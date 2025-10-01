Cultura, "Ottocento svelato. Racconti di collezioni e musei nella Genova del XIX secolo"

Proseguono gli eventi legati a Genova e l’800, filo conduttore delle attività culturali per il 2025. Ottocento svelato. Racconti di collezioni e musei nella Genova del XIX secolo, è un’operazione espositiva di ampiezza e rilievo nazionale, un progetto ideato e coordinato da Leo Lecci e Francesca Serrati per il Comune di Genova, con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria e dell’Università di Genova.

Il progetto intreccia valorizzazione del patrimonio cittadino, rinnovamento museografico e ricerca accademica, restituendo visibilità e centralità a un secolo di profonde trasformazioni artistiche, sociali e culturali. Uno degli elementi più straordinari è il numero e la varietà delle opere raccolte, provenienti da musei, gallerie e collezioni private di tutta Italia.

«Con Ottocento svelato, Genova conferma la propria vocazione di città d’arte e cultura, capace di mettere in dialogo ricerca e divulgazione, patrimonio e innovazione. Cinque sedi espositive con oltre 300 opere restituiscono al pubblico una Genova crocevia di moderne trasformazioni artistiche, sociali e urbanistiche – commenta l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Questo progetto di mostra “diffusa” rappresenta un risultato straordinario per la sinergia istituzionale tra i diversi soggetti culturali del territorio e mette al centro una valorizzazione aperta e inclusiva del patrimonio artistico e dell’identità culturale di Genova nel contesto nazionale ed europeo. Un’occasione imperdibile per presentare al pubblico un larghissimo numero di opere d’arte, spesso inedite, provenienti dalle istituzioni italiane e straniere, da collezioni private e dalle raccolte, ancora una volta al centro dell’interesse, dei civici musei. Un ringraziamento particolare a Fondazione Compagnia di San Paolo e a IREN per il loro sostegno fondamentale: senza di esso questo importante evento non sarebbe stato possibile».

«Queste 5 mostre rappresentano un’occasione eccezionale per conoscere le dinamiche artistiche del XIX secolo e capire come la città sia stata, anche nell’Ottocento importante crocevia dell’arte, del collezionismo e sede di importanti istituzioni artistiche come l’Accademia Ligustica o la Promotrice di Belle Arti, frequentata da artisti di tutta la penisola» afferma il coordinatore di Genova e l’800, Leo Lecci.

Cinque sedi, cinque percorsi distinti ma complementari, per raccontare l’Ottocento genovese e italiano attraverso oltre trecento opere fra dipinti, sculture, documenti, fotografie, incisioni e materiali d’archivio. I cataloghi dedicati conterranno testi originali e schede critiche delle opere, corredate da apparati iconografici e documentari, ponendosi come strumento di riferimento per futuri studi sull'Ottocento ligure e italiano.

Accanto all’offerta espositiva, il progetto prevede conferenze, convegni e attività didattiche: percorsi di approfondimento per specialisti, laboratori per le scuole, incontri divulgativi per la cittadinanza. Un ventaglio di iniziative che raccontano l’Ottocento non solo come stagione artistica, ma anche come epoca di trasformazioni sociali, urbanistiche e scientifiche.

Ottocento svelato non sarebbe stato possibile senza il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e la sponsorizzazione di IREN, da sempre al fianco del Comune di Genova nella promozione culturale.

La loro partecipazione ha reso possibile un progetto che non si limita a restituire un corpus di opere, ma propone una riflessione più ampia sul ruolo dei musei, delle collezioni e della committenza nell’elaborazione dell’identità culturale di un’epoca.