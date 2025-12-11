CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 DICEMBRE

Dopo la discussione degli articoli 54, Interrogazioni a risposta immediata, alle 15 si è aperto il Consiglio comunale con 35 presenti.

Prima di iniziare i lavori della seduta il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa ha voluto ricordare con un minuto di silenzio la morte del presidente di Arci Stefano Kovac e del partigiano Elio Fossati, detto “Moro”.

È stato poi discusso il primo ordine del giorno straordinario presentato dalla consigliera della Lega Paola Bordilli ad oggetto: “Tutela dei Commercianti e delle Associazioni nei Voltini Ferroviari di Via Buranello”. Con questo atto si impegnano la sindaca e la Giunta: “A ricostituire un tavolo di lavoro con i rappresentanti dei commercianti, delle associazioni e degli enti preposti, per discutere delle problematiche e dei possibili interventi a sostegno della tutela delle attività nei voltini ferroviari; partecipare a una commissione consigliare in merito da convocarsi nel mese di dicembre visto le note in cui FerServizi minaccia lo sfratto entro il 31.12.25; promuovere Iniziative Culturali e Commerciali che valorizzino l’area di Via Buranello, valorizzando eventi e attività in grado di attrarre visitatori e sostenere le attività locali; rafforzare la comunicazione con la Cittadinanza e il Consiglio Municipale centro Ovest per garantire una informazione trasparente e costante con la cittadinanza e le istituzioni informando sugli sviluppi della situazione e sulle azioni intraprese dalla Giunta”. L’odg è stato posto in votazione e approvato all’unanimità con 33 voti favorevoli.

Il secondo ordine del giorno straordinario ad oggetto “Aggressione violenta nei confronti degli agenti della Polizia di Stato del 22 novembre” è stato presentato dal consigliere della Lega Alessio Bevilacqua e sottoscritto da tutti i gruppi di minoranza. Con questo atto si esprime vicinanza e solidarietà nei confronti degli agenti feriti e di tutto il corpo della Polizia di Stato e piena condanna verso questo vile atto violento nei loro confronti”. Il vice sindaco Alessandro Terrile, a nome della Giunta, pur esprimendo solidarietà alle forze dell’ordine, vicinanza a chi è rimasto ferito e a chi ha dovuto assistere a quella che ha definito una “guerriglia urbana”, e pur condannando ogni forma di violenza, ha dato parere negativo all’ordine del giorno, che quindi è stato respinto con 23 voti contrari della maggioranza e 14 favorevoli dell’opposizione.

Terzo ordine del giorno straordinario ad oggetto: “Sospensione dell’introduzione della tassazione sugli imbarchi nel porto di Genova e richiesta di preventivo confronto”, presentato dal gruppo Noi Moderati, impegna sindaca e Giunta a “sospendere l’introduzione della tassa sugli imbarchi; avviare un confronto strutturato con Autorità di Sistema Portuale, compagnie di navigazione, associazioni di categoria e operatori turistici, al fine di valutare gli introiti e le ricadute in termini di costi del traffico passeggeri a Genova; valutare le implicazioni dell’eventuale introduzione della tassa di imbarco; monitorare costantemente le esperienze portuali europee per cogliere eventuali opportunità ed evitare scelte che possano avere ricadute negative sulla competitività del porto di Genova e sull’economia cittadina nel medio-lungo periodo”. Il vicesindaco Alessandro Terrile a nome della Giunta ha espresso parere negativo all’ordine del giorno; l’atto è stato votato e respinto con 21 voti contrari della maggioranza e 15 favorevoli dell’opposizione.

Ultimo ordine del giorno straordinario ad oggetto “Esclusione dell’ospedale Antero Micone di Sestri Ponente, dell’Ospedale Gallino di Pontedecimo e dell’ospedale Colletta di Arenzano dalla nuova AOM così come prevista dalla riorganizzazione regionale della Sanità” è stato presentato dalla consigliera Sara Tassara (Lista Civica Silvia Salis) e sottoscritto da tutti i gruppi di maggioranza. Con questo atto si impegna sindaca e Giunta a “farsi parte attiva presso Regione Liguria, al fine di integrare gli ospedali Antero Micone, Gallino e Colletta all’interno della nuova AOM così come prevista dalla riforma regionale della Sanità, valorizzando il fondamentale ruolo territoriale delle tre strutture ospedaliere”. L’assessora al Welfare Cristina Lodi ha espresso parere positivo a nome della Giunta all’odg presentato dalla maggioranza. L’atto è stato posto in votazione e approvato con 22 voti favorevoli della maggioranza e 15 contrari dell’opposizione.

Si è quindi proceduto alla discussione dei punti all’ordine del giorno della seduta odierna. Il primo: proposta di delibera di consiglio istituzionale ad oggetto “Ratifica del consiglio comunale ai sensi dell art. 42, co. 4, del t.u. d.lgs n. 267/18.08.2000, deliberazione giunta comunale n. 219 del 27.11.2025 ad oggetto XII variazione ai documenti previsionali e programmatici 2025/2027”. La delibera è stata posta in votazione e approvata con 21 voti favorevoli della maggioranza e 12 contrari dell’opposizione.

In accordo con la Conferenza dei Capigruppo sono state rinviate le successive delibere previste all’ordine del giorno: “Aliquote Imu 2026”, “Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all' Irpef” e “Istituzione dell'Addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale – regolamento”.

Sono state quindi discusse le mozioni. La prima ad oggetto “Intitolazione giardini di Piazzetta Minolli” è stata presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle Marco Mesmaeker e Marco Casini. Con questa mozione si impegnano Sindaca e Giunta a “Valutare la possibilità di denominare questa nuova area “Donne della Resistenza di San Pier d’Arena” al fine di mantenere sempre viva la memoria delle numerose partigiane che proprio in questa delegazione sono state protagoniste nella lotta per la Liberazione”. L’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti ha espresso parere positivo alla mozione che è stata posta in votazione e approvata con 27 voti favorevoli e 4 astenuti (Fratelli d’Italia e Gruppo misto).

La seconda mozione ad oggetto “Presenza dei Vigili al mercato”, presentata dai consiglieri della Lega Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua è stata ritirata.

Il Consiglio si è chiuso alle 18,11.