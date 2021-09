Consiglio comunale del 21 settembre

Si inizia alle 14 con la trattazione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Sonia Paglialunga (Lega Salvini Premier) chiede alla Giunta di essere informata circa i lavori di rifacimento del manto stradale di via Oberdan in corso in questi giorni ed ai relativi cambi di viabilità della stessa e delle vie limitrofe, anche per quanto riguarda le fermate dell’autobus.

Risponde l’assessore Giorgio Viale su delega dell’assessore Pietro Piciocchi: «Consigliandole un articolo 54 dedicato alla mobilità di Nervi, le confermo che ASTer sta eseguendo in via Oberdan lavori di riasfaltatura che dureranno fino al 24 settembre e che sono partiti nel quadro di una specifica ordinanza della Direzione Mobilità. La invito dunque ad approfondire l’ordinanza per capire quale sarà il futuro assetto della mobilità a Nervi».

Luca Pirondini (Movimento 5 Stelle) chiede chiarimenti in merito alla nomina conferita dal sindaco Bucci al dottor Giampiero Biamino quale dirigente dell’unità di progetto “Gestione progetti trasversali di digitalizzazione e innovazione” e vorrebbe sapere in base a quali requisiti specifici sia stato selezionato, quale compenso percepirà e la durata dell’incarico in questione. Richiesta analoga viene presentata dal consigliere del Partito Democratico Alessandro Terrile, che chiede perché l’avviso per la selezione sia stato pubblicato soltanto per 10 giorni, dal 20 al 30 agosto, quanti candidati abbiano partecipato alla selezione, quali siano gli obiettivi della neocostituita unità di progetto e se vi sia un collegamento con il ruolo politico ricoperto dal dott. Biamino, che apparterrebbe alla lista Vince Genova.

Risponde l’assessore Giorgio Viale: «Si tratta di un bando ex art. 110 previsto dal nostro regolamento. La sua durata è prevista tra 5 e 15 giorni, quindi la durata di 10 giorni costituisce una media perfetta. Non si tratta in sé di una vera e propria procedura concorsuale, considerata da una giurisprudenza consolidata come una selezione che ha uno scopo fiduciario finale: si valutano i candidati presenti e il loro curriculum che, nel caso del dottor Biamino, risponde perfettamente alle esigenze espresse nel bando. Per quanto riguarda la retribuzione, è previsto un tabellario di 45.200 euro, una retribuzione di posizione di 32.400 euro più l’indennità di 12mila euro per una cifra totale di retribuzione di 89.600 euro lordi annui. Per quanto riguarda l’appartenenza politica o meno del dottor Biamino, non è un dato che afferisca al mio assessorato. Invito infine chi volesse consultare i curricula degli altri partecipanti alla selezione a presentare una richiesta scritta: come Direzione del Personale saremo trasparenti e disponibili a fornire tutte le informazioni del caso».

Il trasporto pubblico locale è oggetto dell’interrogazione di Mauro Avvenente (Italia Viva), che riporta la richiesta di alcuni abitanti dei quartieri di Quezzi e Marassi di ripristinare il vecchio e storico percorso del bus 47, circolare, sino a piazza De Ferrari o via Roccatagliata Ceccardi. Il consigliere Avvenente chiede se ne sia stata valutata la possibilità e di venire comunque incontro alle legittime richieste dei cittadini, molto spesso anziani e/o con difficoltà deambulatorie, costretti a cambiare fino a tre autobus per recarsi all’ospedale Galliera. Una situazione analoga a quella che vivono gli abitanti di Fiorino, frazione alle spalle di Voltri, che per andare all’ospedale San Martino devono prendere quattro autobus.

Risponde l’assessore Matteo Campora: «Il cambio di percorso della linea 47 di AMT risale a diversi anni or sono e non è una novità legata all’imminente progetto degli assi di forza del trasporto pubblico locale. Il cambio era stato infatti determinato da una serie di richieste fatte dai cittadini ed operatori per collegare la zona della Foce all’alta e bassa Valbisagno. Questo spostamento nasce quindi da una richiesta risalente a quattro anni fa. In base all’attuale configurazione, con la linea 47 si raggiunge via Cadorna: si arriva a Brignole e con uno scambio, prendendo il 20, il 44, il 36, il 39 o il 40, con frequenze di tre o quattro minuti, è possibile raggiungere via Ceccardi. A parità di risorse, tornare al vecchio tracciato comporterebbe una dilatazione dei tempi di percorrenza con una diminuzione delle corse complessivamente erogate nel corso della giornata. Siamo pronti a mettere in discussione le scelte che sono state fatte, ma la logica della scelta precedente era quella di raggiungere la zona di corso Torino/corso Buenos Aires, non essendoci dei mezzi che collegassero direttamente la bassa e l’alta Valbisagno».

In vista dell’anniversario della scoperta dell’America da parte del navigatore genovese Cristoforo Colombo, il consigliere di Forza Italia Luigi Grillo chiede notizie in merito alle iniziative programmate dall’amministrazione in vista delle “Giornate Colombiane”. Negli ultimi due cicli amministrativi il consigliere afferma di avere presentato diverse iniziative consiliari finalizzate a coinvolgere nelle celebrazioni gli Stati scoperti o attraversati da Colombo. Da un decennio a questa parte, sottolinea Grillo, nessuna delle iniziative da lui proposte è stata attivata, ricordando che nelle linee programmatiche dell’attuale amministrazione c’è proprio l’obiettivo di rivitalizzare le “Giornate Colombiane”.

Risponde l’assessore Barbara Grosso: «In aggiunta alle tradizionali cerimonie nel giorno della scoperta dell’America, il 12 ottobre, presso la casa di Colombo e a Palazzo Ducale, e al consueto programma del Galata Museo del Mare, quest’anno sono state organizzate altre iniziative intorno alla figura di Colombo. L’11 ottobre, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, in collaborazione con la Fondazione Casa America che ne è l’ideatrice, stiamo organizzando un convegno che possa fare il punto sugli studi colombiani in Italia e all’estero. Nella mattina del 12 ottobre, a Palazzo Ducale, si svolgerà il 47° convegno internazionale della comunicazione organizzato dall’Istituto Internazionale della Comunicazione, che esplora aspetti salienti o innovativi della comunicazione: Cristoforo Colombo può essere infatti definito un comunicatore e innovatore delle comunicazioni. Infine, nel pomeriggio del 12 ottobre, nel Salone di Rappresentanza, si terrà un incontro intitolato “Il nuovo mondo” con esperti che discuteranno sul nuovo modo di fare ricerca, scienza e letteratura».

Alla luce della recente riapertura delle scuole, la consigliera Lorella Fontana (Lega Salvini Premier) riporta quanto successo giovedì 16 settembre, con gli autobus di linea, urbani ed extraurbani, stracolmi di studenti e, di conseguenza, il mancato rispetto normativo del distanziamento sociale. La consigliera definisce “grave” il disservizio percepito e vissuto da tutta l’utenza e dalla cittadinanza, aggiungendo che “qualcosa non funziona” e che bisogna lavorare sulla comunicazione tra scuole e famiglie per rendere più efficiente il servizio. Sulla stessa linea l’interrogazione presentata dalla consigliera Cristina Lodi del Partito Democratico, la quale si sofferma sulla questione della programmazione delle navette per gli studenti, rimasta invariata rispetto all’anno scorso. La consigliera chiede alla Giunta se siano stati analizzati i dati dei flussi degli studenti verso i plessi, ovvero dove vadano gli studenti genovesi, per quale motivo Pontedecimo, il Valpolcevera, non sia stato interessato dal servizio e se la programmazione in essere sia stata valutata attentamente al fine di evitare i sovraffollamenti che sono già stati segnalati sui mezzi di AMT.

Risponde l’assessore Matteo Campora: «Non è facile affrontare questa situazione, soprattutto non è facile quando i Comuni non hanno i mezzi. Nell’ultimo anno e mezzo non sono state date risorse ai Comuni e abbiamo fatto il massimo con quello che avevamo. Si tratta di un problema di sistema, diffuso a livello nazionale. Per quanto riguarda le navette per gli studenti, sono state concordate in sede prefettizia con gli istituti scolastici in base alle esigenze manifestate da questi ultimi. Alle scuole è stato chiesto di fare una comunicazione con il registro elettronico e tutti gli strumenti possibili: il contatto con gli istituti scolastici è continuo e proficuo, e in base allo stesso cercheremo di migliorare al massimo il servizio».

Alberto Campanella (Fratelli d’Italia) interroga la Giunta circa i lavori davanti al civico 23 di via Antonio Burlando e la conseguente riduzione dei parcheggi pubblici. Inoltre i residenti sono preoccupati per il possibile spostamento dei bidoni per il conferimento dei rifiuti.

Risponde l’assessore Matteo Campora: «Riguardo ai lavori davanti al civico 23 di via Burlando è stata emessa un’ordinanza che, con parere positivo della polizia locale, ha risposto positivamente alla richiesta di occupazione suolo presentata per l’allestimento di un’area di cantiere. L’occupazione delle aree attualmente adibite a parcheggio si è resa necessaria per l’esecuzione di questi lavori e, come civica amministrazione, cercheremo di intervenire su chi gestisce i cantieri affinché gli stessi abbiano la più breve durata possibile».

La gestione del verde pubblico è al centro dell’interrogazione della consigliera Marta Brusoni (Vince Genova), che chiede chiarimenti in merito alle azioni che l’amministrazione intende intraprendere per rendere nuovamente sicura e fruibile Villa Fiammetta, a Pra’. Di recente la Villa, luogo di aggregazione per persone di tutte le età e in particolare di bambini e anziani, è stata infatti oggetto di ripetuti atti vandalici che ne hanno causato un notevole degrado, al punto da indurre l’Amministrazione a decretarne la chiusura.

Risponde l’assessore Stefano Garassino: «Abbiamo svolto una piccola indagine sulla Villa che risulta di civica proprietà ma la gestione della stessa è in capo al Municipio, a cui chiederemo se abbia in programma di fare operazioni di recupero o bonifica dell’area. Invito l’assessore alla sicurezza Viale a inserire nella prossima campagna di acquisto delle telecamere un dispositivo che, installato in loco, che possa evitare gli atti vandalici all’interno della Villa. Questa è la prima cosa che possiamo fare nell’immediato, oltre a sollecitare il Municipio a inserire Villa Fiammetta nel suo cronoprogramma degli interventi di recupero».

Enrico Pignone (Lista Crivello) interroga la Giunta sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla demolizione del ponte obliquo sul Chiaravagna, a Sestri Ponente – che secondo il consigliere risultano ormai “fermi da mesi” – e informazioni circa la stabilità del civico 13 di piazza Aprosio, direttamente interessato dai lavori di demolizione del ponte stesso. Inoltre il consigliere Pignone segnala la necessità di provvedere allo smaltimento delle grandi quantità di detriti che si sono accumulate nell’area del ponte verso la foce del Chiaravagna e che rappresentano una criticità dal punto di vista del rischio idrogeologico, soprattutto in vista dell’inizio della stagione delle piogge.

Risponde l’assessore Giorgio Viale su delega di Pietro Piciocchi: «I lavori stanno continuando e l’area in questione è attenzionata dal Comune. I lavori sul ponte obliquo sono proseguiti nell’ultimo periodo con lo smaltimento presso discarica autorizzata di materiale accumulato in alveo e conseguente ampliamento dello scavo verso sinistra. È stata inoltre realizzata la nicchia nell’argine sinistro che dovrà ospitare la tubazione dell’acquedotto e posata la tubazione in bianco per il futuro percolatodotto di Scarpino di AMIU. Per quanto riguarda le valutazioni di stabilità del civico 13 di piazza Aprosio, occorre far riferimento al tecnico incaricato direttamente dai condomini dello stesso civico 13. Di ciò si è interessato l’ufficio pubblica incolumità del Comune che, a seguito dell’ordinanza di sgombero, ha provveduto a informare i condomini sulla necessità di nominare un tecnico con il compito di esprimere valutazioni su stabilità o meno dell’immobile. Infine, resta attivo il monitoraggio topografico del civico 13 all’interno delle unità immobiliari e abitative del palazzo».

Ancora i lavori pubblici oggetto dell’interrogazione del consigliere Valeriano Vacalebre (Fratelli d’Italia), che chiede informazioni circa i lavori di ripristino del muretto sito in via Elsa, a Cornigliano, all’altezza del civico 3. Da tempo il muretto risulta essere stato solo messo in sicurezza senza completarne il ripristino. Trovandosi in una zona di grande passaggio e di ritrovo di giovani e bambini, e vista anche la riapertura delle scuole, il consigliere Vacalebre auspica un intervento urgente e a breve termine per scongiurare possibili e gravi incidenti.

Risponde l’assessore Giorgio Viale su delega dell’assessore Pietro Piciocchi: «L’intervento è tra quelli più urgenti inseriti nell’accordo quadro Muri che è di recentissima aggiudicazione. Il lavoro sarà eseguito entro i prossimi sei mesi».

Il question time termina alle 15. Il presidente Federico Bertorello apre i lavori del Consiglio comunale: con 37 consiglieri all’appello, la seduta è valida.

Viene poi letto un ordine del giorno fuori sacco, che impegna sindaco e Giunta ad avviare un confronto con il presidente del Consiglio comunale, in modo da dare seguito, in tempi brevi, alle procedure previste per la regolamentazione degli ingressi e della permanenza nell’aula del Consiglio comunale.

L’odg viene approvato all’unanimità con 34 voti favorevoli

Si passa poi alla discussione dell’odg, che comprende

quattro delibere di Giunta:

- Approvazione del Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati

Approvata con 24 voti favorevoli e 13 astenuti (PD, M5s, Lista Crivello, Gruppo Misto)

- Modifiche del regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune relativamente all’accessibilità degli eventi patrocinati dall’amministrazione comunale

Approvata all’unanimità con 34 voti favorevoli

- Istituzione della Consulta dei giovani del Comune di Genova, ai sensi ai sensi dell’articolo 19 dello statuto del Comune di Genova Approvata all’unanimità con 36 voti favorevoli

- Modifica del Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale

Approvata con 22 voti favorevoli e 14 contrari (Pd, Movimento 5 Stelle, Lista Crivello, Italia Viva, Gruppo Misto)

due mozioni:

- Installazione sistemi di videosorveglianza collegati alle forze di Polizia Municipale e installazione colonnine SOS in ogni parco e villa storica genovese. Presentata da Fabio Ceraudo, Luca Pirondini, Stefano Giordano, Giuseppe Immordino, Maria Tini

Approvata all’unanimità con 31 voti favorevoli

- Celebrazione 150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini. Presentata da Mario Mascia

Approvata all’unanimità con 27 voti favorevoli

Rinviate le due interpellanze:

- Fondo a bilancio per l'acquisto di materiale sanitario per le Società sportive Presentata da Lorella Fontana

- Messa in sicurezza delle vie e marciapiedi della delegazione della Val Polcevera Presentata da Gianni Crivello, Enrico Pignone

Il Consiglio comunale si conclude alle 18.08

I lavori sono stati trasmessi in diretta Facebook sulla pagina Comune di Genova - Genoa Municipality.

La registrazione della seduta sarà poi visionabile anche sul sito del Comune a questo indirizzo: http://www.comune.genova.it/servizi/sedute