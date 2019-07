Consiglio comunale del 9 luglio

Il consiglio comunale inizia alle ore 14 con le interrogazioni a risposta immediata:

Lorella Fontana (Lega Salvini Premier) e Mauro Avvenente (PD) chiedono spiegazioni circa la rimozione delle panchine in piazza Ponchielli a Pegli per consentire lo spostamento dei bidoni di Amiu: questa decisione sta suscitando forti polemiche tra i residenti della delegazione, in quanto le panchine servivano ai tanti anziani in attesa del bus.

Risponde l’assessore Matteo Campora: «Lo spostamento dei cassonetti viene affrontato da Amiu in seguito alle segnalazioni dei cittadini, così come è avvenuto in questo caso. Il responsabile di zona ha coinvolto il Municipio che ha chiesto ad Amiu, il 18 aprile 2019, come intendeva procedere. Il Municipio ha lasciato ad Amiu la decisione di dove posizionare i cassonetti, rimanendo, però a disposizione per ulteriori valutazioni. Il problema nasce dallo spostamento di un numero maggiore di cassonetti, perché stanno per iniziare dei lavori a monte del piccolo viadotto vicino alla piazza. Amiu ha comunicato che provvederà a una schermatura di questa area di cassonetti, tenendo conto che sono su una piazza molto frequentata dai visitatori che si recano a Villa Pallavicini. Siamo disponibili trovare nuove soluzioni, che siano più gradite dai cittadini »

Risponde l’assessore Paolo Fanghella: « Riguardo le panchine volevo sottolineare che il mio assessorato non è stato coinvolto»

Nei giorni scorsi è stata inaugurata a Villa Rossi a Sestri Ponente un’area giochi inclusiva per bambini, donata dall’associazione “Samuele Cavallaro Onlus“, in modo che bambini normodotati e bambini disabili possano giocare insieme. Carmelo Cassibba (Vince Genova) domanda se altri Municipi sono già provvisti di tali strutture e, dove siano mancanti, se la civica amministrazione ne ha in previsione l’installazione

Risponde l’assessore Paolo Fanghella: « Le confermo che è prevista l’installazione di 210 giochi nuovi per bambini, da dividersi tra tutti i Municipi»

Quali tempi per la rimozione delle macerie dell’ex ponte Morandi? Lo domanda Pietro Salemi (Lista Crivello), sottolineandone l’importanza per limitare l’isolamento di una parte di città, che ha già molto sofferto. Inoltre, proprio in relazione allo smaltimento di tali detriti, chiede di conoscere anche la programmazione della bonifica dell’area, della lavatura delle strade della delegazione, in modo da mitigare la dispersione delle polveri, e dell’apertura delle strade che collegano la Valpolcevera con il centro cittadino Risponde l’assessore Matteo Campora: «Pur precisando che queste tematiche sono seguite direttamente dalla Struttura Commissariale, comunico che siamo ancora in attesa di chiarimenti da parte dell’Ispra e non è possibile, a oggi, indicare con certezza come tali detriti verranno smaltiti. Comunque, a valle degli incontri del tavolo tecnico costituito da Asl, Arpal, Rina Consulting, Regione Liguria, Città Metropolitana e Struttura Commissariale, lo scenario autorizzativo prospettato è quello di una riduzione volumetrica per il recupero del rifiuto il cui codice è CER 170904, destinandolo ad essere impiegato per progetti in essere o in futuro del territorio, previa verifica delle proprietà chimico- fisiche da condursi sulla base delle vigenti norme di legge. Le principali indicazioni di riuso sono: riprofilatura dell’area sottostante il nuovo ponte, realizzazione di un sollettone di copertura alla foce del fiume Polcevera, riempimento per realizzazione ribaltamento a mare Fincantieri. Per quanto riguarda le strade, sono aperte via Perlasca e via 30 Giugno a doppio senso di marcia»

Guido Grillo (FI), riferendosi all’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale, approvato insieme con il bilancio previsionale 2019, ricorda che era stato segnalato come, a seguito degli scavi per la posa della fibra ottica, in molte zone della città la riasfaltatura non era stata eseguita a regola d’arte, creando degli avvallamenti pericolosi, soprattutto, per i motociclisti. Sono stati presi provvedimenti per risolvere tale criticità?

Risponde l’assessore Paolo Fanghella: «Abbiamo fatto un aggiornamento al regolamento della rottura suolo proprio per evitare questo problema dell’asfalto e, quindi, nelle chiusure temporanee viene ora utilizzato il cemento. Questa settimana verrà firmato un accordo fra Open Fiber ed Aster: sarà quest’ultima ad eseguire le asfaltature definitive»

Fabio Ceraudo (M5S) riporta le lamentele dei residenti di Palmaro circa lo stoccaggio dei detriti sul fronte mare provenienti dai lavori di RFI sullo snodo ferroviario e dei miasmi, provenienti dallo sversamento di acque nere, che da circa due mesi ammorbano l’aria. Quali azioni sono previste dalla Giunta per risolvere tali problemi?

Risponde l’assessore Matteo Campora: « Questa mattina ho incontrato il presidente del comitato dei cittadini di Palmaro per confrontarci sul problema dei miasmi e anche su quello dell’inquinamento acustico da parte delle navi ormeggiate nel porto petroli. Ireti sta eseguendo dei campionamenti sugli sversamenti per individuarne le cause ed eliminarle. Fra 15 giorni ci riaggiorneremo con il comitato e Ireti per verificare se il problema è stato risolto»

Alberto Campanella (Fratelli d’Italia) domanda se non sia possibile installare delle panchine sia all’interno sia all’esterno del mercato comunale coperto di piazza Romagnosi, in modo da consentire, in special modo alle persone anziane, di potersi riposare mentre fanno la spesa

Risponde l’assessore Paolo Fanghella: «Per la parte esterna Aster ha già delle panchine, ma il progetto va condiviso con la Soprintendenza. Per la parte interna, di concerto con l’assessorato al Commercio, vedremo cosa è possibile fare, tenendo conto che tale installazione non deve creare problemi per la sicurezza in caso di incendio»

Nei giorni scorsi la Polizia Locale ha multato un clochard che dormiva in piazza Piccapietra. Cristina Lodi (PD) chiede agli assessori competenti se tale comportamento sanzionatorio sia ritenuto opportuno da parte dell’Amministrazione e quali sono le azioni allo studio per affrontare, e risolvere, il problema delle persone che vivono in strada. Anche Fabio Giordano (M5S), rifacendosi allo stesso caso, chiede di conoscere quanti sono stati i senza fissa dimora sanzionati da luglio 2017 e quante di queste multe sono, poi, state effettivamente pagate

Gli assessori Francesca Fassio e Stefano Garassino avrebbero dovuto rispondere all’interrogazione dopo l’appello delle ore 15, al quale sono risultati presenti 19 consiglieri, in quanto i gruppi consiliari: Lista Crivello, M5S, Chiamami Genova e Ubaldo Santi - Gruppo Misto - hanno lasciato l’aula.

Mancando il numero legale la seduta non è valida e il consiglio comunale si conclude alle ore 15,10