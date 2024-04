Cultura - Robot valley Genova, Robotics, Art and people

Dopo l’installazione Amici Robot in Largo Pertini, con le due opere gemelle dell’artista Massimo Sirelli che hanno annunciato l’evento alla città, si entra nel vivo del programma di Robot Valley, organizzato da RAISE Liguria con il Comune di Genova e la Regione Liguria, con il coordinamento di Università degli Studi di Genova, CNR e IIT.

Il 19 e il 20 aprile, Villa Bombrini ospiterà un denso programma di incontri e talk, laboratori e demo robotiche, oltre a una mostra di opere dell’artista stesso. La partecipazione a incontri, laboratori, dimostrazioni robotiche e l’accesso alla mostra romanticiROBOT sono gratuiti.

«Sono entusiasta di presentare il programma di Robot Valley a Genova, un evento che mette in luce l'importanza della robotica e dell'intelligenza artificiale nella nostra società – commenta il consigliere comunale delegato ai Nuovi insediamenti aziendali sul territorio - Le opere di Massimo Sirelli che decorano la città con un tocco poetico e giocoso sono un vero simbolo di come la tecnologia possa essere amica e benefica per tutti. Spero che questo evento possa coinvolgere i cittadini e promuovere una visione positiva e ottimistica del futuro tecnologico. La robotica e l'intelligenza artificiale possono essere un volano anche per favorire nuovi insediamenti sul nostro territorio nell'ottica di una città che guarda al futuro alla ricerca sempre di nuove opportunità».

«Le sculture di Massimo Sirelli sono caratterizzate da un notevole afflato poetico. Nelle sue mani i robot si trasformano in compagni di gioco, tenere macchine viventi dotate di un’anima sensibile – spiega Maurizio Gregorini, direttore artistico di Robot Valley - I materiali di recupero che utilizza vanno a comporre straordinari assemblage in cui la fantasia e l’intelletto si sposano armoniosamente. Vecchi apparecchi fotografici, barattoli, latte, tastiere di macchine da scrivere, scatole di biscotti ritrovano vita nel nuovo corpo robotico che allude a una tecnologia amicale, ludica, inoffensiva. Anche i titoli delle opere riflettono la filosofia di fondo dell’artista, il quale mai si sottrae a una visione gioiosa e ottimistica della realtà».

Robot Valley Genova nasce per coinvolgere i cittadini nella conoscenza e nell’approfondimento dei temi legati a Robotica e AI che sempre di più fanno parte della nostra vita e che sono alla base di una visione del futuro nella quale numerose realtà del territorio sono già oggi protagoniste, in campo nazionale e internazionale, dalla ricerca alla progettazione e alla produzione. In Liguria, infatti, sono presenti alcuni dei più grandi laboratori di ricerca robotica e di AI italiani, con programmi scientifici che esplorano la compresenza di macchine intelligenti accanto all’uomo per migliorare la qualità della vita, dell’ambiente e del lavoro.

L’Ecosistema dell’innovazione RAISE, nell’evento Robot Valley Genova, mette in luce il ruolo strategico della Valpolcevera e del territorio ligure in questa materia e fa dialogare esperti e ricercatori provenienti da tutto il mondo sulle nuove frontiere dell’innovazione e del progresso tecnologico human centred.

Info e programma: www.robotvalley.it