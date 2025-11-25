Consiglio comunale del 25 novembre

Oggi tutte e tutti siamo chiamati a rompere un silenzio. Il silenzio che spesso vede qualcuno dirci che la violenza contro le donne è solo un fatto privato, che è una parentesi sulle pagine di cronaca. Oggi rompiamo il silenzio, e diciamo di no. Diciamo con forza che la violenza contro le donne è una questione culturale, sociale e politica. E riguarda tutte e tutti noi, riguarda ciò che una società tollera, normalizza o minimizza.

Una donna che smette di uscire con le amiche perché lui è geloso. Lui le controlla l’abbigliamento. Lui decide con chi può parlare. Lui la minaccia se vuole andarsene. È una donna che vive sotto una forma di intimidazione quotidiana: è un terrorismo “di prossimità”. Invisibile. Subdolo. Eppure nessuno usa questa parola: terrorismo. È un terrorismo senza una sigla che lo definisca, ma con milioni di complici inconsapevoli. Si preferisce attenuare: crimine passionale, raptus, tragedia familiare. Ma le parole sbagliate creano politiche sbagliate. E la violenza continua.

Ecco perché servono risposte radicali. Servono risorse, interventi rapidi, formazione obbligatoria, case rifugio come infrastrutture essenziali. E serve soprattutto un cambio di paradigma: proteggere le donne come proteggiamo i cittadini da qualsiasi altra grave minaccia. La violenza non inizia mai all’improvviso, inizia con un confine che si sposta, con qualcosa che accade una volta, poi accade ancora, finché diventa normale. Ha svariate forme (economica, psicologica, fisica), ma non tutte siamo in grado di riconoscerla. Molte donne, intervistate dopo anni di maltrattamenti, dicono: “Non me ne sono accorta. Mi ha cambiata un po ’alla volta, fino a farmi pensare che la colpa fosse mia”. La violenza è anche questo: riscrivere la percezione che una

persona ha di se stessa. Dobbiamo restituirle il diritto di sentirsi libera. E poi ci sono le donne che non possono più raccontare la propria storia. Ogni volta che una donna muore per mano di un uomo che diceva di amarla assistiamo al fallimento di uno Stato, di una comunità, di una cultura che ancora considera il corpo femminile come qualcosa da controllare. E allora, oggi, cosa possiamo dire, senza retorica? Che bisogna educare i ragazzi al rispetto come forma più alta di virilità e che le ragazze non devono mai accettare ciò che toglie valore alla loro voce e alla loro persona. Che, quando succede una tragedia, bisogna smettere di chiedere “Perché non se n’è andata?” e cominciare a chiedere “Perché qualcuno ha pensato di avere il diritto di farle male?”

Noi, come comunità, abbiamo il dovere di mostrare alle donne che sono credute, amate, protette. Oggi, per favore, non fermiamoci a dire “no alla violenza”, andiamo oltre e diciamo qualcosa di più complesso: “La violenza contro le donne è il nostro problema. Non smetteremo di parlarne finché ogni donna potrà dire: sono libera”. La verità è scomoda, ma va detta proprio in quest’aula: la politica spesso arriva dopo. Dopo la denuncia, dopo l’ospedale, dopo il funerale. Non possiamo più permetterci una politica che si limita a piangere le vittime. In Italia, secondo i dati ISTAT, sono oltre 6 milioni e 400mila le donne tra i 16 e i 75 anni che hanno subìto almeno una volta una violenza fisica o sessuale: il 31,9% di tutte noi. E la Liguria è tra le regioni italiane che alzano la media nazionale: 37,6%.

E poi, in Italia, il 18,8% delle donne ha subìto violenza fisica, il 23,4% violenza sessuale e il 5,7% uno stupro o tentato stupro. Fonte: ISTAT. Nel 2024, sempre secondo ISTAT, sono state uccise 116 donne in Italia: 99 di loro sono state vittime di femminicidio. Mentre 53 sono i casi di tentato femminicidio. E sono tutti volti, vite e storie.

Non dimentichiamo mai che la violenza ha molte forme. C’è anche quella economica, fatta di esclusione, precarietà, ricatto. L’Italia è l’ultimo Paese nell’Unione Europea per gender gap salariale tre uomini e donne. Fonte Sole 24 Ore.

Ecco perché parlare di violenza significa anche parlare di opportunità. Di lavoro. Di autonomia. Di libertà reale. Serve un salto di qualità, una strategia nazionale. Trattiamo la violenza contro le donne per ciò che è: un fenomeno sistemico. Serve una legge organica che coordini giustizia, scuola, sanità, sicurezza e welfare. Come abbiamo fatto con la mafia negli anni ’90. Perché quando lo Stato capisce che un problema è strutturale, ha l’obbligo di rispondere in modo strutturale.

In Italia viene uccisa una donna ogni tre giorni. Non si può più accettare che il luogo statisticamente più pericoloso per una donna sia la propria casa. Non c’è democrazia quando una donna ha paura. E noi non smetteremo mai di parlarne.

C’è un’ultima verità che dobbiamo avere il coraggio di dire da quest’aula. Mentre la realtà, le cronache, i nomi che diventano scritte su una lapide, ci chiedono interventi seri, stabili e strutturali, c’è chi gioca a fare di tutto questo un teatrino ideologico.

Mentre le donne chiedono protezione, autodeterminazione, diritti, c’è una parte della politica che preferisce fare di temi come l’educazione sessuo-affettiva un terreno fertile per opinioni tagliate con l’accetta, becero populismo, intrattenimento da operetta politica utile solo a creare nemici immaginari e consenso facile da parte di qualcuno. Lo abbiamo visto chiaramente: chi siede al governo del Paese ha preferito attaccare progetti educativi anziché sostenere i centri antiviolenza.

Noi, invece, nell’educazione sessuo-affettiva crediamo molto. E proprio stamattina abbiamo presentato una sperimentazione che partirà in quattro scuole dell’infanzia.

È di poche ore fa la notizia della proposta di legge per introdurre il reato di femminicidio come fattispecie giuridica a sé con la pena dell’ergastolo. È di pochi giorni fa l’accordo bipartisan per arrivare a mettere nero su bianco, nel 2025 (benvenuti tra noi), che se una donna dice “no” è “no”. Ora, però, serve una visione complessiva, non annunci o provvedimenti repressivi quando ci si avvicina alle date più significative.

Non si può piangere davanti alle vittime e poi votare manovre che lasciano scoperti i territori, le case rifugio, i servizi sociali essenziali e le scuole.

Lo dico da sindaca e da donna: non basta dire che si è contro la violenza, bisogna essere contro la violenza. Anche contro quella verbale, quella psicologica, quella che ti schiaccia con le parole. Magari anche quella dei commenti sui social. Ogni omissione è un passo indietro, un ritorno verso un silenzio che ora non possiamo più permetterci. Ma quando capiremo che la violenza contro donne è una questione di Stato?