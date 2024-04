Diciottesima edizione del Festival del Compositore al Carlo Felice il 27 aprile. Sette gli ospiti di quest’anno tra cui un giovanissimo pianista di 16 anni

Tutto pronto per la 18esima edizione del “Festival del Compositore”, organizzato dall’Associazione Culturale “Liguria Eventi”, in collaborazione con il Teatro Carlo Felice di Genova. Il Festival del Compositore “La Classica” andrà in scena sabato 27 aprile alle 20 presso il Teatro Carlo Felice Di Genova. Questa mattina, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi è stato presentato il programma dell’evento, nato nel 2006, ideato dalla prof.ssa Carla Casanova, concertista, direttore artistico e vicepresidente dell'Associazione «Liguria Eventi» presieduta da Anna Brugnara, e che da anni vanta il patrocinio di Comune di Genova, Regione Liguria Municipio e Città Metropolitana di Genova.

L'iniziativa è volta a guidare ed educare il pubblico all'ascolto delle idee creative dei musicisti, dando all'ascoltatore la possibilità di apprezzare le nuove idee compositive dei giovani. Il Festival offre un palcoscenico alla musica contemporanea, esaltando il valore dei musicisti di oggi, la loro creatività, la loro voglia di fare, conservando, però, l’alto patrimonio della tradizione italiana. Sono sette gli ospiti di questa edizione: Roberto Tagliamacco (Direttore del Conservatorio N.Paganini di Genova ), Raffaele Cecconi, già docente presso il Conservatorio N.Paganini, Marco Reghezza compositore di fama internazionale, Matteo Maria Camponero giovane compositore, Mauro Mazzei, compositore e docente dell’Università di Genova, Nevio Zanardi, violoncellista e compositore e Davide Battarino, giovanissimo pianista di 16 anni.

Tutti i brani saranno eseguiti in prima assoluta. Per sensibilizzare il pubblico all'ascolto, ogni composizione verrà presentata dopo una accurata e semplice spiegazione del brano per dar modo al pubblico di seguire e capire il pensiero del musicista. L’Associazione, annovera una ricca “Stagione Concertistica”: il festival nasce nel 2006 per la musica classica contemporanea, affinché i musicisti possano presentare le loro composizioni in prima esecuzione assoluta. Partecipano Musicisti di fama internazionale e giovani compositori che desiderano far conoscere le loro prime opere. La realizzazione del Festival del Compositore è nata dall’idea del CD titolato “Verso Colombo” inciso dalla Casanova, per le Colombiadi del 1996 con musiche di Autori Liguri.