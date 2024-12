Consiglio comunale, si conclude la maratona del bilancio: approvato

Alle 9.34 con 36 presenti si è aperta la terza giornata di Consiglio comunale dedicata al bilancio.

La Giunta ha espresso parere sugli ordini del giorno presentati dai consiglieri:

Il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi ha espresso il parere a nome della Giunta, facendo una breve premessa: «La grande maggioranza degli ordini del giorno - ha dichiarato Piciocchi - ha avuto parere favorevole: su molti abbiamo voluto accettare l’impegnativa nonostante non ci fosse piena condivisione nelle premesse, spesso per il modo in cui sono stati scritti. Ma, in un pieno clima di collaborazione, non abbiamo voluto penalizzare con un parere sfavorevole gli ordini del giorno che abbiamo ritenuto validi».

La Giunta ha respinto 64 ordini del giorno.

Odg n.16: in quanto è impossibile l’acquisto di due nuove carrozze per la Cremagliera di Granarolo in quanto esistono precisi vincoli storici, n.27: in quanto l’impegno risulta essere ridondante perché i finanziamenti delle opere pubbliche hanno la valutazione DNSH, n.51: in quanto il Cinema di Fossatello è già stato assegnato, n.66: in quanto l’impegnativa sulla creazione di una rete museale e bibliotecaria, per altro già presente, risulta vaga, n.72: il censimento di muraglioni e scarpate è attività già assolta, n.79: i corsi di formazione del personale di Polizia Locale sono già realtà, n.88: l’impegnativa risulta vaga in quanto sull’area di rispetto di Palmaro è già presenta il PINQUA, n.89: gli interventi sul torrente Cerusa sono già stati fatti, n.93: è già stato intrapreso un percorso di riqualificazione per il mercato del Ferro con un finanziamento di circa 700 mila euro, n.177: non è chiaro il significato di “Commissione per FSU”, n.208: in quanto sono già in atto moltissimi strumenti per aiutare le persone indigenti, n.226: in quanto il municipio ha già provveduto ad assegnare l’immobile della Beata Chiara (Case di Quartiere Pontedecimo) ad associazioni sportive, n.239: in quanto c’è la volontà di realizzare il Palabombrini, n.227: in quanto la figura del presidente AMT non può essere messa in discussione, n.280: in quanto non esiste possibilità tecnica di prolungare la cremagliera di Granarolo fino a Forte Begato, n.281: in quanto l’opera Skymetro è fortemente voluta, n.282: non è presente nel documento la fonte in base alla quale si presuppone che la nostra città abbia la TARI più alta d’Italia, n.283: in quanto le scelte sulle opere di mobilità sono già state attuate e i finanziamenti elargiti, n.327: in quanto tocca le tematiche di Casa di Quartiere già affrontate, n.323: in quanto le interlocuzioni con gli organi sindacali delle scuole sono già avvenute ed è in atto un accordo per l’assunzione di educatori e del personale necessario, n.359: in quanto sono già state previste azioni per l’ex cinema Teatro Fossatello, n.419: in quanto l’argomentazione riguardante la costruzione di una Moschea non è attinente al bilancio. Pur essendo un tema di grande dignità, non spetta al Comune farsi parte attiva nella realizzazione di luoghi di culto, n.422: in quanto le tematiche dei permessi di soggiorno e inserimento nuovi cittadini non hanno attinenza con il bilancio del Comune ma riguardano tematiche dello Stato, n.426: in quanto il Comune ha già in atto moltissime iniziative di mediazione culturale, n.441: in quanto sono già in atto azioni di intervento su via Tossarelli/via Struppa, n.470: in quanto, per la rimessa di via Reti, sono stati concessi 13 milioni di euro per la completazione energetica con l’intenzione di riconvertirla, n.473: sono già in atto azioni per Villa La Fortezza, n.474: in quanto le tematiche sono attinenti alla cremagliera sulla quale la Giunta si è già espressa, n.476: in quanto è già in atto il decentramento culturale della città, n.484: in quanto non si ritiene che il progetto quattro assi causerà danni, n.451: in quanto non esiste amministrazione che non incorra in incarichi di collaborazione, n.552: in quanto la decisione sulla funivia è già stata presa, n.557: l’ordine del giorno riguarda la valorizzazione di piazza Fontane Marose, è strumentale anche rispetto alle associazioni di commercio, n.558: riguardo gli articoli 90, la risposta è la medesima al n.451, n.566: in quanto l’ordine del giorno riguarda le “zone trenta”, n.574: in quanto il contratto è già firmato, n.575: in quanto sono in atto azioni di riqualificazione su lungomare Canepa per mitigare gli impatti, n.603: l’ordine del giorno riguarda le Case di Quartiere di Pontedecimo su cui la Giunta si è già espressa, n.621: in quanto sono già stati presi accordi per personale delle scuole con organizzazioni sindacali, n.669: l’ordine del giorno riguarda lo Skymetro su cui si è già espressa la Giunta, n.676: in quanto non è possibile anticipare i lavori del Teatro Verdi senza bloccare il teatro stesso, n.688: l’ordine del giorno riguarda le Case di Quartiere su cui si è già espressa la Giunta, n.693: l’ordine del giorno riguarda il personale scolastico su cui si è già espressa la Giunta, n.697: l’ordine del giorno riguarda le “zone trenta” su cui si è già espressa la Giunta, n.705: in quanto c’è già piena condivisione con i municipi sulle priorità manutentive, n.713: l’ordine del giorno riguarda la cremagliera su cui si è già espressa la Giunta, n.737: in quanto il capolinea di Voltri della linea 1 è previsto nel progetto assi di forza, n.739: in quanto, pur finanziando Palazzo Ducale, non è possibile assumere u impegno di finanziamento senza cognizione di causa, n.754: l’ordine del giorno riguarda le “zone trenta” su cui si è già espressa la Giunta, n.756: in quanto l’ordine del giorno risulta essere obsoleto, la modifica del regolamento del decentramento è già stata fatta, n.770: in quanto l’argomento degli artisti di strada è stato ampiamente dibattuto, n.771: in quanto il tricapodanno è progetto voluto, n.774: in quanto riversare il canone dei dehors nei municipi non è possibile per parere tecnico, i soldi confluiscono nel fondo unico di bilancio dell’ente, n.779: l’ordine del giorno riguarda le Case di Quartiere su cui si è già espressa la Giunta, n.783: in quanto è già stato fatto l’accordo di adeguamento dei corrispettivi dei nostri servizi nell’incremento dei contratti nazionali, n.809: in quanto l’ordine del giorno riguarda cattive politiche su industrializzazione sostenibile della città non reali, n.812: in quanto non è chiaro cosa sia il fondo della transizione energetica giusta, n.813: in quanto le impegnative sono state assolte ed è stato trovato il modo per garantire continuità di servizio dei lavoratori OSE, n.832: l’ordine del giorno riguarda la Cremagliera su cui si è già espressa la Giunta, n.837: l’ordine del giorno riguarda la rimessa di via Reti su cui si è già espressa la Giunta, n.840: l’ordine del giorno riguarda i municipi su cui si è già espressa la Giunta, n.844: in quanto è già in atto una discussione feconda con le associazioni di commercio per un’azione più ampia, n.846: in quanto l’ordine del giorno riguarda la pedonalizzazione di Piazza Colombo, n.848: in quanto la manovra del turnover è già stata eliminata dal governo quindi l’ordine del giorno è superato, n.850: in quanto non esiste uno strumento nella nostra legislazione per riconoscimento di identità alias per i dipendenti comunali.

Al termine del parere di Giunta alle 11.37 è stata indetta dal presidente del Consiglio comunale una conferenza capigruppo sull’ordine dei lavori, successivamente la seduta è stata interrotta per permettere ai consiglieri di minoranza di valutare le modifiche proposte dal facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi per poter validare alcuni ordini del giorno rimasti in dubbio.

Alle 14.09 sono stati riaperti i lavori e sono stati votati gli ordini del giorno a partire da quelli su cui è stata richiesta la votazione singola:

In votazione gli ordini del giorno della consigliera Lodi del Gruppo Misto:

ordine del giorno n.277 con parere contrario della Giunta: respinto con 21 voti contrari della maggioranza e 15 a favore dell’opposizione.

In votazione ordine del giorno n. 283 con parere contrario della Giunta: respinto con 21 voti contrari della maggioranza e 15 a favore dell’opposizione.

In votazione l’ordine del giorno del giorno 118 consigliere Gandolfo di Liguria al Centro con parere favorevole della Giunta: accolto con 20 voti della maggioranza e 15 contrari dell’opposizione.

In votazione l’ordine del giorno 289 del consigliere Crucioli di Uniti per la Costituzione

parere favorevole della Giunta: con 22 voti a favore della maggioranza e del consigliere Crucioli e 14 voti contrari del resto dell’opposizione.

In votazione gli ordini del giorno del consigliere Bruzzone lista RV:

In votazione l’ordine del giorno 495 con parere favorevole della Giunta: accolto con 21 voti favorevoli della maggioranza e della consigliera Lodi, tre contrari del consigliere Crucioli, del consigliere Ceraudo e del consigliere Bruzzone, si è astenuta il resto dell’opposizione (10 voti).

In votazione l’ordine del giorno 812 con parere contrario della Giunta: respinto con 18 voti contrari della maggioranza e 13 voti a favore dell’opposizione e del consigliere di Vince Genova Paolo Gozzi.

In votazione l’ordine del giorno 813 con parere contrario della Giunta: respinto con 20 voti contrari della maggioranza e 16 voti a favore dell’opposizione e del consigliere di Vince Genova Paolo Gozzi.

In votazione l’ordine del giorno 815 con parere contrario della Giunta: respinto con 20 voti contrari della maggioranza, 15 voti a favore dell’opposizione e del consigliere di Vince Genova Paolo Gozzi, si è astenuta la consigliera Viscogliosi.

in votazione l’ordine del giorno114 con parere favorevole della Giunta: accolto all’unanimità.

In votazione l’ordine del giorno 426 con parere contrario della Giunta: respinto con 20 voti della maggioranza, e 16 voti a favore dell’opposizione e del consigliere di Vince Genova Paolo Gozzi.

In votazione l’ordine del giorno 705 con parere contrario della Giunta: respinto con 20 voti della maggioranza 15 a favore dell’opposizione.

In votazione l’ordine del giorno 738 con parere favorevole della Giunta: accolto all’unanimità.

In votazione l’ordine del giorno 774 con parere contrario della Giunta: respinto con 20 voti della maggioranza, e 16 voti a favore dell’opposizione e del consigliere di Vince Genova Paolo Gozzi.

In votazione l’ordine del giorno 756 con parere contrario della Giunta: respinto con 20 voti della maggioranza, e 16 voti a favore dell’opposizione e del consigliere di Vince Genova Paolo Gozzi.

In votazione l’ordine del giorno 840 con parere contrario della Giunta: respinto con 20 voti della maggioranza, e 18 voti a favore dell’opposizione e del consigliere di Vince Genova Paolo Gozzi.

In votazione l’ordine del giorno 476 con parere contrario della Giunta: respinto con 20 voti contrari della maggioranza e 16 a favore dell’opposizione.

In votazione l’ordine del giorno 282 con parere contrario della Giunta: respinto con 20 voti della maggioranza, e 17 voti a favore dell’opposizione e del consigliere di Vince Genova Paolo Gozzi.

In votazione l’ordine del giorno 422 con parere contrario della Giunta: respinto con 20 voti della maggioranza, e 17 voti a favore dell’opposizione e del consigliere di Vince Genova Paolo Gozzi.

In votazione l’ordine del giorno 557 con parere contrario della Giunta: respinto con 20 voti della maggioranza, e 17 voti a favore dell’opposizione e del consigliere di Vince Genova Paolo Gozzi.

In votazione l’ordine del giorno 566 con parere contrario della Giunta: respinto con 20 voti della maggioranza, e 17 voti a favore dell’opposizione e del consigliere di Vince Genova Paolo Gozzi.

In votazione l’ordine del giorno 754 con parere contrario della Giunta: respinto con 20 voti della maggioranza, e 17 voti a favore dell’opposizione e del consigliere di Vince Genova Paolo Gozzi.

In votazione l’ordine del giorno 884 con parere contrario della Giunta: respinto con 20 voti della maggioranza, e 17 voti a favore dell’opposizione e del consigliere di Vince Genova Paolo Gozzi.

In votazione l’ordine del giorno 846 con parere contrario della Giunta: respinto con 19 voti contrari della maggioranza e 18 a favore dell’opposizione e dei consiglieri Gozzi di Vince Genova e Barbieri di Genova Domani.

In votazione gli ordini del giorno del consigliere Crucioli di Uniti per la Costituzione.

In votazione ordine del giorno 121 con parere favorevole della Giunta: accolto all’unanimità

In votazione ordine del giorno 419 con parere contrario della Giunta: respinto con 20 voti contrari della maggioranza e 17 a favore dell’opposizione.

In votazione l’ordine del giorno 559 con parere favorevole della Giunta: accolto all’unanimità.

In votazione ordine del giorno 574 con parere contrario della Giunta: respinto con 20 voti contrari della maggioranza e 17 a favore dell’opposizione.

In votazione l’ordine del giorno 630 con parere favorevole della Giunta: accolto all’unanimità.

In votazione l’ordine del giorno 697 con parere contrario della Giunta: respinto con 21 voti della maggioranza, e 17 voti a favore dell’opposizione e del consigliere di Vince Genova Paolo Gozzi.

In votazione l’ordine del giorno 770 con parere contrario della Giunta: respinto con 20 voti contrari della maggioranza e 17 a favore dell’opposizione.

In votazione l’ordine del giorno 837 con parere contrario della Giunta: respinto con 20 voti contrari della maggioranza e 17 a favore dell’opposizione.

In votazione l’ordine del giorno 843 con parere favorevole della Giunta: accolto all’unanimità.

In votazione l’ordine del giorno 850 con parere contrario della Giunta: respinto con 22 voti contrari della maggioranza e 16 a favore dell’opposizione.

Terminata la votazione singola, sono stati votati in blocco i restanti ordini del giorno con parere negativo della Giunta: (16,27, 51, 66, 72,79,88,89,93,177, 208, 575, 603, 621, 226, 239, 280, 281, 327, 332, 832, 359, 441, 470 473 474 484, 551, 552, 558, 779, 783, 809 848, 669, 676, 688, 693, 713, 737, 739, 771), Respinti con 22 voti contrari della maggioranza e 16 a favore dell’opposizione.

Successivamente sono stati messi in votazione in blocco i restanti ordini del giorno con parere favorevole della Giunta che sono stati approvati all’unanimità.

Al termine delle dichiarazioni di voto, la “Delibera di Giunta al Consiglio 2024/42: “Imm. Eseg. documenti previsionali programmatici 2025/2027” è stata approvata con 22 voti a favore della maggioranza, 15 contrari dell’opposizione, si sono astenuti il consigliere Costa e la Consigliera Viscogliosi del Gruppo Misto. Sulla stessa è stata concessa l’immediata eseguibilità.

Proposta di delibera di Consiglio istituzionale 2024/288: “Imm. Eseg. ratifica del Consiglio comunale ai sensi dell art. 42, co. 4, del t.u. d.lgs n. 267/18.08.2000 deliberazione Giunta comunale n.159 del 28.11.2024 ad oggetto XII variazione ai documenti previsionali e programmatici 2024/2026".

La delibera è stata approvata con 20 voti a favore della maggioranza, 14 voti contrari dell’opposizione, si sono astenuti il consigliere Costa e la consigliera Viscogliosi del Gruppo Misto. Sulla stessa è stata concessa l’immediata eseguibilità.

Delibera di Giunta al Consiglio 2024/43: “Revisione annuale delle partecipazioni ai sensi dell’art.20 del d.lgs. n. 175/2016 - ricognizione delle partecipazioni detenute dall’ente al 31 dicembre 2023”.

La delibera è stata approvata con 21 voti a favore della maggioranza, 13 voti contrari dell’opposizione, si sono astenuti il consigliere Costa e la consigliera Viscogliosi del Gruppo Misto.

Delibera di Giunta al Consiglio 2024/44: “Situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31/12/2023. Relazione ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022”.

La delibera è stata approvata con 22 voti a favore della maggioranza, 14 voti contrari dell’opposizione, si sono astenuti il consigliere Costa e la consigliera Viscogliosi del Gruppo Misto.

Delibera di Giunta al Consiglio 2024/39: “modifiche al regolamento per l'applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef”.

La delibera è stata approvata con 22 voti a favore della maggioranza, 13 voti contrari dell’opposizione, si sono astenuti il consigliere Costa e la consigliera Viscogliosi del Gruppo Misto.

Delibera di Giunta al Consiglio 2024/40: “Modifiche e integrazioni al regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria”.

La delibera è stata approvata con 22 voti a favore della maggioranza, 13 voti contrari dell’opposizione, si sono astenuti il consigliere Costa e la consigliera Viscogliosi del Gruppo Misto.

Delibera di Giunta al Consiglio 2024/41: “Aliquote Imu 2025”.

La delibera è stata approvata con 22 voti a favore della maggioranza, 13 voti contrari dell’opposizione, si sono astenuti il consigliere Costa e la consigliera Viscogliosi del Gruppo Misto.

Delibera di Giunta al Consiglio 2024/46: “Imm. Eseg. approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 dell’istituzione museo del mare e delle migrazioni”.

La delibera è stata approvata con 22 voti a favore della maggioranza, 14 voti contrari dell’opposizione, si sono astenuti il consigliere Costa e la consigliera Viscogliosi del Gruppo Misto. Sulla stessa è stata concessa l’immediata eseguibilità.





Delibera di Giunta al Consiglio 2024/47: “Modifiche al regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico patrimoniale)”.

La delibera è stata approvata con 22 voti a favore della maggioranza, 14 voti contrari dell’opposizione, si sono astenuti il consigliere Costa e la consigliera Viscogliosi del Gruppo Misto.

Delibera di Giunta al Consiglio 2024/49: “Determinazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2025”.

La delibera è stata approvata con 22 voti a favore della maggioranza, 14 voti contrari dell’opposizione, si sono astenuti il consigliere Costa e la consigliera Viscogliosi del Gruppo Misto.

Delibera di giunta al consiglio 2024/45: “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a, d.lgs. 267/2000, in esecuzione delle sentenze emesse dalla corte di giustizia tributaria di I grado di Genova e dalla corte di giustizia di II grado della Liguria nei ricorsi contro il comune di Genova”.

La delibera è stata approvata con 21 voti a favore della maggioranza, 13 astenuti dell’opposizione, voto contrario del consigliere Ceraudo. Sulla stessa è stata concessa l’immediata eseguibilità.

Delibera di Giunta al Consiglio 2024/51: “Imm. Eseg. riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a, d. lgs. 267/2000, in esecuzione di sentenze”. La delibera è stata approvata con 22 voti della maggioranza, si è astenuta l’opposizione. Sulla stessa è stata concessa l’immediata eseguibilità.

Delibera di Giunta al Consiglio 2024/52: Imm. Eseg. riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio inerente la sentenza del Tribunale di Genova n. 1379/2024 (rg n. 6476/2020)”.

La delibera è stata approvata con 20 voti della maggioranza, si è astenuta l’opposizione. Sulla stessa è stata concessa l’immediata eseguibilità.

Esauriti i punti all’ordine del giorno alle 18.36 si è chiuso il Consiglio comunale.

Il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba ha ringraziato gli uffici, augurato buone feste e si è complimentato con il consigliere dem Pandolfo per il suo futuro da onorevole.