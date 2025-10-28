Consiglio comunale del 28 ottobre

Dopo la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata, alle 15 è iniziata la seduta del Consiglio comunale con 41 presenti.

Il Consiglio è stato subito sospeso per permettere alla Conferenza Capigruppo di ricevere i lavoratori della ditta Manelli impegnati nei cantieri della metropolitana.

Al rientro in aula si è proceduto con la discussione di un articolo 55 e tre ordini del giorno straordinari.

L’art 55 ad oggetto “Istituto Leonardo Da Vinci”, presentato dal consigliere di AVS Lorenzo Garzarelli, e firmato da tutti i gruppi di maggioranza, ripercorre i fatti avvenuti nella notte del 25 ottobre 2025, durante l’occupazione studentesca dell’Istituto e chiede all’aula di esprimersi in merito e di esprimere solidarietà nei confronti degli studenti e delle studentesse.

È stato poi discusso il primo ordine del giorno straordinario, presentato dal consigliere Marco Mesmaeker del Movimento 5 Stelle ad oggetto “Carenza di organico nei distaccamenti dei Vigili del fuoco della Regione Liguria – impatto sul territorio genovese e azioni di supporto da parte del Comune”. Con questo atto si impegna sindaca e Giunta a “Rappresentare al presidente della Regione Liguria la necessità di potenziare l’organico dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio ligure, con particolare attenzione ai distaccamenti genovesi, attraverso la Conferenza Stato-Regioni”.

La sindaca Silvia Salis ha espresso parere positivo all’Ordine del giorno a nome di tutta la Giunta. L’odg è stato approvato con 36 voti favorevoli. Il gruppo di Fratelli d’Italia si è astenuto.

È stato poi discusso l’ordine del giorno straordinario presentato dal gruppo della Lega e firmato da tutti i gruppi di minoranza ad oggetto “Contrasto alle azioni violente sulla targa di Norma Cossetto a Genova”. Il documento ripercorre i fatti accaduti a settembre scorso quando fu danneggiata la targa della scalinata dedicata a Norma Cossetto e impegna sindaca e Giunta a “Ripristinare nel minor tempo possibile la targa in memoria di Norma Cossetto e prendere contatti con le autorità competenti chiedendo l’avvio di una opportuna indagine verso i responsabili dei ripetuti e continui gesti vandalici; valutare la possibilità di installazione di un sistema di videosorveglianza a tutela della targa e della Storia che essa rappresenta e prendere le distanze da quanto accaduto”.

La Giunta, attraverso l’assessore Emilio Robotti, ha espresso parere negativo all’ordine del giorno, che quindi è stato respinto con 25 voti contrari della maggioranza e 16 favorevoli dell’opposizione.

È stato quindi discusso l’ultimo ordine del giorno straordinario, presentato dal gruppo della Lega e firmato anche da Vince Genova ad oggetto “Celebrazione e promozione della figura di Cristoforo Colombo nel mondo – valorizzazione del legame storico con la Città di Genova, sostegno al ripristino del Columbus Day, rilancio del gemellaggio con la Città di Columbus (Ohio) e tutela dei luoghi colombiani di Genova”. Con questo atto si impegna sindaca e Giunta “A promuovere, in collaborazione con istituzioni culturali, scolastiche, università, associazioni e comunità genovesi all’estero, un programma annuale di eventi dedicati a Cristoforo Colombo, da realizzarsi in occasione del 12 ottobre e durante l’anno, in Italia e all’estero”. L’ordine del giorno è stato respinto con 25 voti contrari della maggioranza e 14 favorevoli dell’opposizione.

All’ordine del giorno la “Proposta di delibera di Consiglio istituzionale per la ratifica del Consiglio comunale ai sensi dell art. 42, co. 4, del t.u. d.lgs n. 267/18.08.2000 deliberazione Giunta comunale n. 169 del 02.10.2025 ad oggetto x variazione ai documenti previsionali e programmatici 2025/2027".

Riguardo questa proposta sono stati presentati quattro ordini del giorno della minoranza. Il primo a firma del consigliere di Vince Genova Pietro Piciocchi che chiede la sospensione delle nuove tariffe Amt è stato considerato non accoglibile perché non attinente alla delibera di variazione di bilancio. Gli altri tre odg sono stati presentati dai consiglieri della Lega Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua.

Durante la discussione la consigliera Paola Bordilli è stata allontanata dall’aula. Il consigliere della Lega Alessio Bevilacqua ha ritirato la sua firma dagli ordini del giorno, che quindi sono decaduti. L’opposizione è uscita dall’aula in solidarietà della consigliera Paola Bordilli della Lega.

L’atto è stato messo in votazione su proposta della Giunta e approvato con 23 voti favorevoli della maggioranza.

Secondo punto all’ordine del giorno la “Delibera di Giunta al Consiglio per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell art. 194, comma 1, lett. a, d.lgs. 267/2000, in esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Genova e dalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria, nei ricorsi contro il Comune di Genova”. Il presidente del Consiglio Claudio Villa ha messo in votazione l’atto su proposta dell’assessore al Bilancio e vicesindaco Alessandro Terrile, per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, al fine di dare attuazione alle sentenze esecutive emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova e dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria nei ricorsi contro il Comune di Genova, per un importo complessivo di Euro 105.609,12.

Il presidente del Consiglio Claudio Villa ha posto in votazione l’atto che è stato approvato con 23 voti favorevoli della maggioranza.

E’ stata poi discussa la Delibera di Giunta al Consiglio per il “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a, d. lgs. 267/2000, in esecuzione di sentenze”. Il presidente del Consiglio Claudio Villa ha posto in votazione la proposta della Giunta, su proposta dell’assessore al Bilancio Alessandro Terrile. Il presidente Claudio Villa ha posto in votazione l’atto che è stato approvato con 23 voti favorevoli della maggioranza.

Infine ultimo punto all’ordine del giorno la Delibera di Giunta al consiglio “riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio inerente la sentenza del tribunale di Genova n. 1484/2025 (rg n. 10117/2023)”. Anche questa delibera è stata approvata dalla maggioranza con 23 voti favorevoli.

Il Consiglio si è chiuso alle 19,06