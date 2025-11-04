Consiglio comunale del 4 novembre

«Siamo a conoscenza dell’importanza che riveste l’impianto elevatore per i visitatori del cimitero della Castagna: infatti la Direzione Servizi cimiteriali ha seguito, direttamente, ogni fase successiva al suo guasto, avvenuto nel luglio scorso. Da allora è stata contattata ripetutamente la ditta subappaltatrice di Aster, incaricata della manutenzione dell’impianto, la quale, a seguito di diversi sopralluoghi, ha comunicato di essere in attesa di un elemento impiantistico di ricambio. Dopo numerosi solleciti è stato comunicato, in data 10 settembre, che l’impianto elevatore è da sostituire. A quel punto la Direzione Servizi cimiteriali si è subito attivata per recuperare i fondi necessari per poter eseguire l’intervento, circa 50mila euro, e non appena gli stessi saranno disponibili, mediante atto datoriale a favore della Direzione Manutenzione e Verde, l’intervento verrà eseguito. Per quanto riguarda le condizioni generali del sito, si informa che il cimitero della Castagna, come gli altri cimiteri di delegazione, è oggetto di attenzione costante con le risorse disponibili. Infatti, mediante un appalto di servizi, vengono eseguite operazioni periodiche di pulizia delle aree cimiteriali, di pulizia e lavaggio delle gallerie e delle cripte, oltre allo sfalcio dell’erba. Il cimitero della Castagna è all’attenzione di questa Amministrazione insieme agli altri 34 cimiteri cittadini. Per citare alcuni esempi, nel 2024 è stato eseguito un importante intervento, sulle alberature del “Boschetto”, che ha permesso la riapertura di alcuni percorsi principali dopo numerosi anni di chiusura totale. Inoltre, i giardinieri della Direzione Servizi Cimiteriali intervengono periodicamente per la rimozione delle piante infestanti e la pulizia dei percorsi, con l’obiettivo di migliorare progressivamente le condizioni generali del Boschetto e facilitarne gradualmente l’accesso. Inoltre, entro la fine dell’anno verrà eseguito un intervento di restauro e valorizzazione del monumento dedicato alla memoria dei defunti ospitati all’interno dell’Ossario generale. Gli interventi di manutenzione straordinaria, gestiti invece dalla Direzione Lavori Pubblici, saranno eventualmente inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici a seconda della disponibilità finanziaria: se da un lato si spendono circa 500mila di manutenzione ordinaria, nel Piano triennale sono 700mila. Avere tutti questi cimiteri, di cui uno monumentale come Staglieno e con la problematica delle tombe di famiglia artistiche private, comporta delle difficoltà. Si cerca di fare qualcosa di più, sempre nella consapevolezza che la manutenzione e la cura dei cimiteri non ha colore politico e che in una città anziana ha una particolare rilevanza». È la risposta dell’assessore ai Servizi civici Emilio Robotti all’interrogazione del consigliere di Orgoglio Genova Vincenzo Falcone che chiedeva alla Giunta “se sia a conoscenza del perdurante guasto dell’ascensore del cimitero Castagna, che da luglio impedisce l’accesso agli ossari a persone anziane o con difficoltà motorie, causando disagi significativi e privando i cittadini della possibilità di rendere omaggio ai propri defunti. Si chiede inoltre se sia possibile intervenire per il tempestivo ripristino dell’impianto e per il miglioramento delle condizioni generali del sito, che risulta in evidente stato di trascuratezza”.