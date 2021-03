Consiglio comunale del 23 marzo

Alle ore 14 il Consiglio comunale si è aperto con le interrogazioni a risposta immediata dei consiglieri alla giunta.

Carmelo Cassibba (Vince Genova) chiede a che punto sono i lavori per la messa in sicurezza del muraglione di via Lanfranco, che costeggia le “fasce” in affitto alla pro loco di Apparizione, in quanto tale opera di contenimento è indispensabile e propedeutica alla realizzazione di un’area giochi

Risponde l’assessore Pietro Piciocchi: “La pro loco di Apparizione ha in affitto dalla Opera Sostentamento del Clero un terreno di 1760 mq e vorrebbe realizzare un’area giochi. La “fascia” soprastante è di proprietà del Comune e per realizzare questa area giochi occorre costruire un muro di contenimento, in quanto presenta una scarpata con un declivio naturale. Mi impegno ad attivarmi con gli uffici per fare il punto su questa richiesta in relazione al costo dell’operazione. Mi rendo altresì disponibile a un incontro con il presidente della Pro Loco per un confronto sull’opera necessaria”

A seguito dei lavori di ripristino della carreggiata, il tratto di Aurelia in prossimità di Vesima in direzione Arenzano presenta delle criticità per la viabilità e situazioni di pericolo per i pedoni. Fabio Ceraudo (M5S) domanda quali sono le intenzioni della giunta per la messa in sicurezza di questo tratto di strada e se c’è già una previsione sui tempi dei lavori

Risponde l’assessore Pietro Piciocchi: “Il Comune di Genova ha interpellato Anas, responsabile dei lavori, per conoscere i tempi di completamento e messa in sicurezza con particolare attenzione ai 60 metri interessati da questo problema. Questa mattina Anas ci ha comunicato che entro la fine del mese di giugno i lavori dovrebbero essere completati”.

Valeriano Vacalebre (Fratelli d’Italia) chiede se sia possibile per l’Amministrazione stipulare una convenzione che dia la possibilità agli agenti della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Marassi di posteggiare nel parcheggio sulla piastra del torrente Bisagno, antistante l’istituto di pena. In alternativa, il proponente chiede di valutare la possibilità di destinare le aree davanti al penitenziario di Marassi ad uso esclusivo del personale in servizio nel penitenziario stesso, anche per motivi di sicurezza

Risponde l’assessore Matteo Campora: “ È corretto: la possibilità di fare delle convenzioni non rientra nella disponibilità di Genova Parcheggi ma in quella della Giunta. Passando alle diverse possibilità che lei ha prospettato, per quanto riguarda l’uso del parcheggio di interscambio di fronte al penitenziario, la sosta è stata autorizzata con delibera di giunta n. 29 del 2021. Se si volessero prevedere delle nuove convenzioni o agevolazioni occorrerebbe un nuovo atto della giunta. Vorrei specificare che in questa delibera è già previsto il rilascio di abbonamento gratuito per la sosta nella Blu Area di competenza al personale turnista della casa circondariale previa richiesta motivata della direzione. In particolare, questa richiesta deve contenere il numero di turni effettuati con particolare riferimento a quelli più disagiati, dalle 22 alle 6, che rendono difficile il ricorso ai mezzi pubblici.

Per quanto riguarda il parcheggio di interscambio antistante il carcere di Marassi è possibile prevederne l’utilizzo, nonostante non vi sia una grande capienza in quanto vi sono solo 140 stalli. Poiché l’ingresso è gestito con una sbarra automatica, occorrerà fare degli approfondimenti tecnici. In sintesi, ritengo che la sua richiesta possa essere accolta favorevolmente con i necessari approfondimenti tecnici”.

Quali azioni ha messo in atto la giunta comunale per mettere a disposizione spazi e strutture della civica amministrazione momentaneamente o stabilmente inutilizzate per agevolare la campagna vaccinale nel territorio genovese? La richiesta da Alberto Pandolfo (PD)

Risponde l’assessore Massimo Nicolò: “La campagna vaccinale è al centro dell’attenzione della Regione Liguria, dell’Asl, di Alisa. In questo momento il problema non è avere tanti punti vaccinali ma spazi ampi, come l’hub alla Fiera della Mare.. all’interno dei quali programmare vaccinazioni di massa, in modo da effettuare mille inoculazioni al giorno. Certamente quando ce ne sarà richiesta il Comune di Genova, in accordo con la Asl, si renderà disponibile a mettere a disposizione spazi per le vaccinazioni dei cittadini genovesi”

Il manto stradale della nostra città è in molte strade letteralmente massacrato dalle rotture suolo per la posa in opera della fibra ottica, sottolinea Mauro Avvenente (Italia Viva) che domanda se i ripristini saranno organizzati in modo omogeneo nelle varie zone cittadine e, soprattutto, se sarà rispettato il cronoprogramma stabilito dagli uffici: risulterebbe veramente incomprensibile, e fonte di perdita di denaro e di tempo, se l’organizzazione del lavoro prevedesse continui spostamenti dei cantieri all’interno degli stessi territori.

Risponde l’assessore Pietro Piciocchi: “E’ un tema molto ampio e rimando alla prossima commissione consiliare su questo argomento le indicazioni più di dettaglio del nuovo regolamento di rottura suolo. In sintesi, nell’accordo cosiddetto “ripristino” stipulato tra Comune di Genova, Aster e società Open Fiber sono indicate tutte le strade e il cronoprogramma mensile degli interventi definitivi che devono essere completati entro la fine dell’anno. I criteri tengono conto dell’anzianità della rottura suolo e dello stato del ripristino provvisorio, in quanto si sono create delle mini trincee che si sono assestate e sprofondate al di sotto del livello della strada, creando così situazioni di pericolo.

Ad oggi Open Fiber, in seguito a questo accordo e con la supervisione di Aster, ha ripristinato 107.388 metri lineari su territorio comunale ai quali vanno sommati quelli su proprietà privata per un totale di 175.684 metri lineari ripristinati.

È un tema molto delicato e noi continuiamo a monitorare la situazione e ringrazio tutte le segnalazioni dei cittadini e dei consiglieri”

I residenti nella zona di salita Angeli e vico Chiuso del Portico, vista la presenza dei cantieri da parecchio tempo, hanno più volte chiesto all’ amministrazione

alcune cose, tra le quali la creazione di due scivoli carrabili che permetterebbero ad ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine di raggiungere agevolmente le case; la creazione di una ztl con telecamera che permetta l’ingresso a chi ne ha diritto o catena di inibizione e la predisposizione di un ecopunto. Davide Rossi (Lega Salvini premier) chiede come intende procedere l’amministrazione circa queste richieste

Risponde l’assessore Pietro Piciocchi: “ Sono al corrente delle difficoltà di quella zona e la riqualificazione del campo di via Rubattino è un obiettivo importante raggiunto da questa amministrazione e rappresenta un segno di vicinanza a quel territorio.

Per la costruzione dell’ecopunto le risponderà il mio collega Matteo Campora, mentre per la richiesta di scivoli carrabili la situazione è un po’ più complessa: mi era già arrivata e ho dato indicazione agli uffici di effettuare un sopralluogo. Salita degli Angeli è una mattonata e ha una pendenza significativa e il passaggio delle auto potrebbe rovinarla ed è un problema all’attenzione sia del Comune sia della Soprintendenza, ma assicuro il mio interessamento a proseguire l’interlocuzione per giungere a delle soluzioni per andare incontro alle necessità dei residenti”.

Risponde l’assessore Matteo Campora: “ È nostra intenzione installare un ecopunto ed è stato già individuato un immobile di proprietà Spim. L’amministrazione sta andando in questa direzione, come nel centro storico, per aumentare lo stato di vivibilità delle diverse zone cittadine”

Gianni Crivello (Lista Crivello) chiede chiarimenti circa la classificazione degli impianti del sito delle “Campanule” nel Municipio IX Levante e informazioni sui lavori iniziati, nella stessa area, da alcuni giorni

Risponde l’assessore Pietro Piciocchi: “La situazione di via delle Campanule è oggetto di interlocuzione con il Municipio IX. È stata richiesta una variazione dell’impianto da municipale a comunale ed è stato assegnato al Municipio il termine del 30 di marzo per formulare il relativo parere. Nel frattempo abbiamo chiesto ai membri del consorzio di attivare gli impianti mantenendo la pubblica utilità di questo impianto, preservandone l’utilizzo per la socialità del quartiere. I lavori attuali sono propedeutici alla realizzazione di questa nostra richiesta”.

Dopo la trattazione degli articoli 54 – interrogazioni a risposta immediata – alle ore 15,00 si apre il consiglio comunale. Con 37 consiglieri presenti all’appello nominale, la seduta è valida. Prima della trattazione dei punti previsti, viene letto e votato un ordine del giorno fuori sacco.

L’ordine del giorno, premesso che

-in data 12 marzo 2021, i lavoratori di Leonardo S.P.A. sono scesi in strada per manifestare contro l’annuncio da parte dell'azienda di voler trovare nei prossimi mesi un partner industriale per la divisione Automazione (ex Elsag), che occupa 400 lavoratori sui 1700 dello stabilimento genovese;

-nell’assemblea che ha preceduto la manifestazione, le segreterie di Fiom, Fim e Uilm, insieme alle Rsu, hanno espresso il timore che questo possa essere l’anticamera della vendita della divisione Automazione, rendendo sempre più debole la presenza di Leonardo S.P.A nella città di Genova.

Tenuto conto che

-Leonardo è presente in Italia con circa 31.000 addetti diretti, che rappresentano circa il 62% della forza lavoro complessiva dell’azienda a livello mondiale (pari a circa 50.000 addetti).

-L’azienda è presente in modo significativo in 12 regioni, con una presenza distribuita su tutto il territorio nazionale (47% al Nord, 27% al Centro, 26% al Sud), per un totale di 58 siti (fra stabilimenti ed uffici direzionali).

-Leonardo in Liguria occupa attualmente circa 2650 addetti di cui oltre 1700 a Genova Sestri Ponente

Considerato che

in una situazione critica come quella attuale, la città non può permettersi nessuna perdita occupazionale e di riduzione di investimenti generati dalla catena del valore per la presenza di realtà industriali così importanti

Impegna il sindaco e la giunta

-ad attivarsi per incontrare le rappresentanze sindacali e il management aziendale per comprendere le reali intenzioni dell’azienda, al fine di scongiurare azioni volte ad indebolire e ridurre la presenza di Leonardo S.p.A a Genova;

-a chiedere altresì evidenza di tempi e modi con cui l’A.D. di Leonardo intende mantenere gli impegni più volte annunciati di investire sulla città di Genova.

L’ordine del giorno fuori sacco è stato approvato all’unanimità

DELIBERA DI CONSIGLIO 0227 30/06/2020

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.CO.

(DENOMINAZIONE COMUNALE)

La delibera è approvata all’unanimità

DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0054

PROPOSTA N. 11 DEL 16/02/2021

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ STRADALE E PER LA CORRETTA REGIMAZIONE DELLE ACQUE IN VIA SAN CARLO DI CESE PRESSO L’INCROCIO CON VIA CARPENARA, RIF. PALI (CODICE T13 – T14), A SEGUITO DELLO SPROFONDAMENTO OCCORSO IN DATA 25 GENNAIO 2021.

(CUP B37H21000230004P - MOGE 20718)

La delibera è approvata all’unanimità

DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0070

PROPOSTA N. 14 DEL 04/03/2021

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DI VIA FIORINO NEL TRATTO RICOMPRESO TRA I PALI I.P. COD. N. V21 E V22.

(CUP B35F21000050004 – MOGE 20719)

La delibera è approvata all’unanimità

MOZIONE 0025 02/03/2021

Creazione di un “Giardino dei Nonni”.

Atto presentato da: Rossi Davide

La mozione è approvata all’unanimità

MOZIONE 0130 09/11/2020

Valorizzazione della “Festa dei Nonni”

Atto presentato da: De Benedictis Francesco, Campanella Alberto, Costa Stefano, Gambino Antonino, Vacalebre Valeriano

La mozione è approvata all’unanimità

MOZIONE 0031 16/03/2021

Implementazione di sedi vaccinali per il Covid 19

Atto presentato da: Avvenente Mauro, Crivello Giovanni Antonio

La mozione è approvata all’unanimità

MOZIONE 0135 23/12/2019

Intitolazione strada a Fernanda Pivano

Atto presentato da: Lodi Cristina, Terrile Alessandro Luigi, Bernini Stefano, Pandolfo Alberto, Villa Claudio

La mozione è accorpata a quella successiva ed è approvata all’unanimità

MOZIONE 0072 25/05/2020

Intitolazione strada o piazza a Fernanda Pivano

Atto presentato da: De Benedictis Francesco

INTERPELLANZA 0032 05/02/2021

Agevolazione per famiglie di ragazzi in età scolare per svolgimento attività sportive

Atto presentato da: Lodi Cristina

Ha risposto l’assessore Pietro Piciocchi

INTERPELLANZA 0037 11/02/2021

Messa in sicurezza marciapiedi all’altezza dei civici 17-17a-19 di Via Rolla - Cornigliano

Atto presentato da: Ceraudo Fabio

Ha risposto l’assessore Pietro Piciocchi

INTERPELLANZA 0044 09/03/2021

Adozione bodycam per protezione lavoratori AMT

Atto presentato da: Fontana Lorella

Ha risposto l’assessore Pietro Piciocchi

INTERPELLANZA 0048

Ripristino scaletta pedonale di collegamento tra Via Castagnola e Via Sturla

Atto presentato da: De Benedictis Francesco

Ha risposto l’assessore Pietro Piciocchi

Il consiglio comunale si chiude alle 17.52.

