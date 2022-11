Deposte le corone in ricordo delle vittime delle alluvioni

Si sono svolte questa mattina, alla presenza dei familiari delle vittime, presso la targa commemorativa all'incrocio tra corso Sardegna e corso De Stefanis, le celebrazioni in ricordo delle vittime dell’alluvione del 2011.

Sono state deposte le corone del Comune di Genova e dei familiari, mentre il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Angelo Guidi, deponendo un mazzo di fiori, ha ricordato, a nome dei familiari, le sei vittime: Sphresa Djala e le figlie Gioia e Janissa, Angela Chiaramonte, Serena Costa ed Evelina Pietranera.

Presente alla commemorazione il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi. Tra le autorità presenti anche il console onorario d’Albania Giuseppe Durazzo, rappresentanti delle Forze dell'Ordine, la consigliera regionale Lilli Lauro su delega della presidenza della Regione Liguria, il consigliere regionale Sergio Rossetti.

Al termine del momento di raccoglimento, il vicesindaco Piciocchi e il presidente del Municipio Guidi si sono spostati in via Canevari e hanno deposto una in memoria di Antonio Campanella, morto durante l'alluvione del 9 ottobre 2014.