 150 giorni naturali e consecutivi”

La carrozza due della cremagliera di Granarolo è molto attesa dall’utenza. Dopo 17 anni di totale assenza, nel 2019 è riapparsa ma non ha superato il collaudo in quanto ci sono stati molti imprevisti, trattandosi peraltro di un prototipo del quale non esistono pezzi di ricambio. Ora si attende un nuovo collaudo. Lorella Fontana (Lega Salvini Premier) domanda se i cittadini residenti possono sperare, questa volta, in una ripresa di questo servizio

Risponde l'assessore Matteo Campora:"Le confermo che siamo vicini a una soluzione. I lavori sulla carrozza due sono stati completati e abbiamo contattato l’Ustif: il collaudo dovrebbe avvenire nella seconda metà di maggio. In seguito all’emissione del verbale si può ripartire e, ipotizzo, che per giugno questo dovrebbe avvenire”

A seguito della realizzazione di un nuovo supermercato della catena Eurospin, entrato recentemente in esercizio in via Varenna a Genova Pegli, a scomputo oneri di urbanizzazione, è stato realizzato un piccolo fabbricato nell'area posta a margine del posteggio pubblico confinante con via Longo. Mauro Avvenente (Italia viva) chiede di poter conoscere quali siano le intenzioni in merito a quel locale da parte dell'amministrazione comunale, la destinazione il percorso che si intende intraprendere in funzione di una sua eventuale assegnazione

Risponde l’assessore Stefano Garassino: “Conosco bene questo sito e, poiché credo molto nella riqualificazione delle aree abbandonate o depresse per una migliore vivibilità e sicurezza dei cittadini, ero andato all’inaugurazione e mi aveva fatto piacere vedere il risultato finale. Confermo che Europsin ha ceduto un immobile in via Varenna di mq 79 a cui vanno aggiunti 5 mq di porticato. Per le caratteristiche di questo immobile l’amministrazione lo ha inserito nell’elenco degli edifici da destinare a uso sociale, associativo, a disposizione della cittadinanza. Faremo un bando a evidenza pubblica in modo che tutti gli interessati possano partecipare”

Le criticità del cimitero della Castagna a Sampierdarena sono da ormai molto tempo ampiamente conosciute dall’Amministrazione. Davide Rossi (Lega Salvini Premier) sottolinea che il degrado è in costante aumento e chiede quali azioni siano previste per risolvere questa situazione di degrado che offende i cittadini

Risponde l’assessore Massimo Nicolò” Tutti i cimiteri presentano parecchie criticità. Il cimitero della Castagna, che è anche un cimitero monumentale, presenta dei problemi edilizi che abbiamo messo in sicurezza. Ci stiamo adoperando per portare avanti tutta una serie di progettazioni nell’ambito dell’accordo quadro e del triennale dei lavori, per porre rimedio alla parte strutturale. Altro problema dell’incuria è legato agli sfalci e vorremmo procedere come per i cimiteri del levante cittadino, ossia dare in affidamento a una cooperativa questo compito, insieme alla piccola manutenzione ordinaria”

A breve verrà rinnovata la concessione per la gestione dell’impianto sportivo di Villa Gentile. Gianni Crivello (Lista Crivello) chiede un rendiconto sulla gestione di questi ultimi anni e se è in corso una rinegoziazione del contratto e se non sia il caso di fare un bando per aprire anche ad altri la possibilità

Risponde l’assessore Campora: “E’ vero, vi sono state dei problemi con l’attuale gestione, come l’apertura e chiusura dei giardini accanto a villa Gentile, che è un onere collegato alla convenzione. L’attuale gestore ha presentato domanda di rinnovo ed è allo studio degli uffici la possibilità di rinnovo o rinegoziazione”

In parecchie zone della città la segnaletica orizzontale necessita di interventi urgenti per ripristinare adeguate condizioni di sicurezza. Francesco De Benedictis (Fratelli d’Italia) segnala la particolare situazione degli attraversamenti del quartiere

Risponde l’assessore Matteo Campora: “In questi giorni Aster sta intervenendo sulla segnaletica sia verticale che orizzontale. Invito tutti a segnalare se ci sono situazioni di particolare pericolo. Mi sono confrontato con Aster circa la rotazione degli interventi sulle strade cittadine e questi sono in linea con le altre grandi città: certamente in strade a grande frequentazione la segnaletica orizzontale si consuma prima. Assicuro il mio interessamento e il mio impegno a relazionare sui tempi di intervento e sui lavori”

Dopo la trattazione degli articoli 54 – interrogazioni a risposta immediata – alle ore 15,00 si apre il consiglio comunale. Con 38 consiglieri presenti all’appello nominale, la seduta è valida. In apertura, vengono letti e votati due ordini del giorno fuori sacco.

Il primo ordine del giorno fuori sacco: premesso che il Gen. Francesco Paolo Figliuolo dal 1º marzo 2021 ricopre la carica di Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, incarico conferitogli dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che le dichiarazioni di Michela Murgia sul generale Francesco Paolo Figliuolo hanno scatenato un'enorme polemica in quanto la scrittrice aveva criticato il modo di esprimersi del Commissario all’emergenza, dicendo che il suo fosse un "linguaggio di guerra", paragonando il generale a un "dittatore" e dicendosi "spaventata dall'avere un Commissario che gira con la divisa”;

Rilevato che non si può valutare un rappresentante dello Stato solo per un linguaggio che non è in nessun modo lesivo nei confronti della popolazione e si assiste ancora una volta a delle ideologiche posizioni antimilitariste fuori dai tempi ma soprattutto fuori dalle attuali considerazioni della gente per gli uomini e donne in divisa;

Considerato inoltre che le mobilitazioni spontanee sui social network a sostegno del Gen. Figliuolo sono un segnale molto importante e una rivoluzione nelle Forze Armate;

Impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi, di concerto con la Regione Liguria, presso il Governo al fine di esprimere piena solidarietà al Gen. Figliuolo, figura di alta istituzione, per il suo impegno e il lavoro svolto senza sosta per tutelare la sicurezza e la salute pubblica dei cittadini e affermare che una divisa possa generare timore è un affronto nei confronti delle migliaia di donne e di uomini che ogni giorno prestano servizio per la collettività.

L’ordine del giorno è approvato con 28 voti favorevoli (Lega Salvini Premier, Cambiamo, Mauro Avvenente di Italia Viva, Partito Democratico, Vince Genova, Fratelli d’Italia, Lista Crivello, Forza Italia) e 11 astenuti (Maria Josè Bruccoleri e Pietro Salemi di Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Paolo Putti di Chiamami Genova, Ubaldo Santi del Gruppo Misto)

Il secondo ordine del giorno fuori sacco, premesso che la società Thello s.a.s. è una compagnia ferroviaria privata per il trasporto viaggiatori a lunga percorrenza tra la Francia e l’Italia, controllata dal gruppo Ferrovie dello Stato italiane, con una programmazione sulla linea ferroviaria internazionale Milano – Genova – Ventimiglia – Nizza – Marsiglia strutturata, fino al 2019, con 3 coppie di Thello con periodicità giornaliera;

Ricordato che a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 la circolazione dei treni Thello tra l’Italia e la Francia sulla linea ferroviaria internazionale ha subito forti limitazioni nei servizi offerti ai viaggiatori: già a fine maggio 2020, al termine del primo lockdown, è stata soppressa la prima coppia, il Thello 143/144 con partenza alle 11.10 da Milano centrale e arrivo a Nizza alle 16.00 e il Thello 145/146 con partenza da Marsiglia alle 11.24 e arrivo a Milano centrale alle 18.50, restando in servizio con periodicità giornaliera solo 2 coppie;

Ricordato, ancora, che dal 1febbraio è stata soppressa anche la seconda coppia, il Thello 141/142 con partenza da Milano centrale alle 7.10 e arrivo a Nizza alle 11.58 e il Thello 147/148 con partenza da Nizza alle ore 18.06 e arrivo a Milano centrale alle 22.53;

Evidenziato che la nuova programmazione del servizio, decisa unilateralmente dalla Società Thello e comunicata con nota del 18 gennaio 2021, non risulta né giustificata né quantomeno adeguata, con la conseguenza di scoprire fasce e creare buchi di orario per i servizi di collegamento tra il capoluogo lombardo, Genova e la Riviera di ponente eliminando oltretutto il primo collegamento da Milano a Ventimiglia e l’ultimo dalla città dalla riviera di ponente con il capoluogo lombardo, riducendo così drasticamente i collegamenti diretti;

Sottolineato, inoltre, che la sola coppia rimasta ad oggi in servizio, il Thello 139/140 e il Thello 159/160, presenta elevati valori di frequentazione da parte dell’utenza ligure pendolare e lavorativa abbonata al servizio regionale ed in possesso della Carta Tutto Treno Liguria, per la quale l’Amministrazione regionale contribuisce economicamente ai sensi del vigente Contratto di servizio stipulato tra Regione Liguria e Trenitalia SpA per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2018 – 2032;

Visto che risulta che a partire dal 13 giugno p.v., in concomitanza con il cambio orario estivo, venga definitivamente soppressa anche l’ultima coppia di treni; tutto ciò nonostante da novembre 2020 ad oggi la Regione Liguria, nelle persone del Presidente Toti e degli Assessori ai Trasporti Berrino e alle Infrastrutture Giampedrone, congiuntamente con la Regione Lombardia, abbia inviato ai Ministri delle Infrastrutture e Trasporti (attuale e precedente) e ai vertici di FS e Trenitalia nove note scritte in cui si esponeva la problematica relativa alle paventate soppressioni dei servizi offerti dalla società ferroviaria Thello sulla linea internazionale Milano – Genova – Ventimiglia;

Ricordato che il Programma d’Esercizio del vigente Contratto di servizio, stipulato tra la Regione Liguria e Trenitalia S.p.A. per il trasporto ferroviario regionale, è stato costruito e pone le sue basi proprio sui collegamenti Long Haul ante Covid 19 (InterCity, Thello e Freccia), assicurando così sulla linea Milano – Genova – Ventimiglia un cadenzamento orario veloce tra le località principali, che ora con la soppressione delle tre coppie di Thello, passando da 7 a 4, non viene più garantito;

Considerato, infine, che la grave situazione della mobilità in Liguria, già difficoltosa per le problematiche relative ai cantieri sulla rete autostradale regionale e, per quanto riguarda il Ponente ligure, anche per la chiusura della ferrovia Cuneo – Ventimiglia e della Strada Statale 20 colle di Tenda, è resa ancora più critica dalle restrizioni imposte per il contenimento della emergenza da COVID 19, che dispongono l’utilizzo dei posti sui mezzi di traporto pubblico al 50% di quelli disponibili, generando la necessità di avere non solo la piena disponibilità dell’offerta del 2019, già largamente insufficiente, ma anche un’ulteriore implementazione;

Impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi presso le competenti sedi a livello ministeriale affinché venga rinegoziato con Trenitalia il contratto di servizio Long Haul al fine di garantire l’immediato ripristino delle tre coppie di servizi di lunga percorrenza soppressi, nonché l’implementazione del servizio ferroviario InterCity tra Milano/Torino e la riviera di ponente, soprattutto in previsione della prossima ed auspicata ripresa della mobilità, del turismo e dell’economia in concomitanza con l’avvio della stagione estiva, al fine di gestire la domanda e coordinare l’offerta e la sostenibilità della domanda di mobilità tra le diverse modalità di trasporto (pubblico e privato, stradale e ferroviario).

L’ordine del giorno è approvato all’unanimità

Dopo gli ordini del giorno fuori sacco, si procede con i punti previsti per la seduta odierna.

MOZIONE 0033 19/03/2021

Assunzione autisti AMT

Atto presentato da: Crivello Giovanni Antonio, Pignone Enrico

La mozione è approvata all’unanimità

MOZIONE 0040 31/03/2021

Sostegno a società sportive e circoli presenti sul litorale cittadino

Atto presentato da: Grillo Guido

La mozione è approvata all’unanimità

MOZIONE 0043 08/04/2021

Interventi di manutenzione Scalinata Via Robino – Via Fea e percorso per completa acquisizione della proprietà da parte del Comune

Atto presentato da: Giordano Stefano, Pirondini Luca, Ceraudo Fabio, Immordino Giuseppe, Tini Maria

La mozione è approvata all’unanimità

MOZIONE 0046 14/04/2021

Proposta alla Regione Liguria per l'istituzione dell'Albo di Ordine al Merito dei donatori di sangue

Atto presentato da: Fontana Lorella, Amorfini Maurizio, Ariotti Fabio, Corso Francesca, Ferrero Simone, Piana Alessio, Remuzzi Luca, Rossetti Maria Rosa, Rossi Davide

La mozione è approvata all’unanimità

INTERPELLANZA 0043 04/03/2021

Accordo di Programma ex Ospedale di Quarto

Atto presentato da: Lodi Cristina

Ha risposto l’assessore Stefano Garassino

INTERPELLANZA 0020 22/01/2021

Ripristino della zona retrostante il Monumento degli Alpini nel Cimitero di Staglieno

Atto presentato da: De Benedictis Francesco

Ha risposto l’assessore Massimo Nicolò

INTERPELLANZA 0038 11/02/2021

Ripristino o nuova creazione area sgambatura cani in Villa Rossi e installazione di nuovi punti luce

Atto presentato da: Ceraudo Fabio

Ha risposto l’assessore Matteo Campora

INTERPELLANZA 0059 07/04/2021

Terminal bus turistici nell’area ex Enel di Via Pacinotti

Atto presentato da: Fontana Lorella

Ha risposto l’assessore Matteo Campora

Il consiglio comunale si è chiuso alle ore 17.

I lavori sono stati trasmessi in diretta Facebook sulla pagina Comune di Genova - Genoa Municipality.

La registrazione della seduta sarà poi visionabile anche sul sito del Comune a questo indirizzo: http://www.comune.genova.it/servizi/sedute