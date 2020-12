Consiglio comunale del 21 dicembre

Alle ore 14 il consiglio comunale si è aperto con le interrogazioni a risposta immediata dei consiglieri alla giunta:

I cittadini lamentano i continui disservizi della cremagliera di Granarolo, della funicolare Zecca-Righi e dell’ascensore Magenta-Crocco. Claudio Villa (PD) chiede il perché di tali continui disguidi e cosa sta facendo l’Amministrazione per porvi rimedio.

Risponde l’assessore Matteo Campora: “L’ascensore Magenta-Crocco è il sistema di trasporto che ha più problemi, in quanto ha raggiunto i 30 anni ed è stato completamente fermato. Siamo in ritardo poiché c’è stato un infortunio sul lavoro e il cantiere è stato posto sotto sequestro. A gennaio riprenderanno i lavori che dovrebbero completarsi in sei mesi. Si tratta di lavori importanti, in quanto si tratta del rifacimento completo dell’impianto. Amt ha istituito un servizio sostitutivo e c’è la disponibilità a rimodulare gli orari secondo le necessità dei residenti. Per quanto riguarda la funicolare Zecca–Righi ci sono state due interruzioni del servizio e sulla cremagliera tre nel periodo ottobre/novembre. Concordo con lei che Amt debba comunicare in maniera più tempestiva queste interruzioni in modo che i cittadini riescano a organizzarsi per tempo e a istituire velocemente i servizi sostituivi”

Francesca Corso (Lega Salvini Premier) chiede come mai il Comune di Genova vuole prorogare di un solo anno le concessioni demaniali balneari, in deroga alla legge 145_2018, nonostante la recente sentenza del Tar Puglia - sezione di Lecce - che conferma la validità della norma citata che proroga fino al 2033 le concessioni demaniali balneari. Risponde l’assessore Pietro Piciocchi: “La questione della Bolkestein è molto complessa sia a livello politico sia giurisprudenziale e normativo. È vero che il Tar della Puglia si è pronunciato in tal senso, ma pochi giorni dopo l’Europa ha emesso una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia proprio sulla base di questa sentenza. C’è la ricerca di una soluzione che tuteli i concessionari senza, però, infrangere le norme europee. Sono in corso approfondimenti, scambi tra la Procura della Repubblica e il Comune di Genova per conoscere quali iniziative fossero state predisposte per conformarsi alla normativa Bolkestein. La nostra amministrazione ha in corso una interlocuzione con altri comuni costieri liguri – a esempio quelli del Tigullio – in modo da arrivare a una soluzione utile per i concessionari nel rispetto delle norme e delle leggi”.

Gianni Crivello (Lista Crivello) chiede informazioni e aggiornamenti circa il futuro del consorzio “Villa Serra”.

Risponde l’assessore Pietro Piciocchi: “Rispetto alla mia risposta a uno stesso articolo 54 posto la settimana scorsa dalla consigliera Lodi, c’è un aggiornamento. Abbiamo avuto un confronto con i Comuni di Sant’Olcese e Serra Riccò e abbiamo proposto questo percorso: l’avvio di un contradditorio in merito all’impostazione di un nuovo bando di gara in modo da trasformare il rapporto da appalto in concessione, ciò per valorizzare al massimo questo bene e rimandare al seguito la liquidazione del consorzio. Non abbiamo cambiato idea circa il cambiamento ma, oggi, diciamo: manteniamo il consorzio che però modifica profondamente il rapporto con il privato nella gestione della Villa, organizziamo questa nuova gestione e spostiamo al prossimo anno la valutazione se liquidare o meno il consorzio. Questo iter è stato condiviso dagli altri Comuni e lavoreremo, nelle prossime settimane, alla predisposizione degli atti”.

Il 17 dicembre la stampa cittadina riportava la notizia che la Regione Liguria ha predisposto il piano ligure del Recovery Fund e ha previsto per la sanità 1 miliardo e 600 milioni di euro. Guido Grillo (FI), richiamato l’ordine del giorno presentato nel consiglio comunale monotematico del 7 dicembre, dedicato proprio al Recovery Fund, chiede se gli obiettivi comunali rientrano nel piano regionale, oppure se sono stati inviati al governo.

Risponde l’assessore Pietro Piciocchi: “I progetti proposti al governo attraverso la Regione sono stati concertati attraverso la cabina di regia voluta dal presidente Toti. Pertanto i progetti sono stati predisposti in collaborazione anche con Anci. Non sappiamo ancora quanto verrà attribuito alla Liguria e al Comune di Genova ma stiamo lavorando per stimolare a livello nazionale sul tema della semplificazione delle regole di gara, di affidamento e di esecuzione, che devono essere più veloci ma sempre improntate alla massima trasparenza e correttezza”.

A che punto sono i lavori di ripristino del tratto stradale dell’Aurelia di ponente all’altezza di Vesima, nei pressi di Villa delle due palme, che è stato “mangiato” dalla mareggiata dello scorso anno? Quali i tempi? Lo chiede Paolo Putti (Chiamami Genova), ricordando che il cantiere di Anas è presente da più di un anno e la carreggiata è ridotta a una sola corsia: ogni giorno si formano code infinite.

Risponde l’assessore Pietro Piciocchi: “Abbiamo più volte sollecitato le risposte circa la messa in sicurezza di questo tratto di strada e ci hanno risposto che è imminente la predisposizione del bando di gara per l’appalto dei lavori. Ricordo che questo cantiere non è di competenza del Comune ma siamo molto attenti in quanto questa arteria è fondamentale per la viabilità”.

In via Piave ha aperto il supermercato Esselunga. Maria Josè Bruccoleri (Italia Viva) chiede se l’Amministrazione ha intenzione di rivedere la viabilità di corso Italia in quanto la presenza di questo nuovo punto vendita porterà a un aumento del traffico veicolare nella zona e se è prevista la sospensione della pista ciclabile.

Risponde l’assessore Matteo Campora: “Questa è una attività aperta da pochi giorni quindi c’è stato un afflusso importante dovuto sia alla curiosità per il nuovo supermercato, molto atteso dai genovesi, sia al periodo natalizio. Con gli ispettori di zona abbiamo concordato di fare un mese, oltre a questi giorni particolari, di monitoraggio. Faremo un incontro con il Municipio Medio Levante e i residenti cittadini per venire incontro alle loro necessità. Incontreremo anche Esselunga per la gestione del parcheggio, in quanto anche le auto in colonna per entrare nel parcheggio creano problemi alla viabilità. Per quanto riguarda la pista ciclabile di corso Italia poiché in certi periodi, a esempio durante il Salone Nautico, è stata sospesa a causa del maggiore afflusso di autoveicoli, questa mattina abbiamo deciso di sospenderla il 22 e 23 dicembre, prevedendo che ci saranno molte auto che si recano in centro”.

Fabio Ariotti (Lega salvini Premier) riporta che, nonostante le tante segnalazioni, i riscaldamenti continuano a essere spenti nelle casa popolari di via Novella, via Calamandrei, via Due Dicembre e via Pastore.

Risponde l’assessore Pietro Piciocchi: “Questo è un tema che mi sta a cuore e mi sono attivato con Arte e a oggi la situazione delle cinque centrali termiche comunali, fornitami da Arte, con i rispettivi civici serviti è la seguente:

1) Via Novella 33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-67-69-71-73-75-77-79-81 83-85-87-89-91-93-95-97-99-101-103-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42 Via De Sanctis 31-33: impianto riqualificato.

Il 6 e l’8 dicembre sono state ricevute segnalazioni di mancata accensione dell'impianto a causa dello scatto dell'interruttore magnetotermico differenziale che è stato prontamente riarmato dal gestore della centrale termica. Il 9 dicembre è stato sostituito l’interruttore magnetotermico differenziale: il problema è stato risolto e ad oggi non c’è stata nessuna chiamata e l’impianto è funzionante.

2) Via Novella 3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-4-6-8-10-12-14: impianto riqualificato, funzionante.

3) Via Calamandrei 101-103-105-107; Via Pastore 52-62-74-128-136-144-156-160-176-182-184: impianto funzionante

4) Via Calamandrei 73-75-77-79-81-83-85-87-89-91-93-95, Via Pastore 4-12-20-28-34-44: impianto riqualificato. Il 10 dicembre è stata rilevata una perdita esterna sulla tubazione di riscaldamento (che interessa i civici di Via Calamandrei) ed è stata riparata provvisoriamente venerdì 11 dicembre per continuare a garantire il funzionamento. Martedì 15 dicembre sono iniziate le attività di ripristino definitivo che hanno comportato alcuni disguidi e per avvisare i residenti sono stati affissi i cartelli di segnalazione nei portoni. Nel fine settimana comunque non sono arrivate lamentele: la riparazione provvisoria quindi ha permesso il regolare funzionamento dell'impianto.

5) Via Due Dicembre 91-93-95-97-99: impianto riqualificato e funzionante

Stefano Giordano (M5S) chiede chiarimenti in merito alle continue modifiche e varianti al Puc che privilegiano gli insediamenti immobiliari piuttosto che la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio: come mai ogni volta nascono comitati e ricorsi al Tar?

Risponde l’assessore Simonetta Cenci: “Ci sono le apposite commissioni per affrontare questi argomenti. In particolare, in merito a quanto mi è stato richiesto e con riferimento ai “chiarimenti in merito alle continue modifiche e varianti al Puc che privilegiano gli insediamenti immobiliari piuttosto che la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio”, specifico che tutte le modifiche al Puc che questa amministrazione ha proposto al Consiglio sono sempre state rispettose del principio generale della sostenibilità ambientale e dello sviluppo e non hanno mai inciso sugli indirizzi degli indicatori generali, come abbiamo già riportato sui documenti posti alla base della pianificazione comunale. Voglio anche sottolineare che i provvedimenti approvati dal Consiglio sono sempre ossequiosi delle legislazioni nazionale e regionale e quindi, per definizione intrinseca, non possono aver minato assolutamente la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio”.

Dopo la trattazione degli articoli 54 – interrogazioni a risposta immediata – alle ore 15,00 si apre il consiglio comunale.

Con 36 consiglieri presenti all’appello la seduta è valida.

Prima della trattazione dei punti previsti, vengono discussi e votati gli ordini del giorno fuori sacco.

Il primo ordine del giorno fuori sacco, a proposito della richiesta della commissione europea di abolire le esenzioni fiscali per le autorità di sistema portuale, impegna il sindaco e la giunta ad intervenire presso la Regione, l'Autorità di Sistema ed il Governo, affinché vengano sollecitate tutte le iniziative percorribili, compreso il ricorso al Consiglio di Stato e la Corte Europea, per impedire l'applicazione dell'infrazione nei confronti dell'Italia e garantire la continuità dell'attuale normativa, per salvaguardare il carattere pubblico dei lavoratori delle Autorità di Sistema, l'economia del porto di Genova e Savona e lo sviluppo del Comune di Genova.

Approvato all’unanimità

Il secondo ordine del giorno fuori sacco, a proposito dell’omicidio di Giulio Regeni, impegna il sindaco e la giunta a chiedere al Governo Italiano un deciso intervento diplomatico nei confronti del Governo Egiziano, affinché venga dato riscontro alle indagini della Procura di Roma, supportata dalle testimonianze di agenti. Nel caso l'azione diplomatica si prefiguri senza esito, venga assunta la decisione di richiamare il nostro ambasciatore.

Approvato all’unanimità

Il terzo ordine del giorno, a proposito dei manifesti dell’associazione ProVita per la campagna nazionale contro l’aborto, impegna il sindaco e la giunta a revocare l’affissione applicando il Regolamento delle Pubbliche Affissioni dove l’articolo 10 comma 16 recita: “L’accoglimento dell’istanza di affissione potrà essere revocata in qualsiasi momento per cause di inderogabile e prioritario interesse pubblico”; a calendarizzare urgentemente tramite il Presidente delle Commissioni, una Commissione al fine di avviare un confronto con l’Associazione ProVita con lo scopo di tutelare e garantire i diritti e la dignità delle donne sanciti dalla legge.

Respinto con 21 voti contro (Lega Salvini Premier, Cambiamo, Vince Genova, Fratelli d’Italia, Forza Italia) e 14 voti a favore (Pd, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Lista Crivello, Paolo Putti di Chiamami Genova)

Il quarto ordine del giorno, a proposito dei mancati pagamenti delle retribuzioni dei lavoratori della Tundo Vincenzo S.p.A. impegnati nel trasporto disabili del Comune di Genova e della Città metropolitana di Genova, impegna il sindaco e la giunta a farsi portavoce nei confronti dell’azienda delle legittime istanze dei lavoratori circa il pagamento delle retribuzioni arretrate non ancora corrisposte; a convocare urgentemente un tavolo di concertazione con l’azienda e le rappresentanze sindacali.

Approvato all’unanimità

DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0440

PROPOSTA N. 66 DEL 03/12/2020

CESSIONE DI UN TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN GENOVA, PASSO DEI BARABINI VICINO CIVICO 16, IN FAVORE DI SOGEGROSS S.P.A. AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L’ALIENAZIONE E L’ACQUISTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI GENOVA.

Approvata con 22 voti favorevoli (Lega Salvini Premier, Cambiamo, Vince Genova, Fratelli d’Italia, Forza Italia) 10 astenuti (Pd, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Lista Crivello), 2 contrari (Paolo Putti di Chiamami Genova e Ubaldo Santi del Gruppo Misto)

DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0454

PROPOSTA N. 71 DEL 17/12/2020

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE N. 41/2013 E 330/2020 EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA E N. 280/2018, 538/2020 E 539/2020 EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA NELLE CAUSE PROMOSSE DA O.P.E. FEDERICOLCESE PUBBLICITÀ ESTERNA S.P.A., IPAS S.P.A., EXTERION MEDIA ITALY S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI GENOVA AVENTE A OGGETTO IL RIMBORSO DEL CANONE RELATIVO AGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ANNI 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2015 – 2016

Approvata all’unanimità

MOZIONE 0153 15/12/2020

Collocazione del cosiddetto “relitto Barca Nostra” nel Museo Galata

Atto presentato da: Pandolfo Alberto, Bernini Stefano, Lodi Cristina, Terrile Alessandro Luigi, Villa Claudio

Approvato con 19 voti favorevoli (Cambiamo, Pd, Vince Genova, Movimento 5 Stelle, Mario Mascia di Forza Italia, Lista Crivello, Paolo Putti di Chiamami Genova, Ubaldo Santi del Gruppo Misto) e 16 astenuti (Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Guido Grillo di Forza Italia)

MOZIONE 0081 11/06/2020

Recupero terre incolte

Atto presentato da: Remuzzi Luca, Fontana Lorella, Amorfini Maurizio, Bertorello Federico, Corso Francesca, Rossetti Maria Rosa, Rossi Davide

Approvata con 25 voti favorevoli (Lega Salvini Premier, Cambiamo, Italia Viva, Vince Genova, Fratelli d’Italia, Forza Italia), 2 contrari (Paolo Putti di Chiamami Genova e Ubaldo Santi del Gruppo Misto), 10 presenti non votanti (Pd, Movimento 5 Stelle, Lista Crivello).

MOZIONE 0127 23/10/2020

Mappatura e revisione idranti presenti sul territorio comunale.

Atto presentato da: Giordano Stefano, Pirondini Luca, Ceraudo Fabio, Immordino Giuseppe, Tini Maria

Approvata all’unanimità

MOZIONE 0077 12/06/2019

Pista ciclabile per bambini e famiglie in Corso Italia

Atto presentato da: De Benedictis Francesco

Rinviata

INTERPELLANZA 0125 23/11/2020

Interventi rotatoria Nervi

Atto presentato da: Gambino Antonino

Ha risposto l’assessore Giorgio Viale

INTERPELLANZA 0109 13/10/2020

Erogazione di contributi a sostegno di attività sportive per l’anno 2020

Atto presentato da: Ceraudo Fabio

Ha risposto il vicesindaco Pietro Piciocchi

INTERPELLANZA 0122 18/11/2020

Stato attuale e destinazione d’uso della ex palazzina Q8 alla Foce

Atto presentato da: Fontana Lorella, Rossi Davide

Ha risposto l’assessore Giorgio Viale

Il consiglio comunale si chiude alle ore 17.35, con gli auguri di buon Natale.

I lavori sono stati trasmessi in diretta Facebook sulla pagina Comune di Genova - Genoa Municipality

La registrazione della seduta sarà poi visionabile anche sul sito del Comune a questo indirizzo: http://www.comune.genova.it/servizi/sedute