Consiglio comunale del 21 novembre

Il consiglio comunale inizia alle ore 14 con le interrogazioni a risposta immediata:

Il 15 novembre in via Righetti, all’incrocio con via Cesare Rossi, nel quartiere di Albaro, c’è stato l’ennesimo incidente stradale: due auto si sono scontrate frontalmente e tre persone sono state ricoverate al San Martino. Francesco De Benedictis (Direzione Italia) ricordando che con una interpellanza del 19 giugno 2018 veniva chiesta l’introduzione di una rotatoria o di dissuasori di velocità e in un successivo incontro con il vice sindaco e già assessore alla Mobilità, avvenuto il 1 febbraio 2019, si era deciso di predisporre due rotatorie, chiede come mai a tutt’oggi non sono ancora state realizzate, nonostante i progetti siano stati predisposti e depositati all’ufficio Mobilità. Anche Stefano Costa (Vince Genova) solleva lo stesso interrogativo, aggiungendo anche via De Gaspari e la richiesta di implementare l’illuminazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali

Risponde l’assessore Stefano Garassino: «Il problema della sicurezza in quella zona è reale e la Polizia Locale ha effettuato controlli con il telelaser: non sarebbero strade pericolose in quanto rettilinee, ma di sera vengono percorse ad alta velocità. Per quanto riguarda le rotatorie vi sono due progetti già previsti ed è prevista l’installazione anche di due nuovi semafori. Poiché la zona è soggetta a tutela paesaggistica occorre l’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata a effettuare tali lavori. Ci sono state richieste, da parte degli uffici preposti, delle modifiche per rendere i progetti conformi alla normativa di tutela paesaggistica e sono in corso sia la predisposizione di queste sia l’aggiornamento del calcolo sommario della spesa. E’ inoltre in atto il reperimento delle disponibilità finanziarie per la realizzazione delle opere»

Luca Pirondini (M5s) domanda informazioni sul percorso di affidamento in house di Amt e Atp e in particolare se, ad oggi, è stato depositato il ricorso contro la cessione di quote da parte di SMC ad Autoguidovie, così come era stata l’indicazione fornita dall’Anac, e se sono stati predisposti gli atti che consentono l’affidamento in house sia per Amt che per Atp dal 3 dicembre 2019

Risponde l’assessore Stefano Garassino: «Le società SMC e Autoguidovie sono state convenute dal tribunale civile di Milano il 12 novembre 2019 e il consiglio della Città Metropolitana ha stabilito l’affidamento in house della concessione dei servizi di tpl urbano ad Amt con decorrenza 4 dicembre 2019. Sono in corso di predisposizione degli atti relativi alla proroga emergenziale ad Atp dal 4 dicembre 2019, fino al subentro del nuovo gestore, nel rispetto degli indirizzi complessivi impartiti dall’Amministrazione»

Le diverse Direzioni del Comune di Genova, a seguito del blocco del “turnover” degli ultimi anni, dei pensionamenti con “Quota 100” e del termine dei contratti a tempo determinato, attivati con i finanziamenti del Decreto Genova, si troveranno a dover operare in carenza di organico. Gianni Crivello (Lista Crivello) chiede quali azioni sono allo studio dell’Amministrazione per risolvere questa criticità, i cui effetti ricadranno anche sui servizi offerti ai cittadini

Risponde l’assessore Giorgio Viale: «Per quest’anno abbiamo previsto una copertura totale del turnover: il 1° gennaio il Comune di Genova aveva 4.945 dipendenti assunti a tempo indeterminato e oggi sono 4.983. Per quanto riguarda gli assunti a tempo determinato per il crollo del Ponte Morandi, e in scadenza al 31 dicembre 2019, il Governo non ha ancora dato risposte alle nostre richieste di proroga dei contratti in essere»

Lorella Fontana (Lega Salvini Premier) riporta l’evento accaduto il 14 novembre alle ore 19,20 quando, pur essendo stato diramato un avviso per mareggiate intense che prescrive il divieto di accesso ai moli, la Navebus ha attraccato lo stesso; i passeggeri, per uscire, hanno dovuto scavalcare dalla parte del cancello che chiude l’accesso al molo. Come ha potuto accadere una cosa simile?

Risponde l’assessore Stefano Garassino: «Amt ha comunicato che la chiusura dei cancelli di accesso al molo non è di sua competenza, ma del Municipio. Pertanto Amt non era al corrente di tale chiusura e non ha interrotto il servizio Navebus. Appena venuti a conoscenza del problema, ha sottolineato il direttore generale di Amt Stefano Pesci, sono intervenuti per risolvere la situazione ed evitare il ripetersi di tale problema»

Cristina Lodi (PD) chiede informazioni urgenti sulla tracimazione dello scolmatore del rio Campasso, in via Pellegrini, avvenuta durante l’ultima allerta meteo

Risponde l’assessore Francesco Maresca: « L’assessore Piciocchi, competente per materia, mi ha comunicato che l’emergenza è stata gestita in maniera ottima dal Municipio e Aster. Sono in corso gli accertamenti, da parte di Aster e Iren sui motivi che hanno determinato la totale occlusione del tratto tombinato del rio. Mi impegno a restituire in aula gli esiti del sopralluogo»

Guido Grillo (FI), richiamando l’ordine del giorno approvato nella seduta del consiglio comunale del 23 luglio 2019 e relativo alla situazione delle carceri di Pontedecimo e Marassi, chiede a che punto sono gli adempimenti che erano stati previsti

Risponde l’assessore Francesca Fassio: «Con il direttore del carcere di Marassi abbiamo fatto un progetto per rendere più vivibile il momento di incontro da parte dei bambini con i genitori reclusi, oltre ad aver attivato dei percorsi culturali e di sport per i detenuti. Abbiamo firmato anche un protocollo fra gli Ats e gli uffici che si occupano delle misure premiali esterne. Collaboriamo, con Regione Liguria e associazioni del Terzo Settore che si occupano delle famiglie dei detenuti, all’attuazione della Rete del Carcere, in modo da essere vicini anche a questi cittadini»

Carmelo Cassibba (Vince Genova) chiede chiarimenti sulla Ztl istituita in piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma

Risponde l’assessore Stefano Garassino: «E’ stato fatto uno studio per capire se era possibile inibire la circolazione ad alcune categorie di mezzi per lasciare più spazio ai pedoni. Attualmente in piazza Fontane Marose vi sono stalli per carico e scarico merci, sosta per i taxi e le fermata degli autobus ed è stato evidenziato che le auto private e le moto hanno un’incidenza modesta sul traffico rispetto a tutte queste altre categorie di mezzi. Pertanto, dai dati emersi, sembra che istituire una Ztl in tale zona non porterebbe alla diminuzione di veicoli circolanti»

Enrico Pignone (Lista Crivello) chiede informazioni sui motivi che hanno causato i disservizi negli impianti di illuminazione cittadini e, in particolare, sulla criticità che si è verificata nel Municipio Medio Ponente

Risponde l’assessore Francesco Maresca: «Anche la Lanterna ha avuto dei problemi di illuminazione. Ci sono state mini dispersioni elettriche in tutta la città, a seguito del maltempo e il ponente, in effetti, è stato il più colpito. Poiché sono state tante è stato più difficile operare con tempestività. Confermo che il monitoraggio sulla situazione continua, come anche le verifiche»

Quali novità ci sono circa il contenzioso con la Società Sportiva Rubattino? Lo chiede Davide Rossi (Lega Salvini Premier) sottolineando la situazione di abbandono in cui versa il campo sportivo di via Melegari, in zona San Teodoro, in uso alla società

Risponde l’assessore Francesco Maresca: «E’ stato deciso di siglare, in tempi brevi, un atto di transazione con la società Rubattino per superare il contenzioso e consentire il recupero e la risistemazione del campo sportivo e dell’area circostante».

Alle ore 15 al termine del question time il consiglio comunale si apre con l’appello: con 33 consiglieri presenti la seduta è valida

Prima di procedere ai lavori del consiglio, il presidente Piana invita i consiglieri e tutti i presenti nell’aula ad alzarsi per «ricordare Edoardo Pizzirani, il giovane operaio di 26 anni che ha perso la vita lunedì, mentre era al lavoro nella fabbrica Nastrisider di Prà. La morte di Edoardo, al giorno d’oggi, è inaccettabile: lavorare in sicurezza deve essere una priorità sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori stessi, che devono essere sempre più formati e informati sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro. Occorre comprendere pienamente quanto accaduto, occorre interrogarci sui temi della sicurezza e, soprattutto, occorre agire, perché in futuro non si abbiano più a ripetere eventi così drammatici. Il nostro pensiero va oggi ai familiari, agli amici e ai suoi colleghi di lavoro a cui esprimiamo - a nome di tutta la città – il nostro sentito cordoglio e la nostra vicinanza»

L’aula osserva un minuto di silenzio.

Vengono letti e messi in votazione tre ordini del giorno “fuori sacco”:

Nel primo si chiede l’impegno del Sindaco e della Giunta a sollecitare, urgentemente, Città Metropolitana ad adottare una proroga del contratto di servizio attualmente in essere con ATP Esercizio e a riferire , in apposita commissione consiliare, alla presenza delle Organizzazioni Sindacali.

Nel secondo tutto il consiglio comunale esprime la sua ferma condanna per il gesto di razzismo e intolleranza subito, nei giorni scorsi e riportato dai quotidiani, da un bambino disabile di una scuola primaria che, con la sua classe, tornava in bus da una rappresentazione teatrale. Inoltre, il consiglio comunale esprimendo la sua piena e totale solidarietà al bambino, ai suoi compagni e alle maestre, riafferma l’importanza del voto unanime del 12 novembre 2019 con il quale è stata istituita una commissione speciale per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo e rileva, alla luce di questo episodio, l’esigenza di formalizzare in tempi brevi la costituzione della commissione stessa e di un programma di lavoro e di incontri, aperti alla città, caratterizzati dal confronto e dall’ascolto reciproco, affinché la nostra comunità possa dimostrare, nei fatti, che a Genova non possono esistere spazi per l’odio, il razzismo e l’intolleranza.

Nel terzo, a seguito dello sciopero dichiarato dalla redazione del Secolo XIX contro il licenziamento annunciato da Gnn, controllata dal Gruppo Gedi, di 121 poligrafici a livello nazionale, dei quali 27, su 38 poligrafici del Decimonono, a Genova, oltre all’accentramento del lavoro grafico a Torino, si chiede l’impegno del Sindaco e della Giunta ad attivarsi presso la proprietà perché il Secolo XIX continui a vivere e con esso anche i suoi lavoratori, non interrompendo l’attività di un giornale che ha contribuito a scrivere la storia di una intera comunità.

Tutti e tre gli ordini del giorno sono stati approvati all’unanimità.

Si passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno che prevede:

sette delibere

DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0509

PROPOSTA N. 76 DEL 18/11/2019.

ASSEGNAZIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA SENATRICE A VITA LILIANA SEGRE

Approvata all’unanimità

DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0451

PROPOSTA N. 71 DEL 24/10/2019

Bagni Marina Genovese srl: finanziamento del Piano degli investimenti 2019-2021.

Autorizzazione aumento di capitale e finanziamento in conto soci

Approvata all’unanimità

DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0379

PROPOSTA N. 65 DEL 03/10/2019

Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi dell’art.43 della LR 36/1997, per la ridefinizione della disciplina urbanistica dell’area soggetta a norma speciale n.23 – via Linneo – Municipio Valpolcevera.

Approvata all’unanimità

DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0382

PROPOSTA N. 66 DEL 03/10/2019

Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai servizi pubblici (SIS-S), art. SIS-S-2, per la ridefinizione della disciplina urbanistica di aree site in via Priaruggia civ.52 a Genova Quarto – Municipio IX Levante.

Approvata all’unanimità

DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0482

PROPOSTA N. 72 DEL 07/11/2019

Eventi metereologici del 15 ottobre 2019. Approvazione dei lavori di somma urgenza diretti al ripristino di alcuni impianti termici a servizio di edifici di competenza del Comune di Genova

Approvata all’unanimità

DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0492

PROPOSTA N. 73 DEL 07/11/2019

Lavori di somma urgenza per il ripristino di un tratto di versante in via Carpenara a Genova Pegli a seguito degli eventi metereologici del giorno 21 ottobre 2019

Approvata all’unanimità

DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0493

PROPOSTA N. 74 DEL 07/11/2019

Lavori di somma urgenza per il ripristino della sede stradale di via Superiore Briscata a Genova Sestri Ponente a seguito degli eventi metereologici del giorno 21 ottobre 2019

Approvata all’unanimità

INTERPELLANZA 0094 del 25/09/2019

Servizio raccolta differenziata via Piacenza

Atto presentato da: Francesco De Benedictis (Direzione Italia)

RINVIATA

INTERPELLANZA 0108 del 24/10/2019

Messa in sicurezza salita di Mascherona

Atto presentato da: Luca Pirondini (M5s)

Ha risposto l’assessore Francesco Maresca

INTERPELLANZA 0099 dell’1/10/2019

Parcheggi a sosta oraria in prossimità dei mercati coperti

Atto presentato da: Lorella Fontana, Davide Rossi (Lega Salvini Premier)

Ha risposto l’assessore Paola Bordilli

INTERPELLANZA 0110 del 4/11/2019

Riduzione orari Biblioteca Lercari

Atto presentato da: Cristina Lodi (PD)

Ha risposto l’assessore Giorgio Viale

Il consiglio comunale si è concluso alle ore 17,00